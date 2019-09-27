【陰陽】宇宙最初是處於無極限狀態　天地生成只因混沌分明

陰陽是宇宙天地生成的因，亦是中國哲學史上，不同學派，包括老子、莊子、列子和河上公共有的主要概念之一。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

「陰」「陽」這兩個漢字最早是出現在甲骨上的銘文。在這些銘文中，描述陰陽是自然現象，例如天氣狀況和太陽的運行：白天有陽光，所以就屬於陽，而晚上沒有陽光，所以便屬於陰。另外，不同的學派都把重點放了在陰陽學說中的「術」。「術」是用於占卜、天文學、以及計算曆法的算術中。在占卜中，陰陽旨在幫助人們為不同的事作出決策，而在利用八卦象占卜時，亦是基於陰和陽的線的組合來作判斷。

在《易經》中，有指「無極生太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象演八卦」。兩種不同的線代表了陰和陽，斷的線(− −)是陰，連的線（—）是陽。不同的組合是代表了天、地、人之間不斷變化的關係。而《祕書》入面亦有提及：「日月爲易，象陰陽也。」即是宇宙最初是處於一個無極，尚未分混沌的狀態，在空間和時間上都是無限，亦不受物質和大小所限。

根據《易經》的說法，無極生太極，代表是從無極到太極的一個混沌分明過程。而太極生兩儀，即是生陰陽。當陰陽互相交疊，便生四象，其四象包括了少陽、太陽、少陰、太陰，即也可以以剛、陽、柔、陰來理解這四象。

而這四象是代表了一天裏面的陰陽週期和運作，一日裏面，首先是少陽，即是在早上雖然有太陽但大地還未升溫，屬於陰中之陽，於是稱之為少陽；到了中午，太陽當空照，大地也吸收了足夠的熱力，是一天中最熱的時候，屬於陽中之陽，便稱之為太陽；夕陽西下，氣溫漸涼，再沒有吸收到太陽的熱力但是大地還有尚餘積蓄了一天的熱量力，屬於陽中之陰，所以稱之為少陰；到了半夜，沒有太陽、大地的熱量也已散發殆盡，到了一天最冷之時，屬於陰中之陰，便稱之為太陰，後來，一年四季亦能夠以兩儀生四象來作為理解。

四象再互相交疊，便成八卦。八卦最初是分別代表了天、地、雷、風、水、火、山、澤這八種元素，因為古人認為天下的萬物都是由這八種元素互動產生和影響，而後來這八個元素與三克結合，成了即（☰）、兌（☱）、離（☲）、震（☳）、巽（☴）、坎（☵）、艮（☶）、坤（☷）。「三克」即是有三條線，上線即是代表了天的能量狀態，中線是代表了人的能量狀態，而下線是代表了地的能量狀態。最後八卦上下相疊，生成了六十四卦，而卦中的每一條線為「爻」，六十四卦中，每卦有六爻，因而總共是有三百八十四爻，由此可以看見，世間中的萬物就是以八卦所生成的，因此是八卦生萬物。

《易經》說出八卦生萬物。（維基百科）

從陰陽中來說，陽是代表了天、太陽、火、明亮等，而陰是代表了地、月亮、水、昏暗等。而陰和陽是需要互相依賴才能運作，陰和陽是雙方存在的先決條件，並且兩者都不能單獨存在。這個世界上沒有天，就沒有地，天是屬於陽而地是屬於陰，它們需要依賴雙方而存在，又或者我們的身體中，血和氣都需要互相運行，因為血是屬於陰，氣是屬於陽，所以需要陰陽並行。陰陽兩方都要保持平衝狀態，其中一面增加，另一面就減少，以達至一個平衡的狀態，所以「陰」「陽」就構成了字宙。

內容提供：六月的風

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「宇宙天地是如何生成的？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）