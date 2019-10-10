【繪本插畫】飼養倉鼠一點一滴　治癒心靈繪本勸籲領養代替購買

編按：以領養代替購買；以圖畫配合文字。公眾教育需要的是更直接更容易入口的讀物，而《超治癒の小毛球樂園——初次養倉鼠手記》就做到這回事了。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

繪本是近年大行其道的一款流行書種，香港畫漫畫插圖因而著名的多不勝數，例如草日老師、咳神、馬仔等等……而《夾餅妹日記》也相當受歡迎！繪畫師卡奇這次與另一位作者卡爾合作，以治癒系畫風配合養倉鼠的經歷，誓要用毛球治癒大家的心靈！

要知道，養寵物從來並不是一件容易的事，決定養寵物的話也請大家謝絕「棄養」這觀念。飼養倉鼠，大家或許會想起很久以前的《哈姆太郎》，「聽日一定會更加開心㗎啫，係咪啊哈姆太郎？」九十後的讀者對這對白必然熟悉非常。那麼，現實養倉鼠又是怎麼一回事？讓我們看看書中部分內容章節吧！

↓↓↓↓↓【點圖放大看倉鼠的可愛】↓↓↓↓↓

+ 8 + 7 + 6

以上圖片節錄來自《超治癒の小毛球樂園——初次養倉鼠手記》

文：卡爾

圖：卡奇

出版社：非凡出版

《超治癒の小毛球樂園——初次養倉鼠手記》書封。（非凡出版）

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「養倉鼠的點滴 插畫師以繪本形式記載」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）