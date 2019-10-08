Joker影評：與希夫烈達不一樣的小丑　社會邊緣人的寫實妄想曲

編按：由華堅．馮力士（Joaquin Phoenix）主演的《小丑》上映幾日，已引起社會廣泛討論。來看看這篇影評如何評價這部電影吧。

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《小丑》由華堅．馮力士（Joaquin Phoenix）飾演小丑（Joker／Arthur）一角，並且尚未公開上映之前，在威尼斯影展首映中已有好評之風──全場觀眾站起來拍掌近八分鐘。

要我說的話，這部電影或許只是單純借用了DC漫畫經典人物「Joker」的角色設定來塑造一齣社會電影，而這部電影跟什麼英雄、反派似乎都沒有關係，但是跟每個人都有關係。

Joaquin Phoenix飾演的Arthur Fleck的精神病患身分，與每一位觀眾都脫不了關係。（《Joker》劇照）

在講述這部戲的整體評價之前，我必須要先稱讚幾個個人特別喜歡的場面，在影片最開頭幾分鐘，華堅．馮力士以一己之力帶動整個氣氛，他一舉手一投足，為自己化上小丑妝容，不斷地強擠笑容，似笑非笑的神情，流下來的一滴淚花了妝容……完全讓觀眾體驗到那種社會邊緣人的無奈。及後遭混蛋小孩欺凌，場景佈置與躺在地上的小丑，暗示了這傢伙與垃圾無異，「賤過地底泥」的鏡頭詮釋非常撼動人心。

電影開頭這個流淚上妝非常撼動人心。（《Joker》劇照）

要選另一段最有張力，最印象深刻的戲，必然是小丑覺醒時刻，在地鐵裏轟爆三個人渣敗類的場面，然後走進廁所裏跳的一場舞。而第三幕喜歡的戲，就是臨近劇終之前，Joker與電視名嘴梅利．法蘭克林（羅拔．迪尼路飾）的一段對戲，充分展現被社會逼至無路可退的邊緣人與富有階級離地的視野分別。

Arthur Fleck 的舞姿也是這套戲的一大特色。（《Joker》劇照）

整體評價的話，這是一部黑暗深邃的電影，這是一部屬於輸家的電影，這不是英雄漫畫反派的誕生，而係揭露社會黑暗的公義電影。電影文本又好，小說文本也好，都基於生活經驗作藍本，從而創作出虛構的故事。然而，這電影無論是小丑妝容背後的臉也好，小丑面具背後的臉也好，撕開以後就是血淋淋、赤裸裸的現實。

這部戲帶出了很多話題，例如貧富懸殊、精神病患、社會冷漠、背叛出賣……而Arthur（亞瑟，Joker）的人生是一齣喜劇還是悲劇呢？

Arthur Fleck的人生是喜劇，還是悲劇？（《Joker》劇照）

I hope my death makes more cents than my life.

Arthur Fleck身邊經常帶有一本記事簿記錄他想到的「笑話」。（《Joker》劇照）

亞瑟的不幸，源於他那個成謎的身世，由始至終電影沒有清楚說明到底亞瑟是真的是養子，還是真的是湯瑪斯．韋恩的親兒。他出身家世不好，要照顧病弱母親，從小到大受盡凌辱；他親自說過，自細的夢想係成為一個笑匠，可是，他天生沒有搞笑的才能（演說的才能倒是有），人生不斷碰壁、不斷受挫，甚至整個社會、政府制度都不會幫助窮人，不停壓抑、受壓底下，亞瑟「瘋了」。

Arthur Fleck在完全入魔後跳起舞來。（《Joker》劇照）

整部電影觀眾都難以分得清楚到底那是事實還是亞瑟的想像，只知道亞瑟整個人生都非常可悲。而這種可悲並非只屬一人，在於整個葛咸城都有大量這樣的貧苦大眾，而富有階級不當他們是人，只當他們是小丑。這樣的民怨，經亞瑟槍殺了三個韋恩企業的員工後，正式爆發。

探員追捕Arthur Fleck期間在列車誤殺了一名市民被群起而攻。（《Joker》劇照）

「正常」來說，沒有人會希望死亡。但亞瑟卻希望他的死亡比自己人生更有價值──同時語帶雙關──希望自己的死亡比活着更合理。要去到一個怎樣的境況才會希望以死亡來解脫呢？沒有希望的人生比什麼都糟糕，亞瑟在葛咸城裏看不到任何希望，而「暴力」、「殺戮」帶給了他另一條路。

在此我不回答亞瑟的人生到底是喜劇還是悲劇，但是，每個人都能選擇自己的人生到底是喜劇還是悲劇，這在於你以什麼角度來看人生這一場鬧劇。

寫實卻又疑幻似真，這就是2019年的《Joker》。

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作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「疑幻似真撲朔迷離的「寫真」電影：Joker（2019）」​】

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