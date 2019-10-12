【讀者創作．短篇】我係秦始皇：當一代帝王投胎到2019……

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「你好，我係秦始皇，其實我無死！

我喺西安有100億噸黃金，只需要2000蚊就可以解凍。

你入2000蚊落我戶口，等我重新登基，畀你統領三軍！」

坦白講，見到呢個騙案訊息，我好嬲。

唔係嬲有人想呃我錢，而係......我先係秦始皇！呃錢還呃錢，點可以用朕嘅名義？

呃錢還呃錢，點可以用朕嘅名義？（VCG）

呢件事說來話長，其實我唔係無死，我當年真係死咗，正常地落地府投胎啦。

點知，因為我生前做得太多壞事，背負太多人命債之餘，

又做咗好多好事，咩統一六國、統一文字......大家中學歷史都應該有讀「秦始皇的功與過」。

歷史學家嘈「功大於過」定「過大於功」都嘈咗咁多年，何況地府嘅會計師樓？

要計清楚我要喺地府服刑幾多年，投胎可以投個咩人家，都幾花時間。

計咗幾十年先搞清楚條數（我懷疑佢地都係是但交個答案上黎），我要喺地府服千幾年嘅刑。

渾渾噩噩，一直到工作人員通知我，話「刑期完畢，可以投胎」，並且簡介投胎流程。

我只問咗一件事：「係咪一定要飲孟婆湯？」

我唔關心我投胎會變成咩人，我上一世係秦始皇，我仲可以變成咩人，係會更加出色？

一旦飲咗孟婆湯，就代表我嘅功績都化為烏有。

工作人員皺眉：「唔飲孟婆湯投胎，要受多五百年嘅刑罰，無人會咁樣揀。」

我受刑嘅第一日，好痛苦、第一年，好痛苦，到一百年果陣，其實已經無乜感覺。

再多五百年，又算係乜野？

帶住秦始皇嘅記憶同能力轉世，我唔信我會唔成功。

於是，我受多五百年刑，連比我遲入地府嘅劉徹，都已經離開，我先踏上投胎之旅。

於是，我受多五百年刑，連比我遲入地府嘅劉徹，都已經離開，我先踏上投胎之旅。（VCG）

呢一世，我係一個普通家庭出生，外表無咩特別嘅男仔。

即使唔飲孟婆湯，投胎過程中，記憶都被封印。

即係話，我唔係「一出世就識講野，三歲識作詩，八歲天下無敵」果種天才。

直到18歲，我先恢復晒作為秦始皇嘅大部份記憶。

而呢個時候，我已經被世人標籤為一個宅男。

而呢個時候，我已經被世人標籤為一個宅男。（《海派甜心》劇照）

我本來諗住讀政治，創一番事業，

奈何我英文天賦實在太差，公開試英文唔合格，就算中史超班，都考唔到大學。

我到處同人論政，結果俾人起底，話：「你大學都讀唔到，扮咩專家。」

喂，我係秦始皇，秦始皇都無資格講政治？

原來呢個世界，你講野可唔可信，唔係睇邏輯，而係睇你有咩資歷。

我無辦法靠實力上位，苦惱緊嘅時候，我就收到果個「我係秦始皇」嘅騙案訊息。

呢個時候，我再覺醒咗一段記憶，係寶藏！

狡兔三窟，雖然我啲兵馬俑俾人掘晒出黎，但作為一統六國嘅帝王，點會無後備。

我喺唔同嘅地方，都興建咗滿佈機關嘅地下室，本來係用黎做避難所。

避難所入面自然有好多日用品，雖然唔係黃金，但時至今日，絕對係價值連城嘅古董。

呢一次，我要名利雙收！

避難所入面自然有好多日用品，時至今日，絕對係價值連城嘅古董。呢一次，我要名利雙收！（《鬼吹燈 精絕古城》劇照）

我先放出風聲，話我係秦始皇轉世，知道秦始皇喺咩地方埋藏咗寶物。

當然個個都當我傻仔啦，我就先畀出一個最少寶物機關嘅地點。

真係有考古學家去掘，掘出寶藏，令所有人震驚。

好快就有國家考古團隊黎搵我，恭恭敬敬咁稱我為皇，提出跟我去尋寶。

有人手，當然好。

我已經計劃緊，掘出古董後，點樣利用果筆資金，去建立我嘅勢力。

我帶住考古團隊，破解機關，搵咗好多古董出黎。

「辛苦晒，賣咗古董之後，我會分番辛苦費畀大家。我一定唔會虧待自己人。」我都識禮賢下士架。

「對唔住，呢啲全部屬於國家一級文物，係唔會歸你私人所有。」考古團隊嘅領頭人冷笑。

「但我係秦始皇，呢啲係我嘅財物......」我瞪大眼睛，不怒而威，但就俾人塞住把口，甩咗出去。

之後我有報警，但所有法例都唔支持我，唔支持一個投胎轉世嘅皇帝。

考古團隊沒收我嘅財物，連法例都唔支持一個投胎轉世嘅皇帝。（VCG）

好彩我仲有後手，我無將所有藏寶地都話晒畀人知，我自己仲收埋咗兩個藏寶點。

我打算自己組織可靠人手，再去發掘。

但我每次出門口，都覺得有人鬼鬼祟祟咁跟住我。

我估到，個考古團隊都對我唔放心，覺得我仲有收埋藏寶點。

風頭火勢，我唯有先忍一忍。

無錢，就先賺名氣。

我以為，「我係秦始皇轉世」呢件事曝光後，我會一炮而紅。

點知雖然有幾份報紙報導，但大眾完全無反應，於是都無後續報導。

邊個係秦始皇，點緊要得過女明星拍拖？

秦始皇，只係存在於中學歷史書上嘅一個名字，代表沉悶同考試。

我以為，我會因為「我係秦始皇轉世」一炮而紅。但其實，秦始皇，只係存在於中學歷史書上嘅一個名字，代表沉悶同考試。（VCG）

日子耐咗，只有研究秦始皇嘅教授搵我做訪問。

佢地得到第一手資料後，再出版嘅論文，大幅提升咗佢地係學術界嘅地位，亦有人升職加薪。

於是佢地......請我飲茶。

我明嘅，雖然教授人工好高，但學術呢啲野，點可以講錢呢？

諗下諗下，我不如自己做教授。

我寫咗幾篇講秦始皇嘅論文，但無一個期刊肯收我嘅論文。

因為我雖然係秦始皇，但我無相關學位，文章就無可信性。

兜兜轉轉，當年一統六國嘅秦始皇，依加喺補習社門口排緊隊。

我要報個補習天王嘅英文班，再考公開試，讀番個歷史學位，令自己可以名正言順咁「研究」秦始皇。

實力，好重要；

投胎，更重要。

實力，好重要；投胎，更重要。（VCG）

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我係秦始皇 [短篇小說]」​】

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