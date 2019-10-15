香港獨立書店數目並不少　面對艱難經商環境還須提取個性

編按：書店、書業經營艱難是常聽到的事，喜愛藝術文化的人、喜愛閱讀的人最常逛書店，書店如何能夠經營下去？且看下文作者觀察分享。

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無綫電視的《金宵大廈》播映後風評如潮，成功在於本土元素與奇幻元素配合，而當中劉江飾演的林老師一角，就在金宵大廈裏面經營書店。

而市道艱難，似乎適用於每一個行業。近來新聞報道不少藥房、藥妝店、食肆等經營艱難，掀起了結業潮。但是，其實綜合各種因素例如租金高漲、成本上升、產業單一趨勢等等，店舖越來越難熬。書店前景也是文化人所關心的環節。

香港地經營書店，最大的想必是集團式經營的商務印書館、三聯書店，以及中華書局。記得有些文藝界的友好為了反霸權壟斷，於九龍城書節曾經貼過一張獨立書店地圖。屯門區有樂活書緣，Book B也進駐了荃灣南豐紗廠；廣為大眾熟知的，旺角有序言書室、開益書店、榆林書店；灣仔則有城邦書店。

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聽過一個這樣的說法：要看一個城市的人民素養，除了觀察居民的言行，最快的方法或許是去他們的書店，觀察一下熱賣圖書是什麼。書店在於一個地方而言之重要，在於其承擔起一種文化傳播責任——在商言商角度，書只是一種商品，但這個商品反映出的除了明碼實價的價錢，還有一些目不能視的品味、文化、價值，而書店除了售賣圖書，還有很多功能，其中一個是將其視為空間，則它可以作為演講空間、聚會空間、辯論空間等，與茶館文化的俚俗場所相比，書店可視之為知識分子的理性、知性場所。

在營運一間書店的時候，其實與營運其他類型商舖的分別應該不大，打個比喻：譬如說你要開一間拉麵店，那你跟其他拉麵店有什麼不同？就是「殺手鐧」。比如話，湯底與別不同，麵是自己人手製造的，選址特別、裝潢特具和式風情等等……但要記住，有些是本，有些是末，有些元素是相輔相承的。

經營書店，大家都是經那些渠道購書，有些書甲店有、乙店沒有，很可能不是因為獨家代理，而係因為乙店沒有選購而已。那麼，當「餡料」都差不多的時候，書店營運方針及策略就非常重要，無奈地香港舖租高昂，很多書店無法承受地舖租金以至曝光率及知名度不足；同時，同樣舖租高昂，一間書店的地方絕對有限，那麼在替所售圖書分類、如何劃分書店內部空間這些環節上就顯得格外重要，而更重要的是，書店的個性。

「提取個性」，這是一個非常重要的命題。不論在個人身上的特色，抑或係公司、集團等，都極為需要性格，這實際上就是市場定位與包裝的問題。一間書店若有特色，印象自然容易深入民心，而這種性格需要多方面配合及長期工夫才能建立。

舉例說，在灣仔的三聯書店有一層有一個親子兒童角落，那裏琳瑯滿目都是兒童圖書，而新雅這個品牌亦時常借店面位置舉辦故事分享活動，那這個店的形象便鮮明；又例如，尖沙咀的商務印書館不時舉辦一些文化相關活動講座，那麼該店的形象便又深入民心了。

再舉獨立書店為例子，開益書店常常借場地予一些新晉作者舉辦簽書會，又多入一些流行讀物書籍，喜好閱讀流行書籍的人便會常常流連；序言書室則會辦讀書會、多是一些文、史、哲圖書，邀請來賓辦活動又是一些好哲學、公共政策政治論述等等的議題，文藝青年或知性青年要去序言又是一個符號了。

至於書店該如何塑造其個性，應該如何發展，只售圖書？有咖啡飲的？主要借場辦活動的？主要入哪些書類？這些詰問該問書店主人了，書店性格，如同書店主人一樣，物似主人形嘛。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【香港書店】書店營運絕非易事 塑造個性特色尤為重要」​】

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