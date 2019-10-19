【94年版小婦人】封建社會的女權主義　爭取平等前先要堅守自我

由19世紀的美國小說家路易莎·梅·奧爾科特（Louisa May Alcott，1832-1888年）著作的《小婦人》（Little Women），這個經典故事已數次被搬上螢幕上，在今年又再改編為電影。翻看1994年上映的《小婦人》，其實也採用了不少著名演員如崔妮·艾娃朵（Trini Alvarado）、雲露娜‧維達（Winona Ryder）、姬絲汀·登絲（Kirsten Dunst）和基斯頓‧比爾（Christian Bale）等飾演。

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翻看1994年上映的《小婦人》，其實也採用了不少著名演員如翠尼‧阿瓦拉多（Trini Alvarado）、雲露娜‧維達（Winona Ryder）、克莉絲汀‧鄧絲特（Kirsten Dunst）和基斯頓‧比爾（Christian Bale）等飾演。（《小婦人》劇照）

1994年版的《小婦人》根據原著的第一章和第二章（即英國分開出售的《好妻子》（Good Wives））改編而成。故事設定正值19世紀南北戰爭時期，圍繞着美國新英格蘭地區的四姊妹﹕玫格（Margaret "Meg" March）、喬（Josephine "Jo" March）、依莉莎貝絲（Elizabeth "Beth" March）和艾美（Amy Curtis March）所發生的事，而喬更是作者的化身。從四姊妹日常生活的描繪，家人互愛團結、朋友友善互助及女性的獨立自強也被一一呈現。

該電影版本對我最為深刻的是「做自己」的訊息。譬如當玫格被邀請到摩菲（Moffat）一家參加派對，面對富裕家族的評論，出身普通家庭的玫格逐漸被失去自信，不敢穿着本來預備好的自製優雅禮服，改為貝兒‧摩菲（Belle Moffat）為玫格打扮的低胸裙吸引男士目光，並在派對上一改平日溫文儒雅風格，略帶調情意味地與陌生男子交談。若非勞里（Theodore "Laurie" Laurence）提醒，也許玫格會繼續模仿貝兒，虛榮地扮演着融入派對的一分子。

後因柏林教授Friedrich Bhaer（之後與喬結婚）的建議，鼓起勇氣寫自己真正想寫的故事（即《小婦人》），終如作者真人出版成書，大受歡迎。（《小婦人》劇照）

還有當喬去了紐約發展作家職涯時，因其小說曾被拒載，她一度為了討好當時一眾編輯的口味，以為如謀殺等男性化的題材會更易被採納，而刻意以其不熟悉的範疇為題材，創作停滯不前。後因柏林教授Friedrich Bhaer（之後與喬結婚）的建議，鼓起勇氣寫自己真正想寫的故事（即《小婦人》），終如作者真人出版成書，大受歡迎。

電影大半段都穿插了勞里多麼喜歡喬的片段（青澀的比爾愛慕的眼神太令人心動了），而倆人也是青梅竹馬，十分投契。（《小婦人》劇照）

個人而言有點兒可惜的是對勞里的感情轉變解釋不足。電影大半段都穿插了勞里多麼喜歡喬的片段（青澀的比爾愛慕的眼神太令人心動了），而倆人也是青梅竹馬，十分投契，但自喬拒絕勞里求婚到轉愛艾美的過程，作為觀者看得確實有點猝不及防，更甚者，勞里一開始追求也僅以想成為馬其（March）一家的成員為理由，實在稍為勉強。希望今年上映的新版本會於這方面有所加強。

《小婦人》之所以能歷久不衰，我想除了溫馨的姊妹情外，故事所表達的忠於自我、男女平等，如此的普世價值是任何年代都是值得追求的吧。

《小婦人》之所以能歷久不衰，我想除了溫馨的姊妹情外，故事所表達的忠於自我、男女平等，如此的普世價值是任何年代都是值得追求的吧。（《小婦人》海報）

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【94年版小婦人】封建社會的女權主義 不能遺忘的忠於自我」​】

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