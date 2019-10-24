【發現東亞】清末落後封閉竟是假的？　「假象」原來出自這個地方

為什麼歐洲和亞洲同屬一塊大陸板塊，但各成了一大「洲」？

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我們學習現代歷史，便發現我們身處的地方和周遭國家被稱為「東亞」，不知從何時起，我們也接受了「東亞」的概念，就例如「中國人不是東亞病夫」──否定了病夫但肯定了東亞的身份。

不知從何時起，我們也接受了「東亞」的概念。（Paula May/Unsplash）

作者先以「亞洲」自成一個「洲」的命題切入，認為「亞洲」乃至「東亞」的認知都是由歐洲製造的。世界上共七大洲：：亞、歐、非、大洋、南美、北美和南極洲，看看世界地圖，歐洲和亞洲屬同一大陸板塊，為何異於其他大洲，歐、亞就需要分成兩個洲呢？如果說是歐亞中間的山脈海峽足以使其分成兩大洲，但喜馬拉雅山脈也足以把它的兩邊分成兩洲，然而並沒有。

所以說，「亞洲」（Asia）比起一個客觀的地理單位，更應該是人為的認知單位，塑造出「亞洲」的，就是同一大陸版塊上的歐洲。亞細亞包括了中東、遠東，但「遠東」一詞具有濃厚的歐洲中心主義的色彩，而上世紀的去殖民化運動令歐美世界拋棄遠東概念，採用較中性的「東亞」一詞取代。

再細看東亞這一塊，上面有着中國、我們的香港、韓國和日本等現代歷史的角色，雖然同屬東亞但發展大相逕庭，清廷由天朝大國變成列強的獵物、日本從一小島國，經明治維新後立下大東亞共榮圈的宏願，正如作者一問：「為什麼我們對一水之隔的日韓，總有一種似曾相識，而又觸不可及之感？我們身處其中，並自以為熟悉的東亞世界，其實充滿了神話與偏見，有待重新發現和認識。」

日本從一小島國，經明治維新後有了成為大東亞共榮圈領頭人的宏願－同是東亞卻彷彿似曾相識，又觸不可及。（Jaison Lin/Unsplash）

「封閉」和「落後」是東亞近代歷史中如常識般的描述，一直以來，歷史教科書都教我們東亞自我封閉，不肯接受外來事物，以己為大的認知。因為清廷鎖國，然後被科技、軍事上領先的西方世界像救世主般打破圍牆，使其原來「落後」、「保守」的原貌赤裸裸地展現在全世界面前，再逼使她現代化，過程雖然痛苦但結果是有益的。

然而作者對此提出了震撼的質疑：東亞當時並不封閉，落後是殖民者施加的形象，過程中便出現了上文提到「亞洲」的區域認知塑造。

在禁教一事上，作者指出清帝對於天主教實為十分寬容，對禁教一事更感可惜，不是閉國自鎖的體現。天主教本質極端排斥佛道和中原的民間信仰，教廷視儒家學說為異端，「對東亞的多元文化全部釜底抽薪」。作為一個外來宗教，既要在別家的土地上發展，更要霸道地從根本否定別人家長久存在的東西，這展現了這外來物滿滿的敵意和希望取代舊物的野心。對於這樣的宗教，清帝已表現了難得的開放和寬容，而且康熙禁教，不是否定天主教在中國的存在價值，只是出於與教廷多次溝通失敗後的「無奈回應」。更何況禁教後，清帝表現出的不是把敵人趕出家門的成功感和滿足而是痛惜。

不是否定天主教在中國存在的意義，只是出於對教廷屢次溝通失敗後的「無奈回應」。（Stephanie LeBlanc/Unsplash)

再加上，若然是鎖國，拒絕自由貿易體系，那影響帝國命運的鴉片貿易又如何開始呢？即使雍正早期曾下禁令，然而鴉片銷量在嘉慶時期更達四千箱，若然真的鎖國閉關，是不會出現這樣的貿易數據的；而且在歐洲出訪東亞的同時，中國、日本也有人到訪歐洲，鎖國一說是沒有歷史根據，當然書中提供了更詳盡的闡釋和數據，在此不一一盡錄。

另外作者嘗試從目的、時間長短上釐清鎖國的概念：斷絕某特定國家的往來，不等於鎖國，而是「面對安全威脅時的懲罰手段」。例如日本的海禁並不是單純地背對大海，把視野全放在國家內陸，拒絕與外界溝通；而是強化自身對周遭海洋貿易的話語權。這不是一個需要「貫徹」到底的治國理念，而是根據社會狀況會一直修正、改變的「政策」。既然鎖國只是出於各國的一時之策，那更不是因滿人妄自尊大，認為清廷是天下中心的狂妄說法。

既然鎖國只是出於各國的一時之策，那更不是因滿人妄自尊大，認為清廷是天下中心的狂妄說法。（公共領域圖片）

至於「落後」，雖然作者指出這是西方殖民者為圓己說而強加於東亞的形容，那麼清末的屢戰屢敗，不因為落後，那是什麼原因呢？對於當時清廷面對列強入侵的無力感，和挫敗原因上，作者選擇留白。鴉片戰爭的敗北的確是工業國打敗農業國的結果，沒有提出另一有力原因同時反駁落後，是作者為清末落後腐敗的辯護嗎？戰敗是無論怎樣辯護也不能忽視甚至否認的史實，考慮這一點便會明白，作者不是再為「落後」辯護，也許是：即使落後也不到西方世界誇張的程度，而且東亞世界也是有為自身的落後反抗，沒有甘於現狀的。

而且作者從歷史邏輯出發提出一問：為什麼我鎖國我落後，我就該打？若把情況擬人化，大雄的確是笨笨的，胖虎也的確好打，但為什麼胖虎就要欺負大雄呢？為什麼不能各自過自己生活呢？欺負大雄就真的為了令大雄從傷口中成長成為可靠的人嗎？把情況回歸歷史，入侵一個「落後」國家促使現代化，只是正當化所作所為的藉口，儘管事實上結果是有益與否。

「發現東亞」，由東亞這個概念的形成出發，再重新認識東亞的發展，才能開始檢視為何一海之隔的日韓會有不同發展，書中也有詳盡論述，在此不一一盡錄，對於東亞現代史，這本書也許能開啟一些你沒有想像過的新角度，值得一讀。

《發現東亞》的書封。（香港中和出版有限公司）

作者：宋念申

出版社：香港中和出版有限公司

內容提供：文不聊身

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《發現東亞》：挑戰你一直以為是歷史常識的認知」​】

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