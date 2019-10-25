【中國歷史】被貪官激至黑化的朱元璋　化身中原Joker誅殺功臣？

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「保國之道，藏富於民。民富則親，民貧則離，民之貧富，國家休戚系焉。」

朱元璋畫像。（公共領域圖片）

誕生於元王國文宗天曆元年九月十八日，儒略舊曆為天秤座，格里新曆則為天蠍座，諡號「開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝」，作為中國最後一個漢民族所建立大一統帝國「明王國」的國父──朱元璋，他出生在當年中原濠州鍾離（今中國安徽省鳳陽縣），少時家貧不識字，爾後又成為牧童與宗教浪人的他，雲遊四海，可謂是不折不扣的邊緣人，但歷經多次大風大浪，最終投身革命之路、崛起一方的朱元璋，今日毫無疑問，是歷代中國各朝君主中，稗官野史與鄉野傳奇最為精彩的帝王。

不到25歲就參與反元的紅巾軍組織，更在接近不惑之年時建國登基，以「驅除胡虜」起家，率眾南征北討，並在諸多戰友鼎力相助下擊潰元國大軍，一統江山的他，也是少數在正史之外的文學領域，包括武俠小說與戲曲創作裡都佔有重要一席之地的開國君主。

尤其朱元璋草根背景濃厚，在未受正統軍事教育下所散發出不拘傳統的統御才能，以及極端嚴謹的治軍風格，在後世評論上常被讚譽為「天下一絕」，另一位同樣貴為開國元首，中華人民共和國的創建者毛澤東，更是予以朱元璋高度讚嘆，除了貶低多數知識份子治國無方之外，更稱其為「自古能軍無出李世民之右者，其次則朱元璋耳！」，雖是天下第二，但好友們別忘了，李世民除了非漢族（胡漢混血）的背景，祖上關隴集團的勢力更是如此顯赫啊！

「自古能軍無出李世民之右者，其次則朱元璋耳！」（《朱元璋》劇照）

根據史籍上的記載，朱元璋在建朝稱帝後，隨即大刀闊斧，改革了元國末年種種行政官僚體系上的弊病，並將重心放在照顧廣大的農民階級，除了保障應有的福利外，更積極推動社會安定，促進經濟發展，希望將戰亂所造成的社會動盪與傷害減到最低。但是，貧寒的過往，忍受過飢餓之苦的朱元璋，在登上大位後，面對朝廷內外所管轄之數以萬計的公務人員，卻有着異常詭譎，甚至近似變態的管理思維……

在那個時代，呃，或者說中國官場長年都是如此吧，許多在朝為官者，從地方父母官到京城的御前大臣，大家同一個模子鑄成，為了利益與營私，有默契地結合成一個既得利益者的貪腐團體或聯盟，相互包庇罪行或是彼此交換政商秘密，更透過了家族聯姻手段，緊密結合為生命共同體，在裙帶關係延伸下，大家齊心掌握（把持）了一國的政治、經濟與軍事……沒廢話，當官的爺們只消沒幾年的時間，光領着人民納稅薪餉，居然就可以輕鬆住進華廈豪宅，出入高檔聲色場所，彷彿一切都像魔術一樣！

朱元璋，曾經因淮北大旱而在三星期內親眼看見父母與兄長一個個相繼過世的他，是真的吃過苦頭的人，當然看這些吃香喝辣的腐敗官吏非常不爽，但他也深刻明白，自己的來歷是何等卑賤，光他一個人，是無法去單獨挑戰這個如同堡壘高牆般的巨貪集團，搞不好還會遭到惡勢力反噬，落得連皇位都不保，所以，他藉由國家的力量，以打擊貪污、徹底消滅不法的理由，藉着嚴格律法與典章制度的《大明律》來約束所有朝臣與百姓，更直接大興文字獄，以廷杖等酷刑懲罰，來羞辱與教訓不聽話的官員，（順便）減低自己的自卑感。

曾經因淮北大旱而在三星期內親眼看見父母與兄長一個個相繼過世的他，他是真的吃過苦頭的人。（《倚天屠龍記》劇照）

如果說，亞瑟·佛萊克（Arthur Fleck）是因葛咸城 （Gotham City）罪孽孕育而生的Joker，那黑化到極致的朱元璋，倒也像是某種程度上為殲滅中國官場貪腐而起的「小丑」了……為了達到掌控國家，將所有權力集一人之手的目標，朱元璋親自設立了「錦衣衛」（御用拱衛司），以當時最先進的各種監視手段，滴水不漏地控制了朝廷百官的私生活，並讓他藉此找到了剷除潛在危機的理由。但應該說，他也不需要理由了，在一步步消滅了可能坐大的各方勢力後，自然也誅殺了眾多陪他辛苦打天下的開國功臣，所以到了朱元璋晚年，他的身旁幾乎已經看不到老臣名將們了。

如此高壓的統治，恐怖的獨裁手段，讓朱元璋在部分史學家的筆下是給予着「暴君」兩字的，與商紂、夏桀無異；「藉諸功臣以取天下，及天下既定，即盡取天下之人而殺之，其殘忍實千古所未有。」、「蓋明祖之性，實帝王，豪傑，盜賊兼而且也。」，清王國史學家趙翼如是說。

黑化到極致的朱元璋，倒也像是某種程度上為殲滅中國官場貪腐而起的「小丑」。（《小丑JOKER》劇照）

但誠如前述所言，從史實資料上我們也可以客觀看出，朱元璋算是一位勤政愛民的君主，即使虐殺公職人員跟消滅外邦韃虜一樣狠心，但他多次公開公糧救濟天下，減輕一般民眾所要負擔的稅賦，更不同於其他歷代皇帝喜歡大興土木建設所謂的皇宮花園（御花園）的作風，朱元璋反倒屬意皇宮農場（御菜園？），以自給自足來滿足御膳房的需要，也不怕被人下毒。

這裡，小編特別和好友們分享一段小故事，這記載在《明史》列傳第九，內容是有關於朱元璋的女婿，官拜「駙馬都尉」的歐陽倫。

話說，歐陽倫仗勢岳父是九五至尊的身分，自己又貴為朝廷高官，所以藉着職務之便，在明國邊境走私茶葉好謀取暴利，當地的官吏雖人人早已曉得此事，但因畏懼駙馬爺之權勢，而不敢向內地舉發。

食髓知味下，歐陽倫更得寸進尺，覺得走私不過癮，開「公務車」走私才是王道，於是大搖大擺，任意調度邊境布政使司的公務馬車來作為自家走私用車，離譜的是，還跟家奴們一起痛打那些不願意配合犯罪的入出境官員（巡檢稅吏），認為這些人竟然敢跟他作對，簡直頭腦不清楚，只能用拳頭來教訓一番。

歐陽倫得寸進尺，走私時公器私用外，更毒打不同流合污的巡檢稅吏。（《洪武大案》劇照）

被欺壓的小官們，馬車不只沒了，還要被堂堂駙馬爺欺凌，日子久了，大家當然受不了，決定冒着九死一生的機會，聯名上奏，將此事呈報給朱元璋。人在京城的朱元璋，靜靜看完了邊境送回來的奏摺，是否火冒三丈我們不知道，但他也沒閒情批註什麼「朕知道了」這種廢話，只是簡單下了一道裁示：「倫賜死！其餘伏誅，勿留活口！」

「倫賜死！其餘伏誅，勿留活口！」（《朱元璋》劇照）

據說當年國父孫中山先生推翻滿清，建立中華民國之後，刻意安排了一個時間，動身前往南京的紫金山明孝陵，向朱元璋稟報一個天大的好消息：

「我漢民族又再一次征服中原、一統中國了啊！」

「我漢民族又再一次征服中原、一統中國了啊！」（公共領域圖片）

內容提供：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「10月21日知名壽星：黑化的中原Joker 朱元璋」​】

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