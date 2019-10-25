【世界第一美少年】男性都傾慕的美貌　魂斷威尼斯葬送伯恩一生？

編按：《怪你過分美麗》不只是一首歌，也是伯恩．安德森一生的寫照。他擁有驚為天人的美貌，卻因為這副臉孔而一生受困擾，難道美麗真的會害人？

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長得美也是罪？伯恩．安德森（Björn Andrésen；1955年-），來自瑞典，於1971年意大利電影《魂斷威尼斯》（Death in Venice）飾演美少年達秋（Tadzio），以攝人心魄的美貌一鳴驚人，自此被譽為「世上最美少年」。

《魂斷威尼斯》講述古斯塔夫．馮．奧森巴哈（Gustav von Aschenbach），一名居住在慕尼黑的中年作曲家，在威尼斯渡假時，遇到了14歲波蘭少年達秋，並為其傾倒眾生的美深深着迷，不能自拔。以致他後來當霍亂蔓延時，未能及時離開而喪生異國，可謂達秋擁有着「致命的美」。

電影中描繪奧森巴哈對達秋的傾慕，有兩種主要說法﹕一是同性愛，二是出於對精神上的青春美的追求，較為意象化，無關性別。然而，兩人在電影甚少實際觸碰，大部分都是觀眾從奧森巴哈的目光，透過導演盧切諾．維斯康堤（Luchino Visconti）的鏡頭拉近（Zoom in）和拉遠（Zoom out）技巧，了解奧森巴哈對美少年的柏拉圖式迷戀，及強調達秋如希臘雕像的美。而如此絕色的美也只有伯恩能當之無愧了。

當世界媒體從銀幕上欣賞到伯恩扮演的達秋，「世上最美的少年」（Most beautiful boy in the world）便成為了他的標籤，並在電影史上烙下永生的美。可是，伯恩並不喜歡這稱號，強調自己只是普通人，亦不願人們總把他與同性戀連繫在一起。這很大程度因為他出演《魂斷威尼斯》時只有15、16歲，並沒有心理準備，在如此年輕便備受矚目。加上自該電影上映後，同性的目光愈加熱烈，如攝影時導演帶他到同性戀酒吧，他沒有獲適當照顧，體驗被眾人覬覦的恐懼，使他感到不舒服。往後傳媒亦常先入為主，視他為同性戀，他對這些傳聞應付得疲憊不堪。而且在道德倫理的原則上，他也反對戀童癖。可見這電影對於伯恩是「黑歷史」。

再者，在功成名就背後，伯恩渡過了孤獨的童年，先後經歷被父親拋棄、母親自殺，而現實生活中他亦不懂如何與女孩子交往。

《魂斷威尼斯》（Death in Venice）電影海報。

為擺脫刻板形象和發展最喜愛的音樂事業，伯恩曾遠赴日本，錄製過兩枚CD，四首歌。諷刺的是，據說日本人特別是漫畫家，仍從他美少年的形象取得靈感及受到很大影響。後來不斷嘗試進行各種音樂活動，也沒有太大迴響及關注於他的音樂才能，人們只關心「世上最美的少年」。

伯恩於1972年的日本唱片封面。

他嘗試從輿論中消聲匿跡，過平靜的生活，但作家杰曼．格里爾（Germaine Greer）在她的書《美麗男孩》（The Beautiful Boy，2003年出版）的封面，在未得到伯恩允許下，用了戲中達秋的相片作封面，令那像夢魘的「美少年」，又出現在人群眼中，使伯恩十分憤怒，感到被「利用」。

對美的崇尚是自古皆是，但當擁有脫俗的美，不免招惹流言蜚語，被外表的美局限了對自己內在的認識。伯恩一生努力擺脫「美少年」的稱號，展示自己不同的才能，是為證明自己的價值不流於表面。但筆者認為若天生麗質，也不必要心生抗拒，可充分運用或順其自然，如珍妮花．琳恩．康納莉（Jennifer Lynn Connelly；1970年-），雖自小因美貌而聞名，但在2001年的《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）中飾演魅力十足的妻子艾莉西亞．奈許（Alicia Nash）後，獲得奧斯卡最佳女配角獎，演技開始得到大眾認同，證實不只是一個「花瓶」。

美可以是詛咒，也可以是恩賜，視乎人如何對待和運用。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【伯恩·安德森】被「世上最美的少年」束縛的人生 魂斷威尼斯以唯美同性角色一舉成名」​】

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