【讀者創作．短篇】假喪屍為保命加入咬人隊伍　結局竟然神反轉…

有一天醒來，發現自己「進化」了，長出尖銳的獠牙，明明腦袋還是清醒的，卻要不斷抑制身體衝出去咬人磨牙的衝動......

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無論我點樣逃避，我最終都逃唔過呢一劫。

喪屍牙咬穿我膊頭嘅皮膚，隨住痛楚嘅感覺，我感受到我啲牙迅速變尖。

我就咁失去失命，從此會變成一隻無感情嘅喪屍，殺害人類......

咪住先，無喎，

五秒後，我好確定我大腦仲運作緊，諗埋好多亂七八糟嘅野。

喪屍牙咬穿我膊頭嘅皮膚，隨住痛楚嘅感覺，我感受到我啲牙迅速變尖。（《屍殺列車》劇照）

但係，眼前一大堆喪屍，張開個嘴，對我虎視眈眈。

喪屍係唔會攻擊同類嘅，如果佢地發現我未變晒喪屍，會唔會咬多我幾啖？

無謂受多餘嘅痛苦啦，我即刻喺地上打個滾，滿面塵土，再企喺起身，張開嘴咆哮，儘量令自己顯得野性啲。

我都唔知呢個演繹岩唔岩，我睇喪屍片果陣，剩係留意逃跑嘅人類，都無望清楚喪屍嘅動作。

不過，眼前呢班喪屍無沖上黎咬我，應該過咗關，我鼓起勇氣加入喪屍堆，同佢地一齊向前衝啊！

加入喪屍團隊六個鐘，我好清晰地保有人類思想，並且完全無想咬人。

岩岩咬我果個係阿伯黎，可能阿伯生前裝咗假牙，假牙傳播喪屍病毒就打咗個折。

又或者，我身上有特別嘅抗體，令我保持理性。

但我可以點做？

但係，眼前一大堆喪屍，張開個嘴，對我虎視眈眈。（《笑死人凶間》劇照）

我啲牙已經變尖咗，有喪屍特徵，如果我番去人類度，可能未開口講野，就俾人消滅咗。

我唯有留喺喪屍堆，等待時機。

好彩，未有喪屍發現我係冒牌嘅，我按捺住唔講野，唔發出任何有邏輯嘅聲音，同佢地沉默地前進。

喪屍隊去緊邊度呢？我又唔可以問其他喪屍，佢地都唔會明我講乜啦。

根據我睇喪屍片嘅經驗，喪屍隊係去追住人咬，

但仔細諗一諗，排前面嘅喪屍就咬人啫，如果成千上萬隻喪屍一齊跑，後排果啲永遠都唔會咬到人架喎。

望下我呢隊，目測都有幾百隻喪屍，中途亦有遇到其他喪屍隊，相安無事咁行。

沉默，前進。

呢一刻，我好肚餓，我可以點樣食野？唔通要跟班喪屍食人？

呢一刻，我好肚餓，我可以點樣食野？唔通要跟班喪屍食人？（《陰屍路》劇照）

呢個時候，喪屍隊衝入一間快餐店。

成班喪屍馬上熱血沸騰，露出尖牙向前衝。店員紛紛尖叫，逃跑，但好快就俾我地追上。

呢個場面，就真正似我睇過嘅喪屍片。

喺其他喪屍推撞之下，我唔知點樣跌咗喺一個後生店員面前，大眼瞪小眼。

果一刻，我心中天人交戰。

我唔咬佢，我就會被喪屍隊發現身份，話唔定會將我分屍；

我唔咬佢，其他喪屍一樣會咬佢，佢一樣會變喪屍。

我努力張開口，擺出最猙獰嘅姿態，狠狠咬落佢隻手臂度（咬頸真係唔夠勇氣）。

好快，快餐店每個店員都變成喪屍。

渾渾噩噩間，我發現喪屍隊喺廚房拎緊野食，我都分到兩盒燒雞翼。

食緊燒雞翼嘅我，突然又覺得件事好合理。

呢隻喪屍病毒，似乎發作得好快，而喪屍又唔會攻擊同類，

咁就根本無機會食人，因為咬完第一啖，被咬者已經變咗喪屍。

但係喪屍都要能量，聽聞除咗人類外，喪屍都會攻擊動物，咁生食熟食都一樣係食。

將廚房搜刮一空後，我地帶住新加入嘅喪屍隊員，離開快餐店。

從此，我成為咗一隻全職冒牌喪屍。

從此，我成為咗一隻全職冒牌喪屍。（《喪屍末日戰》劇照）

我估，呢隻喪屍病毒同電影有啲唔同，啲喪屍會瞓覺，會食人類嘅食物。

始終「喪屍病毒」只係一個統稱，每種病毒都有少少唔同，所以我呢隻冒牌喪屍都可以勉強活落去。

但最辛苦嘅，係無得同人溝通。

我唔敢講野，甚至唔敢表露出有感情嘅眼神，每日睜開眼，又面對住無數木訥無神嘅眼睛。

保存人類思想嘅我，活喺喪屍羣，無比痛苦。

呢個團隊愈黎愈壯大，我亦將近崩潰。

保存人類思想嘅我，活喺喪屍羣，無比痛苦。（《喪屍末日戰》劇照）

直到有一日，我地行吓行吓，聽到一段廣播：

「專家最新研究確認，新型嘅H938，俗稱『喪屍病毒』，

起源係有人生食大量野生動物，然後牙齒變尖、失去人性、產生咬人嘅慾望。

但係，H938人傳人嘅能力非常弱，一般黎講，只會傳染到牙齒變尖果一部份。

亦即係話，俾H938患者咬到，並唔會失去常性，唔會變成我地所知嘅『喪屍』。」

即係話，只有一開始生食野生動物，頭幾個患上H938果班人，先係無常性嘅喪屍。

即係話，只有一開始生食野生動物，頭幾個患上H938果班人，先係無常性嘅喪屍。 （VCG）

佢地所咬嘅人，全部都只係牙齒變尖，無失去理智，即係好似我咁？

咁講法，全球應該只係得幾隻真‧喪屍，

咁我身處嘅喪屍團隊，路上遇到成千上萬嘅喪屍，係咩回事？

我望吓左邊，望吓右邊，身邊每隻「喪屍」都露出疑惑嘅目光，面面相覷。

唔知邊個爆出一句：「搞咁耐，原來全部都係人！」

我呆咗，原來唔係我有咩特殊抗體。

只係每個人被咬後，都以為自己會變喪屍，

發現自己無變喪屍後，唔想顯露出「與眾不同」，就一齊扮喪屍。

為咗滿足基本嘅生存需要，我地去餐廳扮想咬店員，其實都只係想攞野食，根本無人想咬人嘛。

如果有一個人肯講自己無變喪屍，我地根本唔使捱咁耐。

但係，我自己都無勇氣走出黎講，我邊有資格要求其他人講？

每個人，都怕自己變成異類，被羣體排斥。

我地努力令自己顯得同其他人一樣，結果，我地最相似嘅，只有虛偽。

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作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「我嘅職業係：冒牌喪屍 [短篇小說]」​】

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