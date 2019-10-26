【伊斯蘭教】不能放貸、不能火葬　你不知道的穆斯林六大生活禁忌

編按：伊斯蘭教的信仰和教義大家知道嗎？原來他們有一些生活禁忌，或許是我們不知道的。且看下文作者分享。

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最近，香港人對伊斯蘭教習俗的討論都十分激烈，所以我也想在這裏介紹一下伊斯蘭教的六大生活禁忌，讓大家初步認識一下該宗教的文化。

一、 進行禮拜的禁忌

伊斯蘭教只允許真主阿拉的存在，崇拜其他偶像、為真主建立其他形象、宣稱真主是有家庭、有分身等是一律被禁止和屬於有罪的。

二、 進食的禁忌

《古蘭經》說明了有四項食物是教徒禁止進食，包括：豬肉、血液、已經死亡的動物、非以真主之名來宰殺的動物。另外，酒精飲品和祟拜過偶像的食品一般也是不能食用。但有兩種情況下，伊斯蘭教的進食規定是不適用的，就是當生命受到威脅而不得不食用其他食物，以及不知道該食物是什麼而誤食，則是無罪。

三、 服飾的禁忌

在《古蘭經》和《聖訓》有統一的規定前，穆斯林女性必須遮掩身體重要的部份，不能露出首飾，以及儀態要保持端莊。而經過不同學者的解釋，以及各地在不同時候的風俗習慣演變後，現今穆斯林大多的衣着樣式都是身穿長袍和戴頭巾，而保守者則可以以蒙面紗遮蔽面容，只露出雙眼。

另外，因不戴頭巾而露出大量頭髮，因穿着透薄質地、短袖衫褲而露出手腳和其他部位的女性，無論是教徒抑或遊客，也會受到嚴厲的懲罰和譴責。

四、 男女關係的禁忌

伊斯蘭教規定了只有夫妻才能進行性行為，無論是已婚或未婚都不能通姦，同時，同性戀也是被禁止的。在結婚方面，除非對方願意改信伊斯蘭教，否則穆斯林女性不能嫁給非穆斯林男性；但是穆斯林男性是可以娶以下兩個宗教的女性，包括猶太教和基督教，而其他宗教的女教徒則要改信伊斯蘭教才可以與穆斯林男性結婚。

穆斯林女性是不能嫁給非穆斯林男性。（資料圖片）

五、 金錢的禁忌

伊斯蘭教是不允許教徒放貸和收取利息，以及不能以不當的手法獲得財富。在結婚前，男方應該要向女方支付聘金和聘禮，這些禮金都是女方的私人財產，即使兩人離婚，男方也不能取回該批禮金。此外，在家庭財產的繼承權裏，任何人都不能剝奪本身具有繼承權利的親屬財產，尤其是幼童和寡婦。

六、 喪禮的禁忌

穆斯林是禁止火葬的。因為他們相信在末日來到後，惡人才能受到火獄的懲罰，所以一般亡者的遺體是以土葬、薄葬等來安葬，而在海中遇難的人，則可以選擇海葬。此外，遺體只能用白布包身，不能用棺木，不能化太濃的妝，亦不能超過三天也未安葬。在運送遺體時，親友禁止大聲哭泣，或做出誇張的動作來表達悲傷的心情。最後在入土後，穆斯林不可以使用殉葬物品，不可以建大型墳墓，也不可以舉行拜墳儀式。

伊斯蘭教是禁止對遺體進行火葬。（vcg）

香港是個多元宗教和多元種族的地方，所以在接觸不同宗教的教徒，或踏入寺廟時，就一定要先學懂該宗教的文化和禁忌，才能尊重他人，亦同時尊重自己。

內容提供：煩老師

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「伊斯蘭教的六大生活禁忌」​】

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