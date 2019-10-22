【伊斯蘭教】清真寺神聖莊嚴　入寺前必須嚴守的五大事項！

編按：香港政府官員進入清真寺的衣着令大眾非常關注，下文作者分享有關進入清真寺的一些規矩，一齊來看看吧。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

尖沙咀的清真寺每年都會定期舉辦開放日給市民入內參觀，但在進入清真寺時，無論你是穆斯林與否，都必須遵守伊斯蘭教的規矩，以表尊重。而以下就是一些要注意的規矩。

一、衣着

在進入清真寺前，第一樣，亦是最基本要注意的就是衣着。對於衣着，伊斯蘭教是對穆斯林有着嚴格的規定，但對非穆斯林會比較寬鬆。參觀人士在進入清真寺時，不應穿着短褲短褲，令身體大多的部份外露，所以為表尊重，請穿着長袖衫褲來遮蓋身體，以及包上頭巾，不要披頭散髮。

觀人士在進入清真寺時，不應穿着短褲短褲。（資料圖片）

二、脫鞋赤腳

參觀人士在進入清真寺內部時，也需按照習俗脫下鞋子。因為穆斯林在進行禮拜時，手、膝和腳都會碰到地面，而寺內也會鋪上地毯，所以大家都必須在脫鞋赤腳後，才進入寺的內部。

參觀人士在進入清真寺內部時，也需按照習俗脫下鞋子。（資料圖片）

三、清潔身體

在進入禮拜殿時必須進行「大淨」和「小淨」的清潔儀式。大淨即是生理期、房事、分娩等，破壞大淨者需要清洗全身每個部位和漱口，而小淨即是如廁、放屁等，破壞小淨者需要抹頭、洗臉、洗口鼻、洗手、洗腳。清真寺外會提供淨水和淨所給人清洗身體，清潔完成後才能進入禮拜殿進行禮拜。

破壞小淨者需要洗手。（Gettyimages／視覺中國）

四、不要打擾禮拜

清真寺每天會進行5次禮拜，分別為晨禮、晌禮、晡禮、昏禮和宵禮，每次的禮拜都是十分嚴肅，進行時必須保持安靜。禮拜是穆斯林與真神交流的過程，即使參觀人士並非穆斯林教徒，但在進入參觀時也不應打擾在正尊心進行禮拜的穆斯林，即使在他們面前經過也不行。

參觀時不應打擾在正尊心進行禮拜的穆斯林。（資料圖片）

五、尊重清真寺

清真寺是真主的財產，因此伊斯蘭教是不容許清真寺被破壞。參觀人士在進入寺時必須遵守伊斯蘭教的規矩，絕不要破壞寺內的建築和物品，同時亦要保持安靜，低聲說話，以示尊重。

此伊斯蘭教是不容許清真寺被破壞。（Gettyimages／視覺中國）

清真寺並非一個普通的地方，即使大家不是穆斯林，但在進入寺時，都必須嚴守伊斯蘭教的禮儀，以表尊重。

內容提供：煩老師

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「要進入清真寺就一定要注意的5件事」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）