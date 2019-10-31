【李斯特】與王妃共譜十年不倫戀曲　失落鋼琴王子決投身宗教音樂

編按：即使到現在，有很多殿堂級鋼琴家也是李斯特的嫡系徒子徒孫，在早幾天（10月22日）更是李斯特的生日，所以作者就藉這個機會來向大家介紹一下這位「巨星」的一生。

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Sorrowful and great is the artist's destiny. Franz Liszt

「鋼琴貴公子」李斯特。（維基百科圖片）

優雅華麗的天秤巨星壓軸登場，堪稱古典音樂浪漫主義時期一代巨匠，更被推崇為公元十九世紀全世界最偉大的鋼琴家，出生於奧匈帝國萊丁（Raiding，位於今奧地利境內）的李斯特·費倫茨（Liszt Ferenc），由於父親本身即是業餘鋼琴家，因此小小李斯特在5歲時就接觸鋼琴，8歲時開始學習作曲，到了9歲那年就登台演出。後來在匈牙利貴族的資金獎助之下，李斯特前往奧地利學習更為專業的演奏技巧，而他的老師也不是別人，而是當年大名鼎鼎的鋼琴教育家卡爾·徹爾尼（Carl Czerny，1791－1857）！

李斯特的老師：徹爾尼。（維基百科圖片）

公元1823年，年僅12歲的李斯特在一場大師雲集的私人音樂沙龍亮相，所謂初生之犢不畏虎，他接連挑戰了多首高難度的鋼琴樂曲，讓參與和奏的團員們都不禁讚嘆道昔日「神童」莫札特彷彿再臨一般。音樂會結束之後，貝多芬，是的，「樂聖」貝多芬本人親自走上舞台，擁抱並熱情親吻着李斯特，同時向大家篤定地說到：「我保證這孩子日後必定會震驚全世界！」。

成年之後，李斯特擁有天秤座與生俱來的俊美，更擁有滿滿的音樂才華，除了不斷創作出炫爛無比的美妙樂曲之外，在私生活方面更是顯得比其他音樂家來得精彩。作為全歐洲人人都曉得的天王巨星、「第一偶像」、「帥氣OPPA」，李斯特身邊不乏許多伯爵夫人、皇室千金，眾星拱月，刻意地來接近李斯特！畢竟在當時的社會文化裏，如此英姿才子，只能堪配佳人！

在李斯特數不盡的花邊情史當中，與達爾古特伯爵夫人（Marie d'Agoult，1805－1876）十餘年的同居之情是最為人熟知的。而他們的第二個女兒柯西瑪（Cosima，1837－1930）日後更在其第二段婚姻裏嫁給了同是音樂人，擁有「樂劇之王」封號的華格納（R.Wagner，1813－1883）。

柯西瑪是李斯特的第二個女兒，亦是華格納的妻子。（維基百科圖片）

公元1848年起，李斯特與另一名媛，俄國親王王妃卡洛琳（Carolyne zu Sayn-Wittgenstein，1819－1887）譜出了一段激烈的不倫戀曲，兩人日後亦拍拖超過了十個年頭。然而，因王妃的天主教信仰而無法與親王簽字離婚的情況下，在公元1861年，李斯特終於看破紅塵，動身前往義大利羅馬，選擇遁入空門，投身天主教的神職人員行列，同時深入研究更加艱深奧妙的宗教樂曲。

獻身信仰之外，李斯特也奔走於歐洲各大城市，免費開班傳授作曲學，更積極提拔後進，像葛利格（E.Grieg，1843－1907）、德布西（Achille-Claude Debussy，1862－1918）等古典名家，都是他當時所培養的門生。

與李斯特相戀多年的俄國親王王妃卡洛琳。（維基百科圖片）

公元1886年，李斯特觀賞過德國「拜魯特音樂祭」（Bayreuther Festspiele），由女婿華格納所執導作曲的樂劇「崔斯坦與伊索德」（Tristan und Isolde）之後，多年慢性病所引發的心肌梗塞突然發作，一位曾經不可一世的天王巨星安詳地離開人生舞臺，享年74歲。

綜觀李斯特的一生，他創作出700多首樂曲作品，包括了「愛之夢」（Liebesträume）、「匈牙利狂想曲」（Rhapsodies hongroises）等等。其中最重要的，乃是李斯特個人創造出了新的樂曲形式「交響詩」（Sinfonische Dichtung），這是一種有標題的管弦樂曲，通常只有由一個樂章所組成，而且內容多半具有故事性或是敘事的成份，標題的名稱則多半來自於一幅畫，一本小說，或者是一首詩。李斯特著名的交響詩作品有「普羅米修斯」（Prometheus）、「前奏曲」（Les préludes），和「哈姆雷特」（Hamlet）。

李斯特去世前四個月的照片。（維基百科圖片）

當然，他的「超技練習曲」（Études d'exécution transcendante）也是鋼琴高手的必備曲目之一！

除此之外，他也是當時相當出色的音樂評論家與音樂理論學作家，他的論文集「論藝術家的處境」不只影響了歐洲人對於藝術家的觀感，更大幅提升了音樂家的社會地位與名聲！

李斯特，今天可說是古典音樂浪漫主義時代最不朽的鋼琴家，不只在演奏與教學領域上，光是在他走紅的年代，一手掀起的個人旋風也好，或是晚年對於宗教音樂的傾心研究也好，都真的是無人能出其右。而且你知道嗎？現在許多活躍於古典樂壇上的國寶級鋼琴家，其實都正是李斯特的嫡系徒子徒孫！

內容提供：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「10月22日知名壽星：「鋼琴貴公子」李斯特（Franz Liszt，1811－1886）」​】

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