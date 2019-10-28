【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

小粟旬飾演的《人間失格》即將上映，關於「太宰治」或許大家都不會陌生，他的小說《人間失格》幾乎是每個青少年均會深陷其中的書本，用「潘多拉盒子」來形容也不為過。任何讀過《人間失格》的人都會著了魔，耽擱在頹廢與糜爛之中，心想：太宰治這傢伙為何如此明白我的想法？

太宰治或許太了解人性，才了解眾生，才人間失格。但是，我們了解太宰治嗎？在看電影之前，不妨先了解這位日本文豪的生平故事吧！

太宰治出生於青森縣北津輕郡金木村，原名津島修治，津島家是大地主家。太宰治父親是貴族院議員，母親身為政客妻子相當忙碌，無法照顧孩子便將太宰治交由姑母照料。這個環境下成長，想來大家必然會猜想到太宰的性格是如何養成的。

想要巴結籠絡政治人物的人比比皆是，太宰從小到大便見盡人情冷暖，一張張虛偽的面具；同時家裏的關係也不怎麼樣，可以從太宰的作品見到他與親人關係疏離的跡象，而太宰亦因而陷入他最大的特色「叛逆與矛盾」裏頭。

從太宰的作品見到他與親人關係疏離的跡象。（《人間失格》電影劇照）

太宰的矛盾，由「生而為人，我很抱歉」這句話，到第一部作品集《晚年》──出版時只有廿七歲，再到他看似誠懇地說要為上帝報告「人類生活的真實面」，卻同時在《葉》當中描寫姑母對他的印象：「因為你很會說謊，至少行為要端正一點。」都可以見到太宰人生充滿矛盾，以至於他好幾次「殉情」、「尋死」結果都沒死去。

其中《小丑之花》有段描述他與吧女（實際上是咖啡廳女侍應）的投海自殺敘述：「葉藏得知園死了──在被漁船緩緩送回時，他就已經知道了。他在星空下清醒過來，一開口就問：『女人沒有獲救嗎？死了嗎？』」但事實上，兩人是在海岸服用大量安眠藥自殺的，小說描述得非常真實，讓大家都認為小說情節就是歷史事實。

太宰擅於說謊，他多次企圖自殺未遂是否某種形式對社會、對世間的反抗，他根本不想死呢？有傳他與山崎富榮投河而斃，其實是山崎殺他的，因為太宰死前有激烈掙扎的模樣。

+ 2

至於太宰叛逆的一面，則從他讀書時期可見一斑。他考入了東京帝國大學法文系，卻沒有去上課，走去拜了井伏鱒二為師開始作家生涯，同時在校內從事非法危險的政治運動，即支持共產黨的活動；同時這個時期，太宰正式與家裏分家並斷絕一切關係。

讀到這裏，太宰與你所認識的有落差嗎？我們一向認為太宰其實是個廢柴、無能且軟弱的傢伙，但實際上，我們忽略了他其他面向，而太宰一直都很巧妙地展露他最軟弱一面於人前。在戰爭時期太宰堅決不寫國策小說，而他更在戰爭末期寫下了《御伽草紙》，這部書一脫無賴軟弱味道，幽默而不失鋒利。

太宰治的《御伽草紙》中譯本。（逗點文創結社）

據聞一向與太宰治不咬弦的三島由紀夫有這樣的一段軼事：他曾經列舉刻畫較為深刻的作品來否定太宰治的文學價值，但當被大藪春彥問道：「難道這樣你也能否定《御伽草紙》一書嗎？」三島語塞，完全無法反駁。

同時，作家杉森久英與太宰有私交，卻一直不太喜歡太宰文學，直到戰後讀了《御伽草紙》才感歎自己原來只抓住太宰的其中一個面向，並且對自己的無知感到悔恨。

雖然電影尚未上映，但作為一代文豪，他是如何「人間失格」的？我們又該如何理解「生而為人，我很抱歉」這句話呢？希望各位讀者可以從電影，從文學作品中得到你的答案。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/chingkwan.page/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【人間失格】太宰治最擅長編織謊言 世人忽略了的多個面向」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）