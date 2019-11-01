【發現東亞】日本投降時倒掛異體美國旗　背後藏美國對日本暗示

編按：1945年於長崎投下的原子彈，造成死傷無數。鮮為人知的是當中罹難的當地平民，其實還佔了約全日本三分之二的天主教徒。而之後日本及盟軍簽下日本投降書時，美國國旗的擺設細節亦有政治暗示，其意圖還可追溯到培理黑船開國！

1945年8月9日上午11時02分，美軍在日本九洲的長崎，投下原子彈。長崎瞬間化為火海。

讓我們關注一個細節：長崎的原子彈（綽號「胖子」），投在浦上地區，原爆點在浦上天主教堂五百米的上空。浦上天主教堂始建於19世紀後期，由當地教徒籌資購地。此前，法國教士Bernard Petitjean在這裏發現，日本原來還存在大量的隱匿基督徒。浦上居民的祖輩就是在1638年島原之亂後躲避迫害來此。他們買下的這塊地，原屬村長。在兩個多世紀裏，隱匿基督徒不斷被帶到這個地點，被逼迫以「踏繪」（踐踏基督教聖像）宣示棄教。對他們的最後一次大規模迫害是在1867年。日本政府六年後終於解除了禁教令，被流放各處的倖存的基督徒回到浦上。他們為了紀念兩百多年的苦難，選擇在此建一座宗教家園。到1925年完工時，浦上天主堂為東亞地區最大的天主教堂。原爆時，教眾正在此作彌撒，慶祝聖母升天節。

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長崎不但是19世紀前日本對歐洲開放的唯一窗口，也是天主教在日本歷史最悠久的「聖城」，集中了本國大部分信教人口。它代表了日本在早期全球化中舉足輕重的地位和貢獻，目睹了日本天主教世紀的興衰，也孕育出最早向西歐學習的「蘭學」（經荷蘭人傳入日本的學術、文化及技術）。在1945年8月9日11時02分那一瞬間，不只浦上天主堂的教眾，全日本三分之二的天主教徒被消滅，超過了此前三個多世紀殉教信息的總和。加上三天之前的廣島原子彈，日本兩大城市裏有超過二十萬平民被殺戮。

在1945年8月9日11時02分那一瞬間，不只浦上天主堂的教眾，全日本三分之二的天主教徒被消滅，超過了此前三個多世紀殉教信息的總和。加上三天之前的廣島原子彈，日本兩大城市裏有超過二十萬平民被殺戮。（《原爆之子》（原爆の子）劇照）

兩顆原子彈，以及蘇聯紅軍8日對日宣戰，加速了日本接受無條件投降。8月15日，日本昭和天皇首次「玉音放送」，通過廣播宣讀了《終戰詔書》。9月2日，盟軍受降儀式在停泊在東京灣外的美國海軍密蘇里號戰艦上舉行。日本代表重光葵和梅津美治郎，以及盟軍代表道格拉斯．麥克阿瑟（Douglas Macarthur）等，分別在日本投降書上簽字，第二次世界大戰結束。

讓我們來關注另一個細節，9月2日密蘇里號上的受降儀式，在盟軍代表團身後的舷倉上，用鏡框掛着一面美國國旗。請仔細看：那面國旗是反掛的，而且星條數量較少。這是麥克阿瑟的有意安排。這面國旗是1853年美國海軍準將馬修·培理（Matthew Perry）以炮艦入侵，迫日本「開國」時使用過的。因為旗的正面褪色嚴重，所以反掛。麥克阿瑟用這個姿態提醒着前來簽字的日本代表：請記住我們曾經來過，是我們把貴國國門打開的。現在，我們又來了。

9月2日密蘇里號上的受降儀式，在盟軍代表團身後的舷倉上，用鏡框掛着一面美國國旗。請仔細看：那面國旗是反掛的，而且星條數量較少。這是麥克阿瑟的有意安排。（公共領域圖）

於是，這場戰爭被這個符號定義了──日本必須再度接受「開國」，則或可在美國帶領下，重新進入「現代文明」。這代表了美國佔領者對於日本為何發動戰爭、為何戰敗、戰爭性質為何、今後走向何方的最直截了當的解釋。

《發現東亞》，宋念申著。（香港中和出版有限公司）

以上內容節錄自《發現東亞》。

作者：宋念申

出版社：香港中和出版有限公司