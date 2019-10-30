【發現東亞】原子彈原意是震撼蘇聯？　京都本來是首選城市

編按：美軍於日本投下的原子彈，無疑為導致日本無條件投降的關鍵，加快了二戰的結束。但究竟使用是否必要，而選擇的地方又有何用意呢？

「文明教化」的邏輯，更無法解釋：為什麼要投下原子彈，為什麼要第二顆，為什麼是長崎？杜魯門（Harry S. Truman）的官方說法﹕儘快結束戰爭，減少五十萬到一百萬的美軍傷亡──是站不住腳的。美國歷史學家以詳盡的材料證明，剛繼任總統的杜魯門並沒有在這項決策中發揮多大作用，他很晚才得悉原子彈研製計劃。起決定作用的，是他仰賴的政治盟友、國務卿伯恩斯（James Byrnes）。

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日本在1945年夏已窮途末路，使用原子彈絕非結束戰爭的必要方式：蘇聯已承諾8月15日出兵，而美國從截獲的情報中清楚地知道，一旦蘇聯宣戰，日本就會投降。伯恩斯不顧執行研究計劃的科學家反對，執意把剛剛實驗成功的核彈投入使用。這位信奉種族隔離政策的南方政客的考量，是要趕在戰爭結束前，展示原子彈的威力，在心理上擊垮的同時，在戰略上震撼蘇聯。也因此，從一開始，原子彈要打擊的就是軍事目標，而是開闊平敝、易於觀測、未被轟炸過的城市。核攻擊的命令，甚至在對日最後通牒《波茨坦公告》發表前一天就已經下達了。

長崎原本是原子彈目標的次選城市，首選目標是當天天氣欠佳的小倉。（《給兒子的安魂曲》（母と暮せば）劇照）

未經任何警告，美軍在廣島投下一顆鈾彈。意識到戰爭可能結束，蘇聯提早發動對關東軍的進攻，介入了太平洋戰場。美國又趕在日本政府做出反應之前，比原計劃提前兩天投下鈈彈。因為首選城市小倉天氣不佳，轟炸編隊遂轉至次選城市長崎。在編列目標時，軍方提出的最適合的城市，其實是京都。但戰爭部長史汀生（Henry L. Stimson）曾與妻子在那裏度蜜月，對這座古都格外喜愛，把它排除了。可長崎呢？長崎是最早向歐洲開放，也是接受西歐文化最久的城市，有什麼比長崎更能代表日本對西方文明的敞開呢？對這個莫大的反諷，張承志這樣概括：「……長崎的本質，是它與西歐的關係。這個港口，滿綴着日本與西歐的軼事，分娩過一部日本的開明史。最後，就在這塊生長着日本人『脫亞入歐』理想的土地上，西歐物質文明生產的原子彈瞄準了它，把它炸作了一個地獄。」

《給兒子的安魂曲》是「戰後生命三部曲」之一，助產士伸子（吉永小百合飾演）於長崎原爆失去小兒子浩二（二宮和也飾演）。（《給兒子的安魂曲》（母と暮せば）劇照）

這場戰爭最根本的殖民性，被密蘇里號（受降儀式進行的地方）上的國旗掩蓋了。它成了一場普通的國家間對抗，只不過更為殘酷罷了。人類歷史上僅有的原子彈轟炸，以及最具破壞性的非核轟炸──東京轟炸，被理解為對日本偷襲珍珠港、屠殺鄰國百姓的正當報復，而不是和南京大屠殺一樣的反人類罪行。這樣一來，這場戰爭就被常規化了。日本角度看，既然日本承受了人類歷史上最殘忍的對平民的虐殺，那麼自己在他國的罪行就算是得到了懲罰。日本不過是戰敗了，而且是它受到了更大的傷害。在道義和倫理上，日本沒有比美國更多的責任。

《發現東亞》，宋念申著。（香港中和出版有限公司）

以上內容節錄自《發現東亞》。

作者：宋念申

出版社：香港中和出版有限公司