【小丑】天蠍座影星華堅．馮力士　華麗背後的陰霾童年

編按：小丑一角，同名電影獲得空前成功，口碑、票房皆豐收，而華堅．馮力士可謂再一次到達演藝生涯的高峰。且看下文作者分享華堅．馮力士的故事。

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「我總是擔心着，若不全力以赴的投入工作，那天將會多麼痛苦！」

Joaquin Phoenix為營造出小丑瘋狂前扭曲的肢體及頹廢感，為Joker一角力減52磅。（《Joker》劇照）

用「prepare」或「reserve」等字眼形容下一個奧斯卡影帝，我想此刻抱着複雜心情走出「Joker」放映室的您應該不會反對吧？蠍子內斂的深邃與魔化，宛如警世喪鐘的魅影笑聲，DC漫畫公司可能起初想破頭也未曾預料到，對付來勢洶洶的漫威英雄群，居然是靠着一位手無寸鐵的社會邊緣人或脫口秀諧星一角，用不到一個月全球票房總回收超過十倍的成績，再加上威尼斯影展最高榮譽的「金獅獎」，予以史無前例的反攻，Joaquin Phoenix，人如其名，像浴火鳳凰般在星河點燃了闇黑的復仇之火……天蠍座，自然不容懷疑。

無論戲份多少，Joaquin總能憑藉深入人心的演技駕馭多面化的角色。（《Joker》劇照）

原名Joaquin Rafael Bottom，出生在美屬自治領波多黎各聖胡安（San Juan）的他，父母親原本都住在加州，後來因信奉新興宗教「天父的兒女」（the Children of God）而積極投入傳教工作，並四處遊歷於中南美洲各地，但隨着教義怪誕，非法事端層出不窮，在Joaquin四歲時，父親決定舉家遷回美國，更為了斬斷異端，尋求神重新的接納與赦免，全家改姓為Phoenix，不死的鳳凰，帶來重生的希望與救贖。

但也因為父母親雲遊他鄉未曾有穩定的工作與收入，故Joaquin與其他四名手足從小就在街頭賣藝求生，而大哥里華．馮力士（ River Phoenix，1970-1993）更在西元二十世紀八零年代即走紅影壇，演技出色，入圍過金球獎與金像獎，甚至以《不羈的天空》（My Own Private Idaho）勇奪威尼斯影展的最佳男主角……可惜的是，一場萬聖節前夕的狂歡派對，Joaquin敬愛的影壇前輩暨親密兄長，River因吸毒過量而暴斃身亡。至今Joaquin仍不願在公開場合談論River的死，更不想探討兩人演技上之高下。

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從最早的童星身分，到西元1999年佔有一定戲份的《8米厘感官謀殺》（8mm），千禧年的《帝國驕雄》（Gladiator）和《性書狂人》（Quills），西元2005年的《弦途有你》（Walk the Line），還有近期廣獲好評的《大師》（The Master）、《觸不到的她》（Her），嘗盡人間冷暖，又遭遇過生離死別之痛的Joaquin，用自己的生命來詮釋不同的多元角色……嗜血又違背人倫的羅馬暴君，壞到骨子裡的陰沉，一種病態的柔美，荷里活裡恐怕沒幾個人會演。

Once I became a total buffoon，it was so liberating. Joaquin Phoenix

做為長期自我要求的素食主義者和反皮草保育人士，也因酗酒問題接受過戒斷治療的Joaquin，隨着西元2019年《Joker》電影上映後引起的廣泛討論與正面評價，距離奧斯卡影帝的距離彷彿也越來越近，即使他曾經批評過演藝學院，但也已經兩次成為年度最佳男主角的候補人選──敗給菲臘．西摩．荷夫曼（Philip Seymour Hoffman）跟丹尼爾．路易斯（Daniel Day－Lewis），前者已經辭世，後者也宣布從演藝圈退休，Well.

Joaquin飾演的Arthur Fleck，經歷許多不公待遇及不善目光下蛻變成為人人所怯的小丑。（《Joker》電影劇照）

I used to think that my life was a tragedy. But now I realize，it's a comedy. Joker

作者簡介：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「『不死的鳳凰』 菲尼克斯（Joaquin Phoenix，1974 - ）」​】

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