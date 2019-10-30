【萬聖節】南瓜燈又名傑克燈？　從與惡魔做交易的男人說起……

編按：萬聖節除了化妝嚇人及糖果以外，最大的標誌就是南瓜！而南瓜燈的由來，且看以下作者分享。

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快到萬聖節了！相信大家已經可以隨處看到可愛的南瓜裝飾，而南瓜燈更是萬聖節的符號，但到底南瓜燈的來源是什麼呢？

相信大家已經可以隨處看到可愛的南瓜裝飾，而南瓜燈更是萬聖節的符號，但到底南瓜燈的來源是什麼呢？（Pexels）

南瓜燈是源於愛爾蘭，它別名其實是傑克南瓜燈（Jack-o'-lantern），在17世紀中，「傑克燈」一詞是形容拿着燈籠守夜的人。後來，人們在夜晚時，不時會從沼澤看到神秘燈光（事實上，這些光是來自植物分解而成的氣體，當氣體接觸到熱力或因氧化而點燃時，就會有那些神秘的光），但當時尚未有科學能解釋這光，所以就以傑克燈來形容那些神秘燈光。

現時有人也會在南瓜內放入電燈泡，甚至是散熱器。（Pexels）

而南瓜燈的故事，是源於一個叫Stingy Jack的人。Jack是一名鐵匠，有一天，非常吝嗇的他想邀請魔鬼與他一起飲酒，但又不想付費，於是他說服了魔鬼化成金錢來幫他付費。魔鬼答應Jack變成金錢後，Jack卻沒有拿它來付錢，反而用了銀十字架把惡魔鎮住，令魔鬼不能變回原形。最後Jack與魔鬼達成共識，魔鬼答應他不再嚇他，也不會在他死後拿他靈魂來報復，所以他就將魔鬼放出來。

南瓜上雕刻的洞的圖案通常是像怪物般的臉，人們會在萬聖夜的時候放進點燃的蠟燭。（Pexels）

可是，第二年的萬聖節時，Jack去世了，但天堂和地獄都不肯收留他。因為他與魔鬼之間做過交易，所以不能上天堂；而因為他戲弄過魔鬼，魔鬼亦守承諾不拿他的靈魂，所以也不能去地獄。無處可歸的Jack將魔鬼給他的煤炭放到了白蘿蔔裡，然後一直在人間遊走徘徊。因此之前在沼澤看到的神秘光就被人認為是Jack的蘿蔔燈籠，所以這些燈光就被稱為Jack-o'-lantern。

因為南瓜燈的由來是源自一個男人的煤炭，因此會被刻上人臉的形狀。（Pexels）

在1840年間，這個傳說已經傳到了去美洲大陸，而隨着更多人移民到美國，他們發現美國當地的南瓜比白蘿蔔更好找，而且更容易雕刻，因此傑克燈就變了用南瓜做。

在19世紀時，南瓜燈更漸漸成為了萬聖節的標誌，家家戶戶都會在萬聖節時放南瓜燈於門口，直到今天！（Pexels）

內容提供：西伯利亞人

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「南瓜燈原來是一名男子的靈魂！？」​】

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