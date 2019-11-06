【戈培爾】從失業作家變成希特拉左右手　納粹宣傳部長的說謊藝術

編按：在職場上，我們往往明白做實事比「得把口」重要，但從戈培爾身上，我們明白出色的口才也是一種本事。

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如果撒謊，就撒下彌天大謊！因為彌天大謊往往具有某種程度可信的力量。 戈培爾

約瑟夫·戈培爾（Joseph Goebbels）。（維基百科條目圖片）

他是一位惡貫滿盈的謊言大師，是昔日專責洗腦的納粹德國國民宣傳與教育部部長，戈氏出生於德國西北小城萊特（Rheydt）的天主教家庭，擁有海德堡大學哲學博士學位，早年擔任過銀行出納與證券營業員的工作，同時也是一位業餘隨筆作家，但後來因德國於一戰落敗後的經濟不景氣受到牽累，不只被迫辭職，更一度淪落到每天必須假裝上班來瞞過家人。原本志得意滿的人生勝利組淪為輸家，遭遇過此等低潮的人生歷練，也讓他開始黑化，對當年握有政經優勢的猶太裔族群產生偏頗的見解與強烈敵視。

戈培爾昔日是納粹德國國民宣傳與教育部部長。（公共領域圖片）

公元1923年，戈培爾在因緣際會下接觸了納粹黨，政治立場左傾，支持與共產主義者結盟來對抗保守派執政黨的他，也以自己的文筆實力獲得機會來出任黨報的編輯，更拿起麥克風，透過多場打動人心的演說，吸引許多群眾加入納粹陣營。

弔詭的是，起初在公開場合嚴詞抨擊希特勒為投機份子，認為他缺乏正確邏輯，甚至呼籲黨中央應開除希特勒黨籍的戈培爾，卻也在希特勒的賞識與不斷接觸下，轉而忠心效命希特勒，更授權接掌大柏林地區的納粹黨黨部，一舉將納粹勢力由南德挺進至北德核心地帶！

戈培爾透過多場打動人心的演說，吸引許多群眾加入納粹陣營。（公共領域圖片）

公元1928年，他成功當選國會議員，並擔負起納粹宣傳總指揮的重大責任。而藉由大量演說與親筆著作，輔以被惡意扭曲的新聞事件，戈培爾有計劃地向民眾灌輸諸多謬論，成功挑起了德國人因戰敗而被迫放棄的民族尊嚴，進而讓納粹黨在短短四年之間，國會議員席次從原本的12席，一口氣爆增到足以左右政局的230席。而他也在希特勒正式當上國家元首後，銜命統理全國教育與宣傳事務，並兼任全國作家協會主席一職！

接下來的時間，他將工作重心放在：

1、焚書：非高級亞利安人作家的著作，只有一個動作，燒毀。

2、滅頂：以國家機器打壓並全面抵制猶太人商店、猶太裔律師、猶太裔醫師。

3、特許：不論人才或能力，血統純正才是關鍵，高級亞利安人方能出任納粹帝國的公職。

隨後，他銜命統理全國教育與宣傳事務，並兼任全國作家協會主席一職。（公共領域圖片）

然後他再行兼任全國文化院的總院長，極力剷除德國國內有關猶太裔居民存在的任何氣味，還以國家資源收購各大電影公司，打造出全亞利安人的專屬藝術空間。也由於他實在太會宣傳，是百年難得的「政策化妝師」，更是辯才無礙，自戀到根本是「人間極品」的等級，因此到了公元二十世紀第二次世界大戰期間，戈培爾除了成為希特勒個人最信賴的部長外，也是納粹德國在戰時最強而有力的對內發聲器。

媒體的任務，就是把統治者的意志完整傳遞給被統治者，讓無知人民將煉獄視為天堂。 戈培爾

尤其在戰爭末期，當希特勒不再密集對外發表演說時，對抗外敵、鼓舞士氣的廣播就幾乎全由他一手包辦。隨着納粹德國勢力的逐漸敗退和英美盟軍的順利開拔，希特勒征服世界的野心也慢慢化為泡影。公元1945年的4月30日，戈培爾在目睹了希特勒飲彈自盡後，按照希特勒的遺言，接替成為新任帝國總理，展開與蘇聯紅軍的談判作業。

希特勒最信賴的部是長戈培爾。（公共領域圖片）

面臨共產黨無條件投降的要求下，沒有籌碼可繼續周旋，也沒有任何神蹟能夠扭轉戰局的戈氏，於隔天5月1日，先以氫化鉀毒殺了自己的六名子女，且開槍射殺了其夫人（另有一說是雙雙開槍自殺）後，黯然地跟老闆希特勒一樣選擇以自殺的方式逃離曾經血染過的人間，就在那一刻，納粹德國終於宣告覆亡。

一生以身為亞利安人高階知識份子為榮的戈培爾，留下了許多精彩且荒謬的言論，故被當時的西方民主世界稱呼為是「全世界最可惡的混蛋」。但是史學家卻客觀的認為，說謊不打草稿、罵人臉帶誠懇，把地獄形容成天堂，把無窮罪惡變成無上聖潔的這位老兄，他的舞台魅力和演說技巧，坦白說，非常有可能是公元二十世紀以來，地表最成功的宣傳大師之一！

戈培爾毒殺了自己的六名子女後，再自殺。（網絡圖片）

您不相信嗎？

「真理是無關緊要的，完全服從於策略的心理。」

「混雜部分真相的說謊，其實會比直接說謊還更有效。」

「我們信仰什麼，這無關緊要；重要的是只要我們有信仰。」

想想，戈培爾根本沒有離開吧？您說呢？

內容提供：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「10月29日知名壽星：『宣傳者神樣』戈培爾（Paul Joseph Goebbels，1897－1945）」​】

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