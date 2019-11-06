【惠英紅】13歲到夜總會跳舞　17歲入行嫁給了演藝圈奉獻一生

編按：惠英紅22歲首奪最佳女主角，事隔28年再奪獎。她背後藏着一個什麼樣的故事？

她，22歲就拿到最佳女主角獎項，曾是「香港最賣座的武打女星」，風光無限；她，曾經無片可拍成「邊緣人」，走投無路到試圖自殺，跌入谷底；她，在2005年以45歲的「高齡」復出，以絕地反彈的姿態頻頻出擊—在2009年到2019年這10年間，她攬下了包括台灣電影金馬獎、香港電影金像獎、亞洲電影大獎等20多個獎項，也重新站上了人生的高地。她是電影女演員惠英紅。

在歲月裏烤過，在時間裏熬過，如今，所有的過往都零落成泥，滋養她在人生半百的年紀，開出一樹繁花別樣紅。

電影女演員惠英紅。（資料圖片）

如戲人生 兩次獲獎相隔28年

她一襲粉綠色長裙，妝容精緻，身姿綽約，說起話來笑意盈盈，眼波流轉。過往，在她的眼裏已是雲淡風輕。只有當她說起，「嚐過了高點，再下來嚐最苦的，慢慢再從50歲往上爬，這裏面的甜酸苦辣，沒嘗試過，你沒辦法知道那個味道」，微笑的眼睛裏才隱約有淚影閃爍。

惠英紅從小就有個電影夢。因為家境貧困，她13歲開始去夜總會表演中國舞。「那個時候，很多電影公司星探都是在夜總會挑演員，我跳舞就是想被星探發現。」17歲，惠英紅被導演張徹發掘，簽約邵氏影業，在1977版《射鵰英雄傳》裏飾演女二號穆念慈，由此開啟影視生涯。

惠英紅兩次獲獎相隔28年。（資料圖片）

1982年，22歲的惠英紅因為武俠電影《長輩》拿到了人生第一個最佳女主角獎項，也成為香港電影金像獎史上迄今唯一一個靠「打女」角色獲此殊榮的演員。此後，惠英紅叱咤影壇，成為響徹香江的一代「霸王花」。

造化弄人。隨着上世紀90年代武打片逐漸式微，已經被公司和觀眾定型為「打女」的惠英紅幾番轉型無望，逐漸淪為無片可拍的「邊緣人」。從風光無限到無人問津，巨大的心理落差，加上多年拍打戲落下的一身傷病，讓惠英紅患上了嚴重的抑鬱症。她閉門不出，甚至吞下安眠藥，但幸好被搶救了回來。「上天不讓我走，我就好好活！」重生的惠英紅終於放下自尊，2005年低調復出，開始在電視劇裏出演各種小角色。

22歲的惠英紅因為武俠電影《長輩》拿到了人生第一個最佳女主角獎項。（《長輩》劇照）

2009年，惠英紅在電影《心魔》中飾演一個對兒子有極強控制慾的悲情母親。一年後，她憑此角色獲得香港金像獎最佳女主角。「當時聽到我的名字，我愣住了，不敢有任何反應。等確定是我之後，整個人完全崩潰了，一路哭着上台，真的很丟人！」手捧獎杯，她百感交集，「這是我生死攸關的一個獎項，我惠英紅有機會了！」這一年，她50歲，距離上次獲獎已經整整28年。

惠英紅憑《心魔》獲得香港金像獎最佳女主角。（《心魔》劇照）

別想「人活着幹嘛」，人活着就要去「幹嘛」

「我從三歲就知道人生需要奮鬥。」對於惠英紅，「奮鬥」像基因一樣與生俱來，「每一天都不要浪費，哪怕用來休息也是個態度。如果什麼都不做，人生就沒有色彩，也沒有價值。別想『人活着幹嘛』，人活着就要去『幹嘛』。」

當「打女」的那些年，她不過十幾二十歲，卻以超越年齡的敬業態度贏得了所有人的尊重。有一次，她從高空跳下，小腿骨當場斷裂。當時全片還剩下兩三個鏡頭就完工了，如果不拍就要等兩三個月，她堅持從醫院返回接着拍。兩個員工架着她，補拍上半身打鬥的鏡頭，兩條小腿就在下面跟着晃蕩。她忍住劇痛拍完最後一個鏡頭，在場所有人都眼含熱淚，為她鼓掌。

「做任何工作，首先要尊重自己，才能贏得別人的尊重。」惠英紅說，「如果沒有之前這個積累，後面復出也不會有人用心幫你。」

別想「人活着幹嘛」，人活着就要去「幹嘛」。（資料圖片）

2005年，惠英紅復出加入香港無線電視台，照片在公司裏掛了半年多也沒人找她拍戲。某日，知名監製李添勝路過看到了她的照片，立刻請她拍戲，「因為我們曾在嘉禾合作過，他了解我」。這一部戲，開啟了她的復出之路。

惠英紅始終忘不了恩師李翰祥導演的啟蒙。李翰祥讓她明白，電影一個半小時裏呈現的故事只是人物一生的一小部分，表演要出彩，必須要找到人物的「前世」和「餘生」。「我至今都是用這種方法揣摩角色。」惠英紅說。

從沒有當過母親的惠英紅，屢屢憑母親角色獲獎。於她而言，最難忘的母親角色，是《幸運是我》的芬姨，她用細膩的表演演繹了一位失智老人的孤獨日常，第三次獲得香港金像獎最佳女主角。

「我對劇組提的唯一要求，就是以我母親為原型，按我母親的造型和行為習慣來塑造角色。」惠英紅默默用自己的方式向已離世的母親致歉。當年，母親也是罹患此症而她並不知情，留下了永遠的遺憾，「希望社會更多關注和幫助這個病患群體」。

惠英紅最難忘的母親角色，是《幸運是我》的芬姨。（《幸運是我》劇照）

最期待與張藝謀導演合作

2019年4月14日，第三十八屆香港電影金像獎頒獎典禮現場，惠英紅憑藉《翠絲》的表演獲得最佳女配角。回憶當時情形，她笑着說：「其實我的心情很矛盾，既希望年輕人拿獎，又不希望自己輸了丟臉。」

這些年來，惠英紅一直在身體力行扶持新人。「很多新導演的製作都沒什麼資金，全部用新人會虧到很慘。如果我們能夠參與，對他們至少是一種保證。」

惠英紅並不同意港產片如今已衰落的看法：「打個比方，過去香港電影年產400部作品，只有40個題材；現在年產40多部，就有40多個題材。過去產量大，現在精品多，特別是與內地的合拍片，出了不少精品。」

惠英紅憑藉《翠絲》的表演獲得最佳女配角。（《翠絲》劇照）

2009年，惠英紅第一次到內地參與影視製作。「這10年進步太快了！」她感歎內地電影業的變化，「從題材創作、製作水準、編導表演，都讓我這樣—」她做出一個目瞪口呆的表情。「水準很高！我覺得很驕傲，有時都會害怕自己跑得不夠快，追不上！」

她說，從《紅高粱》起，就一直關注張藝謀導演的所有作品，很期待將來有機會和張導合作，和內地好演員好團隊合作，「就像高手過招，會很過癮」。

張藝謀是惠英紅期待將來有機會合作的導演。（資料圖片）

國家電影局早前宣佈出台五項措施，支持港澳電影業在內地進一步發展。對此，惠英紅表示很高興，「香港年輕一代電影人有更多的機會進入內地，會為香港電影業帶來更大的發展空間」。

拿下多個華語電影圈大獎的惠英紅更期待到內地獲獎。「我希望—」她拉長語調，「到北京，對，北京的電影節上拿個最佳女主角！」她調皮地一笑，彷彿當年那個初入影視圈的17歲女孩。

《香港故事──五十個獨特視角講述「百變」香港》書封。（三聯書店（香港）有限公司）

以上內容摘自《香港故事──五十個獨特視角講述「百變」香港》

編者：閔捷

責任編輯：陳思思

出版：三聯書店（香港）有限公司