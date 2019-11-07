【國際都會】毋須坐飛機都可遊泰國？　藏在香港的「小泰國」！

編按：有沒有想過在香港境內，都可以有一種身處泰國的錯覺？到底這個地方是哪裏呢？

走在香港九龍城城南道上，會有一種身處泰國的錯覺：街道兩旁不少店舖的招牌上都有泰文，店門前擺賣的是泰國特產蔬果、糕點、香料、手工藝品，店內牆上顯眼位置掛着泰國國旗、國王像和佛龕……

這樣的景象在周邊縱橫幾條街道都可見到。據香港特區政府最新人口統計數據，在香港為數不多的非華裔人口中，泰國人約有一萬人，佔比率2%，其中近四成居住在九龍半島，相當部分聚居在九龍城這幾條街道附近。生活在九龍城的泰國人把這一邊街區的「泰國風情」經營得有聲有色。泰式餐廳、泰國雜貨店、泰式按摩店，每隔幾步就是一家。每天上午，這裏會有供僧儀式。每年4月泰曆新年期間，這裏還會舉辦潑水節，供在港泰國人同樂，也向香港市民和遊客展示泰國文化。

泰國人在九龍城聚居，始於20世紀七八十年代。那時，香港經濟起飛，泰國的年輕女孩為了更好的出路，由媒人牽線到香港相親，相親成功便成為「過埠新娘」。泰國華人不少祖籍潮汕，後代懂潮州話。由於語言相通，不少泰國女孩在香港找到潮州人作為另一半。九龍城本是潮州人聚居之地，自然而然多了不少來自泰國的新娘。

如今在城南道經營泰國雜貨店的謝桂芳，就是當年從泰國嫁到香港的一名「過埠新娘」。據她回憶，那時她的家鄉常遭水災，經濟不好。她經在香港的親戚介紹認識了丈夫，1981年隨丈夫到香港生活。

謝桂芳嫁到香港的時間，算是泰國赴港「過埠新娘」風潮的尾聲。與不少比她更早嫁到香港的新娘一樣，謝桂芳初到異鄉的日子並不好過。「那時想給家裏打個電話都很不方便，而且很貴。很多『過埠新娘』因為思鄉和不適應香港生活而離開。」謝桂芳說，故很多香港婆婆因此認為泰國新娘靠不住。原本與婆家同住的謝桂芳，為了避免婆媳矛盾，選擇與丈夫搬出來住。「公一份婆一份」，夫妻倆各打一份工，慢慢建立起自己的小家。

泰國的年輕女孩為了更好的出路，由媒人牽線到香港相親，相親成功便成為「過埠新娘」，而謝桂芳嫁到香港的時間，算是泰國赴港「過埠新娘」風潮的尾聲。（資料圖片）

說起那段日子，謝桂芳反覆說着「自力更生」四個字，也不忘提及周遭人的熱心相助：「我最早在製衣廠當車衣工，廣東話學得快，人緣也不錯，本地工友都很幫我。養育孩子、申請公屋等事情，都有他們幫我出主意。」在製衣廠打工時，謝桂芳留心學習香港企業的管理。後來攢了些錢，她便與同鄉合夥開泰國雜貨店。「我沒有多少錢，只能跟人合股，但是我有經營頭腦。」說起這段「白手起家」做生意的經歷，她的笑裏帶着自豪。

從1994年入股雜貨店起，謝桂芳的生意愈做愈大，幾年後又先後開了一家泰式餐廳和一家泰國雜貨店。她為這兩家店都取名「同心」，寓意「同心協力把生意搞好」。像謝桂芳這樣同時經營泰式餐廳和泰國雜貨店的老闆，在九龍城並不少見。據她介紹，這是出於經營便利：泰式餐廳要做出正宗泰國菜，需要泰國特產的食材，於是催生了泰國雜貨店。

從1994年入股雜貨店起，謝桂芳的生意愈做愈大，幾年後又先後開了一家泰式餐廳和一家泰國雜貨店。她為這兩家店都取名「同心」，寓意「同心協力把生意搞好」。（資料圖片）

泰式餐廳和泰國雜貨店在九龍城出現，與這個街區的特殊地理位置密不可分。當年從九龍城向東南方向走，過個地道就是啟德機場，這裏因此成為不少泰國人下飛機後的第一個落腳點。不少80年代從泰國來香港從事家政服務的「泰傭」就住在這附近。在這個街區北面，緊挨着的是當年中國、英國和港英政府「三不管」的九龍寨城。那是當年不少沒有長期在港居留簽證的泰國人打工和棲身的地方。有了一個客運量全球第三、貨運量全球第一的啟德機場，以及是全世界人口密度最高之地的九龍寨城，泰國雜貨店便有了空運進貨的便利，而泰式餐廳和雜貨店的生意也被人氣催旺。

謝桂芳說，那時泰式餐廳生意紅火，對泰餐廚師的需求大。不少泰國男人到九龍城當廚師，再申請把老婆孩子帶過來，就這樣，他們就在香港落地生根了。隨着九龍寨城於1995年清拆完畢並被改建成公園，啟德機場於1998年因位於大嶼山的新機場建成而停用，到了90年代中後期九龍城的人氣降了一大截。不過，謝桂芳說，那才是九龍城「小泰國」真正成型的時候。

「本地人搬走，很多店面空了，租金平了，泰國人就租下來，聚在一起開店。」謝桂芳說，她也是趁着那個時機租下店面開餐廳。由於租金便宜，經營成本降低，加上大家合力推廣，重振旗鼓，大概半年生意就回來了。

隨着泰國經濟發展，早已沒有泰國女孩會因經濟原因來香港做「過埠新娘」。相反，伴隨泰國旅遊業發達，香港愈來愈多人喜歡去泰國旅遊。而如今在謝桂芳的店裏，顧客除了在港泰國人，也有不少本地人。「有些人在泰國嚐到好吃的，回來就到九龍城找，我們的生意很多時候都是靠口碑。」她說。如今的九龍城已有不少「泰二代」、「泰三代」。謝桂芳的生意現在就由女兒安傑爾幫忙打理。在香港生長、受教育的安傑爾，比上一輩有更多經營的新方法。「我女兒利用社交平台推銷熱門貨，還教人用店裏的食材做泰式美食，加大宣傳力度，十分奏效。」謝桂芳說。近幾年，隨着九龍城拆舊建新，租金也逐漸高漲。一些泰國人開始搬到新界等遠一些的地方繼續做生意，但也有不少人堅持留下來。

面對「小泰國」未來可能的變化，年近七旬的謝桂芳很坦然：「不要怕變化，有變化就有新機會。最重要是適應新環境，抓住新機會，不能一味等。最多從零開始，就是這麼簡單。」

《香港故事──五十個獨特視角講述「百變」香港》書封。（三聯書店（香港）有限公司）

以上內容摘自《香港故事──五十個獨特視角講述「百變」香港》

編者：閔捷

責任編輯：陳思思

出版：三聯書店（香港）有限公司