如懿傳、甄嬛傳、琅琊榜都出現過　古時貴妃暖手爐含精密設計？

上星期小編們在Facebook見到某古方護膚品牌的廣告，買滿某個金額可以加錢換購暖手爐。由於這個暖手爐正正就是我們常在古裝劇見到的那種，我們見到後立即雙眼發光！因爲實在太精致太漂亮了！

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在不少古裝劇中，尤其是宮廷劇，暖手爐絕對是冬天場景的常客，不論後宮劇《後宮甄嬛傳》、《如懿傳》，或是《知否？知否？應是綠肥紅瘦》和《琅琊榜》你都會見到它的身影。上至娘娘下至普通百姓（尤其是身中火寒毒的蘇哥哥），都需要靠它來保暖。

暖手爐多為可傳熱的銅所製，其體積小巧，方便帶出街，又可以放在袖內，又稱為「袖爐」、「火籠」等 。（《琅琊榜》劇照）

暖手爐多為可傳熱的銅所製，其體積小巧，方便帶出街，又可以放在袖內，又稱為「袖爐」、「火籠」等 。從今出土的文物可見，暖手爐形狀有長盒型或有偏圓的，並沒有定制，但共同點就是有通氣小孔，能使之疏通熱力。

要說暖手爐的發展歷史，不得不提一樣叫「臥褥香壚」的東西。根據南朝南梁的殷蕓 《小說》卷一記載，早於漢武帝時期有一巧匠丁綬制作了一種球體香爐，其實就是香球與迷你火爐的結合，放在被褥中，可以暖床更可以薰香。

丁綬巧妙運用力學原理，使置放木炭的容器無論怎樣移動，都可以永遠處於水平位置，木炭就不會傾出，非常安全。可想而知，早於漢代人們對取暖的要求已經很高，除了可以方便攜帶，更可以放之安全放在床上。

到明朝，技術更爲精進，更出現了明朝的名牌銅手爐，就是張鳴岐所製的銅手爐。張鳴岐為明末制爐名家，浙江嘉興人他所製的手爐用料為精煉的紅銅，爐身厚薄均勻之餘，更不會引發過熱問題，時人趨之若騖。

由於他的銅手爐貴精不貴多，當時只有上流社會達官貴人才可以訂制這名牌貨呢！小編爬爬資料，覺得它製的銅手爐外型變化不太大，主要以仿竹籃的外形爲主，亦配有手挽，也方便攜帶。有趣的是，不論在明代還是今日，張鳴岐製手爐依然是達官貴人家的東西，過去幾年多次成爲拍賣活動的焦點呢！

不過，大家看後宮劇也知道，火炭的多寡以及品種是反映娘娘的地位，這也可以看出火炭是何等珍貴的東西，因此一般黎民百姓也不可能常常把用火炭放在暖手爐中。故此，宋代時已經有人就發明了「湯婆子」取暖。

「湯婆子」其實就是高級版的熱水袋。「湯婆子」為金屬圓壺，用家只須在圓壺裡裝上熱水，封上蓋子及包布防止散熱後便可。《紅樓夢．第五十一回》也有提及：「晴雯笑道：『終久暖和不成的，我又想起來湯婆子還沒拿來呢。』」，另有詩人宋代黃庭堅在其作《戲詠暖足瓶》道：「千錢買腳婆，夜夜睡到明。」可以說宋以後，湯婆子也是百姓家過冬必備的神器！

「湯婆子」其實就是高級版的熱水袋。（《紅樓夢》劇照）

説實話，雖然手爐已經小巧，但畢竟是銅制，也有點重量。娘娘們還要它捧來捧去，取點暖實在不容易呢！

內容提供：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【入冬篇（一） - 娘娘手中的暖手爐】」​】

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