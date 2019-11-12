【貓奴必讀冷知識】古埃及人視貓咪如神明　愛貓愛得招來橫禍？

編按：現在貓奴隨處可見，如要追溯最早認貓貓為主子的，或許是古埃及人，他們愛貓的程度絕對超乎你想像。來看看以下作者分享吧！

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說到愛貓之人，我想是非古埃及人莫屬了。

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事源在公元前530年，波斯國王Cambyses II（岡比西斯二世）聽說埃及法老Amasis II（雅赫摩斯二世）的女兒美若天仙，因此想娶她為妻，但因為岡比西斯二世是一名殘暴不仁的暴君，加上雅赫摩斯二世只得一位女兒，所以他十分不希望把女兒嫁給波斯國王。

岡比西斯二世是一名殘暴不仁的暴君，所以他十分不希望把女兒嫁給波斯國王。（VCG）

可是當時波斯是一個很強大的國家，埃及法老亦不敢得罪他，於是他想了一個方法，就是找另一位女子來代替自己的女兒來嫁給波斯國王，國王得知此事後便十分憤怒，決定出兵攻打埃及。

波斯國王得知此事後便十分憤怒，決定出兵攻打埃及。（Daniel H. Tong/Unsplash）

公元前525年時，波斯進攻了埃及的城市Pelusium（培琉喜阿姆）。起初埃及軍隊是非常有效地抵擋到波斯軍隊的攻勢，但由於波斯國王得知貓是埃及人所信奉的神，埃及人會把貓當作是女神Bastet（巴斯特）的象徵，他們亦會把貓製作成木乃伊，葬在Bubastis（布巴斯提斯）裏，並祭祀它們。另外，每當有貓離世時，埃及人就會剃眉哀悼，平時連殺貓的人也會一律被處死。

古埃及人會把貓製作成木乃伊，並祭祀它們。（VCG）

由於埃及人十分敬重貓，因此波斯國王就看中了這一點，決定在下一輪進攻時，把貓放在軍隊士兵的身上，而埃及士兵亦因為不敢傷害貓而輸了這一役。

最後，波斯國成功佔領了Pelusium，並把法老的女兒娶了為妻，成為戰勝國。因為貓咪而輸了一場仗，真是可見古埃及人對貓的重視和崇敬是有多高！

因為貓咪而輸了一場仗，真是可見古埃及人對貓的重視和崇敬是有多高！（Max Böttinger/Unsplash）

內容提供：奴才

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「古埃及人愛貓愛到失去一個城市？ 以貓來決勝負的一場仗」​】

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