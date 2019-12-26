【語義飽和】為何字看久了會漸覺陌生？　心理學與神經科學有解

大家可以試試看着同一個字三十秒，看看有什麼感覺，會否覺得有點陌生？如果有的話，那是正常的。因為當我們把同一隻字看久了，就會出現「語義飽和現象」（Semantic Satiation）。

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語義飽和其實是一種心理學的現象。在60年代時，心理學家就發現了當大腦在持續接收太多相同的刺激，即是一直在看同一隻字時，就會產生神經疲倦，無法進行認知過程，導致我們覺得文字陌生。

語義飽和導致我們覺得文字陌生。（niklas_hamann/Unsplash）

至於神經科學專家就認為如果人持續看着同一隻字，接收同一個信息，該信息就會重複傳送到同一組神經元細胞，記憶數據庫的儲備信息也會反覆被讀取。重複的刺激和重複的信息會使神經元漸漸產生疲倦，所以當同一隻文字再度被接收時，神經元就不會把該文字與記憶數據庫的儲備信息進行比對，使大腦不能對該文字進行全面的認知。失去認知即是代表我們會失去對該文字的聯想能力，導致文字變得陌生。

重複的刺激和重複的信息會使神經元漸漸產生疲倦，使大腦不能對該文字進行全面的認知。（David Matos/Unsplash）

不同的文字結構也會有不同的飽和速度。在我們平時閱讀的中文字當中，左右結構的文字會比較容易產生飽和現象，如「明」字；而獨立結構的文字，如「日」和「月」字就需要等待較長的時間才會產生飽和的狀態。

左右結構的文字會比較容易產生飽和現象。（chuttersnap/Unsplash）

但其實除了文字之外，我們的嗅覺和聽覺亦會產生飽和現象，例如同一種味道嗅久了就會好像再嗅不到一樣，那都是因為我們的神經感到疲倦。但這種疲倦只是暫時性，只要神經系統停止接收同一信息一段時間，我們就能再次讀取該信息了。

內容提供：打爛沙盆

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「何為字看久了就會覺得陌生？」​】

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