【Vivien Leigh】亂世佳人飽受憂鬱　一代女神失落最佳女主提名

編按：11月5日生日的英國知名影星慧雲·李（Vivien Leigh；本名：Vivian Mary Hartley，1913－1967），從影三十多年，電影作品不多，但每套都深入民心。天蠍座的她向我們展現着精緻的面孔與完美的演技──但在幕後的她，其實承受着嚴重的壓力和精神困擾。

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I'm a Scorpio, and Scorpios eat themselves out and burn themselves up like me. Vivien Leigh

堪稱電影從業人員的神話，更是荷里活百年來真正的超級巨星，慧雲·李誕生在昔日英屬印度邦大吉嶺，6歲時被送往倫敦近郊的修道院寄宿女校，22歲即首次在演藝圈粉墨登台，而最早從舞台劇贏得觀眾矚目的她，從影將近三十年的職業生涯，或許個性使然，並未留下為數可觀的電影作品（倒是巡迴公演的舞台劇卻多出不少），平均換算每年僅投入不到一部荷里活片商的拍攝行列。

慧雲·李從影將近三十年的職業生涯，並未留下為數可觀的電影作品。（《春殘夢斷》劇照）

從「鄉村紳士」（The Village Squire）到《百怪圖》（Ship of Fools），一輩子也只以《亂世佳人》（Gone with the Wind）和《慾望號街車》（A Streetcar Named Desire）這兩部電影獲得奧斯卡金像獎最佳女主角的提名，但在演技實力得以盡情發揮下，最後慧雲·李都順利奪下了桂冠，不只締造百分之百的影后勝率紀錄，亦堂堂成為影史上第一位英國籍奧斯卡影后！

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Life is too short to work so hard. Vivien Leigh

被當時眾多影評點名娛樂圈第一，也形容為世界唯一的絕世美女，在追逐「第一」和「唯一」的光環下，鎂光燈前所承受的龐大壓力與好事媒體的武斷報導渲染，使得慧雲·李長年受到了躁鬱症的困擾，由舞台劇後場的突然失控，進而在鏡頭前情緒的急速轉換，在「藍色惡魔」的侵蝕與作祟中，此等瘋狂、遊走兩極之間的敏感擺盪，那宛如迅雷的情緒崩潰，或是一發不可收拾的暴怒，卻也逼得集第一與唯一榮耀於一身的她選擇遠離人群，甚至讓週遭的親友們刻意迴避。

戲裏戲外，蠍子天性自虐與自我毀滅的悲劇性人生，慧雲·李拿到了「地表最難相處女星」，呃，這帶有負面意涵的封號，當然非她莫屬，直至今日。

慧雲·李長年受躁鬱症的困擾，更得到了「地表最難相處女星」的稱號。（《慾望街車》劇照）

可能因入戲太深而迷失自我的她，在《亂世佳人》和《慾望街車》兩部傑作之外，發表於公元1940年，由百老匯劇本改編的《魂斷藍橋》（Waterloo Bridge），則是資深影迷們不看不可，也絕對不會錯過的慧雲·李代表作品，好友們您知道嗎？據她自己的說法，身為職業演員，她最鍾情的電影正是《魂斷藍橋》。

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但說也遺憾，飾演女主角Myra，因心碎而墮落風塵的她，在當年因違反官方「政治正確」，荷里活作不鼓勵與同情情色行業的態勢下，沒有被提名奧斯卡金像獎的最佳女主角獎項！

作者簡介：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「永恆的女神 費雯麗」】

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