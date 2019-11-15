【設計人語】字體選用恰當很重要　見微知著凸顯書本個性

編按：

「怎麼香港還有那麼多書店？」你或許會問。

繼2016年出版《書店日常——香港獨立書店在地行旅》後，2018年作者周家盈再度推出延續作《書店現場——香港個性書店訪談札記》，繼續走訪香港富獨特性的小書店。這些書店置身於各區不同的縫隙中，在舊街上、在高樓中、在菜田旁、在街市裏、在酒店內，各具特色；作者與店主們進行了深入的訪談，把他們賣書的理念與熱情，全都紀錄及反映於書中。

↓↓↓↓↓【按圖放大觀看置身於各區不同縫隙的書店！】↓↓↓↓↓

考慮到此書與前作被視為同一系列，在設計上不能把兩書的風格拉得太遠，要保持一定的系列感與一致性。整體設計貫徹一種清新、透澈、文青的感覺。

版面設計維持前作的悠閒輕鬆感。每篇的章扉（Sectional Page）放置書店的大照片讓讀者進入，把數字、書店、副題放置於三格框內，一邊疊着照片、一邊放在白底，構圖凸顯透明感。章扉上節錄語用上日文圓體，讓其展現一點可愛感。內文版式仍是2-Column Grid System，每個Column能放置內文、節錄語、圖片、或圖片註解，不但讓版面靈活多變，也能增添趣味。經過上次的經驗，今次我們把內文字體尺寸放大了一點，亦重選了一款文氣更重的宋體，提高豎排的可讀性與美感。

這次的顏色比前作豐富了一點；今回內頁升級，由之前的雙色轉為四色，而主色調則為深藍色配肉色，突顯獨突個性之餘，亦更具現代感。

章扉上節錄語用上日文圓體，讓其展現一點可愛感。內文版式仍是2-Column Grid System，每個Column能放置內文、節錄語、圖片、或圖片註解，不但讓版面靈活多變，也能增添趣味。（《書店日常》內文版面）

封面設計方面也從「書店日常」進化，書名字體設計了跟前作一樣的，是帶有圓體眉角與襯線（Serif）的宋體，文氣得來亦現圓潤可親感。這裏所用的兩張圖營造着氛圍：置身書店現場，在柔和的燈光下，暖和舒適的環境中，看着書，全身投入作者所構想的閱讀世界。

封面設計方面也從「書店日常」進化，書名字體設計了跟前作一樣的，是帶有圓體眉角與襯線（Serif）的宋體，文氣得來亦現圓潤可親感。（《書店日常》，周家盈，格子盒出版）

其實有些書店並不是我們所想的那麼乾淨、那麼一塵不染的；它們也有疊堆書本如山的時候，也有隨性不規則的時候。因此，封面上的文案與照片重疊着，形成現代而有趣的構圖。圖文主次分明，留白得宜，也有足夠的空白（虛）去映照有東西的地方（實）。一些字與圖以不同的角度傾斜了少許，讓整體更有節奏感、亦更平易近人。

其實有些書店並不是我們所想的那麼乾淨、那麼一塵不染的；它們也有疊堆書本如山的時候，也有隨性不規則的時候。（資料圖片）

就這樣，作為續作的《書店現場》的設計誕生了。作者家盈再次寄語各位：「期許人們關注香港書店的生態而非疲態。」希望喜歡書的人繼續支持香港的書店，讓這些文化事業得以存活下去。

作者簡介：陳曦成

「曦成製本」設計工作室的宗旨，就是為每本書度身訂做其設計，把作者的聲音實體化。從意念開始，抓着文本中最能挑動讀者思覺和感官神經的部分，一步步以細節說故事。

作者個人網站：https://heishing.wordpress.com/

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/pg/heishingbookdesign/

（本文獲陳曦成授權轉載。文章題目由編輯所擬，原題為：【書籍設計】《書店現場》——從「日常」到「現場」，感受書店的生命力）