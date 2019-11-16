【Alain Delon】逃學參軍再流浪　不平凡經歷造就法國最傳奇男星

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I do very well three things: my job, stupidities and children. Alain Delon

儼然是傳說裏的人物，被譽為公元二十世紀中葉全歐洲最偉大的性格派男星，以無窮魅力征服無數女性粉絲的性感蠍子，Delon出生於法國上塞納省（Hauts-de-Seine），身高184公分，從小因父母離異而失去家庭溫暖，年少時更表現出了叛逆且乖離的個性，多次逃學、四處鬧事，還一度被送入感化院接受輔導……

Delon從小已失去家庭溫暖，個性叛逆。（《陽光普照》劇照）

17歲，青澀懵懂的他，自覺前途茫然，只好委身軍旅，以傘兵的身分遠赴遠東，在越南參與了法越戰爭（Guerre d'Indochine），並親身體驗了戰場上你死我活的殘酷與真實。然而當戰爭落幕，失去軍職保障的Delon，卻又重回放蕩的老路，流浪天涯，徬徨在美國和墨西哥兩地，過着日夜顛倒、毫無生氣的異鄉人日子。

就在公元1957年的夏日，已經返國一段時間，人在巴黎中央市場蔬果鋪打零工的Delon，一次放假於海港城坎城散步時，因打着赤膊，露出了結實的胸膛，加上那天生背景使然的壞男孩眼神，機遇偶然下的宿命巧合，吸引到荷里活名星探Henry Huleyson的目光，一看之下簡直驚為天人，直覺這小子不只具備年輕的肉體，其所散發出玩世不恭的氣質，未來勢必有成大器的機會！

You believe in God, then you don't believe anymore and when you have a big problem, you pray anyway... Alain Delon

有着軍旅生涯的洗禮，也實際操作過步槍等致命武器，故殺戮鏡頭對於Delon來說，彷若是再平凡不過的日常，因此很快地，他就以動作片明星之姿，如同昔日神風一般，開始襲捲亞洲！在香港、日本，他的名字簡直就等於是「美男子」的代名詞，尤其多次為新戲親赴東瀛宣傳，據說還微服出入花街柳巷，一探春光，所以在日本人的心中，「ドロンさん」被徹底「神化」，甚至成為一種難以仿傚、無法超越的迷戀現象！

Delon因《陽光普照》聲名大躁，到日本參加映畫祭時大受歡迎。（《陽光普照》劇照）

生性喜愛品嘗朱古力，風流倜儻，身邊亦不乏美女作伴的Delon，繼八十年代逐漸淡出電影拍攝行列後，轉而投身電視劇，並開放授權個人化妝品、香水等專攻消費者市場的聯名商品。公元2017年5月，Delon對外正式宣佈，從娛樂圈光榮引退，兩年之後，公元2019年的5月19日，在第72屆康城影展（Festival International du Film de Cannes）上，他獲得了「榮譽金棕櫚獎」（Palme d'or d'honneur）的最高殊榮。

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尾聲：

各位好友們您知道嗎？根據香港名導吳宇森的自述，電影《英雄本色》裏「小馬哥」──江湖鬼見愁殺手角色的創作靈感來源，就正是Delon於公元1967年電影《獨行殺手》裏的扮相喔！一襲風衣，搭配德州氈帽，沉默又冷酷的神情，哎呀！豈可一個「帥」字便足以形容！（Delon，天蠍座的，是的，天蠍座的男人啊！）

作者簡介：Camillus History and People

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/camillushistoryandpeople/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「11月8日生日快樂：天蠍男神 亞蘭．德倫（ALAIN DELON，1935－）」​】

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