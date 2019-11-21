【無印良品】信奉「最適信條」　無印良品讓人拜服的企業哲學

編按：「最適」作為無印良品的信條，到底如何讓他們製作出「最合適」的商品呢？下文將從品質、價格等方面入手探討。

最適製程工法、最適品質與價格。此種「最適」的合理雖是無印良品的信條，但其實非常困難。既不知道什麼才是一百分滿分，也沒有可以驗證的正確答案。除了憑藉自己的良心、探求心與生活者的眼睛，一一學習該物品從材料背景到完成品的相關製程，專心傾聽店鋪的夥伴們或顧客的聲音，鍛鍊自己的感受力，別無他法。話雖如此，也沒有必要感到壓迫，而是要堅信其為樂事。無法堅信此事的人，不適合這份工作。能夠讓人從事適合自己的工作，對眾人更是有益。

從以前開始，我在困惑猶豫之際，便會自問，「田中一光先生會用這個嗎？ 會買嗎？」而田中先生則曾有這樣的表達。

「打個比方來說，無印良品就好比長距離徑賽的領先跑者。領先跑者在追過慢了一圈以上跑者的瞬間，兩人就會並排在一起吧。在這一瞬間，不知道誰才是領先跑者。（無印良品）就像是這樣的領先跑者吧。」相對於此，小池一子女士也說過，「至今一直都在做的事情，是如何讓物品看起來成為『物品以上』的物品，不過物品這種東西啊，回到這不是『物品以上』物品的地方，才是無印良品的立足點啊，」把田中先生的精要理念用言詞給表達出來了。

領先跑者在追過慢了一圈以上跑者的瞬間，兩人就會並排在一起吧－無印就是那個領先的跑者。（Jonathan Chng/Unsplash）

價格也是難題。但是，鐵則是不墊高成本價。以生活者的感受力來決定、同時加上用專業角度對銷售數量的想像。再度檢視生產流程來消除售價與成本價之間的矛盾是工作的一部分，也是由此產生出「理由」（譯註：呼應前文文案「有理由，所以便宜」）。

也有各式各樣關於價格的發言。例如「好東西低價格，那是設計論以前的生活者的思想流露」、「無印不是便宜，是不貴」、「有理由，所以高價格。這樣的無印也不錯」……

所謂的合理品質、合理價格，是什麼？為了要得到答案，必須先成為生活者，並去思考更聰明的「最佳生活者的人物像」。

因為無印良品的商品範圍廣泛，在與許多商品或場合相關的狀況下，有許許多多的討論。商品與生活的相關程度、使用頻率或使用程度等，每一個生活者的期望都不一樣。不過，一般的零售業會因應高檔店、百貨公司、量販店、折扣商店等業種來設定品質與價格，從未思考生活者方面所期望、與實際生活有所連結的「合理物品」。

一般的零售業會因應高檔店、百貨公司、量販店、折扣商店等業種來設定品質與價格，從未思考生活者方面所期望、與實際生活有所連結的「合理物品」。（Christiann Koepke/Unsplash）

在無印良品，著手處理合理品質與價格時，有三個類別金句─「永遠好價」、「有所執著價」、「物超所值價」。

「永遠好價」是指所占比率最高，使用頻率高、並與日常生活密不可分的中心商品群。從生活者的心情來說，會認為是「希望盡可能以便宜的價格買到好東西」的物品，例如內衣、襪子，家居服、文具、家庭雜貨用品、零食或飲料等物品屬此類。

「有所執著價」則是「即使稍微貴一點也想要買好東西」的物品領域。例如可長期使用的床架、沙發，家電製品或可從素材上感到豐足的衣物、紡織品等。

接下來是「物超所值價」。物超所值價的商品領域，是使用頻率與消耗率都很高、「有『賺到了』的感覺，但又不光是便宜就好；在素材、製程或包裝等方面也下了工夫的物品，即使便宜也希望日後不要後悔說出『便宜沒好貨』，可以充分物盡其用」。

價錢又分為「永遠好價」、「有所執著價」、「物超所值價」－枕頭等床上用品則可列為「有所執著價」。（VCG）

無印良品從與實際生活有關聯出發，永遠都在追求「合理」，在時代與環境的變化之中，永遠視「持續追求『合理』」為工作的一部分。因此，沒有勉強去開發．製作不需要的新商品，輕易進行最後又停產的商品開發是一種犯罪。

無偽且誠實！如同深澤先生所說的「沒辦法統一顏色的東西就不可以統一顏色」，這是非常誠實的一句話。木紋或木節都是天然的。勉強加工去掩蓋是不誠實的。由於無偽且誠實之故，即使哪裡有著破綻瑕疵也仍然是良品。

木紋或木節都是天然的，勉強加工去掩蓋是不誠實的。（VCG）

思考合理的同時，有一段讓我傾心的話。那就是「不論是水滴般單純的形狀、或是更為複雜、如同在虔敬膜拜的螳螂形狀也好，這些全部都是根據『省略構造上的浪費法則』所產生的」（《作為藝術的設計》，布魯諾．莫那利（Bruno Munari）著，小山清男譯，David社出版）。來自義大利藝術家的這段箴言，讓我對於「沒有必要的商品」的開發、對商品施加「過剩加工」這兩件事戒之慎之。

最後，再加上堤清二先生的言談─「客服中心接到客戶的抱怨或斥責，就以為接下來只是要解決這些問題的話，那就大錯特錯了。去思考我們的製品對顧客而言、對社會而言，是否在本質上是有用的東西，才是客服中心最重要的工作。」

《MUJI生成的「思考」與「言語」》的書封。（天下雜誌股份有限公司）

以上內容摘自《MUJI生成的「思考」與「言語」》

作者：良品計畫股份有限公司

譯者：方瑜

出版社：天下雜誌股份有限公司