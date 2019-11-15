【人間失格】太宰治以生命創作　將生命燃燒殆盡的玩命之旅

編按：《人間失格：太宰治和他的女人》已經上演了一星期多，故事主要圍繞太宰治生命中三個重要的女人，就讓我們看看下文作者對這套電影的分享吧！

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由《銀魂》擔當真人役的小粟旬出演太宰治，以《人間失格》為參考改編的電影《人間失格：太宰治和他的女人》（下稱《人》）已經上映，上演場次不算多，作為日本文學迷、太宰治迷或導演蜷川實花的粉絲一定要趕快去看。

在作為太宰治迷的我之立場，這齣電影只能算是不過不失之作，蜷川實花拍出了太宰治的無賴和糜爛，但拍不出多面向、矛盾一生的太宰治，天才般的抑鬱無法反映，這跟劇本、導演風格有莫大關係。然而，若果並非想從電影窺探太宰治，走進他的人生裏面去，而是探索情感之於作家、之於創作，並且想探討各式女性的話，這部電影值得給八分。

蜷川實花拍出了太宰治的無賴和糜爛，但拍不出多面向、矛盾一生的太宰治，天才般的抑鬱無法反映，這跟劇本、導演風格有莫大關係。（《人間失格：太宰治和他的女人》劇照）

太宰治的形象

首先從太宰治的形象說起。找來小粟旬做太宰治，外型絕對冇得輸，而且當我們搜尋一下就會見到太宰治本尊，其實並不是美型男子，其實找來任何一位美男子都可以勝任。而尤為欣賞的，是完美還原太宰的髮型。而正史上的太宰，可以說因為他沉鬱個性和天才般的才華，誘發女性潛在母性，繼而愛上他、呵護他。

沉鬱個性和天才般的才華，誘發女性潛在母性，繼而愛上他、呵護他。（《人間失格：太宰治和他的女人》劇照）

在《人》裏，小粟旬演出的太宰治是好色、無賴、騙子、糜爛，然而太宰那種戲謔、頹廢、抑鬱、人前人後反差卻不太拍到出來（比如說《小丑》那種人前大笑人後立即收聲），又或者說，按角色套路和電影風格，不允許做得太灰暗。然而，電影名字已經預示一切：太宰治和他的女人，這不是一部講述太宰人生的改編電影，着眼點在於太宰那些複雜要命的愛情，而太宰這位文學大師，在這部戲裏甚至不是主角。主角，是那三位與太宰一纏上關係，就誤了一生的女子。

從女性形象看人間失格

整齣戲裏面，戲分佔最重的女角是太宰妻子美知子（宮澤理惠飾），其次是引領他墮入地獄死亡的山崎富榮（二階堂富美），最少戲分的是太田靜子（澤尻英龍華）。這三個角色各有不同面向，譬如美知子是傳統美德的日本婦人，就算丈夫如何品行差劣，她都會保護丈夫，並且保護好兒女。而三個女人當中，她對太宰的愛最為聖潔，也最為深。畢竟，能將「為了你的創作，將這個家、一切都毀掉吧」這句話講出口，去成全丈夫的大作家夢，真的不是任何人都講得出口。宮澤理惠將角色揣摩得很好，簡直可以用無可挑剔來形容。

美知子是傳統美德的日本婦人，就算丈夫如何品行差劣，她都會保護丈夫，並且保護好兒女。（《人間失格：太宰治和他的女人》劇照）

接下來按電影時序去講出場角色，第二名被太宰誤了一生的女人──其實也不算誤，就是立志做作家的太田靜子。太田靜子無視世俗眼光和一切規範，可以說是失德或惡德的女人，她的眼裏或許只有一個夢，就是成為作家，成為新女性。而無論戲中或是史實，太宰從頭到尾盯中的只有她的日記，以生命為文學燃料的日記，一字一句寫出來都像詩，「人，是為了戀愛和革命而生」。這場戀愛促使了《斜陽》的誕生，但同時也像電影所提及，這只是他人（即太田靜子）的追求，而不是太宰本身靈魂所追求的東西。故此，坂口安吾（藤原龍也飾）的出場為太宰解了話，《斜陽》還不是鉅著，但《斜陽》之成功，在於挖空了一個人的靈魂和生命，太宰要寫出更為驚人的鉅著，就要掏空自己。

而這個時候太宰的性命已是風中殘燭，肺結核病令他更是煩憂和虛弱。題外話，日本不少文豪都是死於肺結核這種在文學意象來講甚為「美麗」的病，此所以會有太宰倒在雪地，吐得積雪滿血的場面。患肺結核的除太宰外，還有國木田獨步、森鷗外、正岡子規等等都是肺結核死。

而太宰治患上肺結核，當其時惡化得時日已經無多。他遇上了山崎富榮，山崎富榮作為一名寡婦，無依無靠，對於她來講，太宰是唯一歸屬。至於太宰之死並非自願，而是被山崎富美強逼一同自殺的講法已流傳多年，電影將山崎的「病態」放大，她從坦誠面對太宰的情感開始，就已經散發着濃郁的死亡味道，她必定要獨佔太宰，也必定要與太宰共死，向來愚弄女人的太宰並沒有將死神警告放在心上，對待山崎尋死欲望愈演愈烈彷彿毫無察覺。

他遇上了山崎富榮，山崎富榮作為一名寡婦，無依無靠，對於她來講，太宰是唯一歸屬。（《人間失格：太宰治和他的女人》劇照）

這三段愛情，讓觀眾理解到三種不同的愛，雖然於太宰的文學創作上着墨比較少，但以愛情和他的生活貫穿了他的文學創作這一點還是正確的。從中便可更深入地探討，一部好的文學作品，又或稱為鉅著的作品，是否要作家掏心掏肺掏得命也賠上，才能完成呢？

太宰與社會格格不入的惡劣品性，互為因果影響了他的一生。透過影視作品，希望大眾除了更認識天才般的作家太宰治以外，更能多讀點他的作品，更能多認識點不同日本文豪。作為太宰治迷的我在看完電影後確實有點失落，但是這電影可挑剔的地方不多，而且糅合史料、各種文學材料來改編，能做到這樣已經相當了不起！

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作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「奉獻生命獻祭靈魂成就人間失格 人就是為戀愛與革命而生」​】

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