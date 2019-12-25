【宇宙百科】探索宇宙的奧秘：動物滅絕乃因一次隕石的撞擊？

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編按：在浩瀚的宇宙中，人類顯得非常渺小。而關於宇宙的起源，一直以來都是眾說紛紜，就讓我們看看有關《宙——天文物理時空之旅》這一本書的書評吧！

6,600 萬年前，一塊巨型隕石撞擊墨西哥灣希克蘇魯伯（Chicxulub），揚起灰塵冷化地球，再加上火山大規模爆發等情況使氣候與環境大變。這次事件被學界稱為白堊紀第三紀滅絕事件 （Cretaceous–Paleogene extinction event），最終令地球上近 75%物種被滅絕，當中包括曾橫行地表多年的霸主恐龍，但同時讓哺乳類、鳥類等殘存物種不斷演化成現今的模樣。

一塊巨型隕石撞擊墨西哥灣希克蘇魯伯（Chicxulub），揚起灰塵冷化地球，再加上火山大規模爆發等情況使氣候與環境大變，最終造成地球上近 75%物種被滅絕。（Adam Mathieu/Unsplash）

類似的大規模滅絕事件，地球幾十億年來發生過 5 次，而人類都可以靠化石地質等證據將事件起源、發生過程，以至後來發生的事推敲出來。不過，我們僅知道這些歷史的皮毛，無論我們用什麼方法尋求事實的真相，均會發覺人類本身何其渺小，注定淹沒於時間洪流之中—地球在宇宙間根本如塵埃一樣，人類的紛爭或者從來無影響過宇宙演化進程。也因此宇宙學家與天文學家都想透過觀察星體、黑洞，了解較宏觀的宇宙歷史，從而參透天地萬物從何而來。

第三紀滅絕事件雖然使霸主恐龍滅絕，但同時讓哺乳類、鳥類等殘存物種不斷演化成現今的模樣。 （Boris Smokrovic/Unsplash）

古往今來，解構歷史都是困難的。任憑霍金、費曼與愛因斯坦等大名鼎鼎學者的頭腦再聰明，都無法獨自解構宇宙起源；大家對萬物的認知是人類集體智慧的成果，當中自然有「行差踏錯」之時，浩瀚宇宙亦仍有很多東西無法理解，但人類正在走向更有系統的道路，將每件碎片組合成大歷史寶庫，成為後人發掘宇宙真理的踏腳石。

余海峯博士的新書《宙》以「四維時空旅行團」作包裝，深入淺出地帶讀者由宇宙誕生、探測黑洞，到探訪近代科學家，了解人類過去、當下與未來面對的問題，從而欣賞宇宙（或科學）一直以來的演化。當中講解很多物理理論，亦有很多你以為好清楚的科學小故事重新解釋，令你嘆為觀止。

古往今來，解構歷史都是困難的。任憑霍金、費曼與愛因斯坦等大名鼎鼎學者的頭腦再聰明，都無法獨自解構宇宙起源。（NASA/Unsplash）

例如伽利略的學生曾記錄伽利略在比薩斜塔拋下兩顆尺寸相同但重量不同的球體，但在同一時間着地，從而得出「自由落體落下時間與其質量（mass） 無關」的結論，推翻亞里士多德的學說。不過，伽利略自己卻從來沒有記錄過這樣的事情。相反現有最早類似實驗的記載來自 1586 年，當年法蘭德斯工程師Simon Stevin在教堂塔頂上完成實驗，比伽利略學生所記錄的時間更早。

宇宙的未來會是如何？根據熱力學第二定律，宇宙的熵（entropy） 會隨時間流異增加，由有序走向無序，當熵達到最大值時，宇宙中的其他有效能量已全數轉化為熱能，所有物質溫度達到熱平衡變成熱寂 （heat death） ，宇宙再也沒有任何可以維持運動或是生命的能量存在。

伽利略的學生曾記錄伽利略在比薩斜塔拋下兩顆尺寸相同但重量不同的球體，但在同一時間着地，從而得出「自由落體落下時間與其質量（mass） 無關」的結論，推翻亞里士多德的學說。（《神探伽利略》劇照）

簡單點就是，包括人類的所有事物都會死亡。

夠悲觀吧？

不過，無論如何我們也應該好好生活，令自己短暫的生命不枉過，否則真的與鹹魚沒有分別。尤其在現時悲觀的氣氛下，有意義地活下去很重要，用雙手能改變多少就多少。我們改不了歷史，但至少我們的未來仍有變局的可能性。

(《宙——天文物理時空之旅》，余海峯著，花千樹出版。)

作者簡介：小肥波

販賣腦汁維生的蛋散。文章散見於不同網絡媒體。著有《養生大謬誤》。

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編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【書評】時空旅行團看大歷史」​】

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