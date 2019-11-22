【LaLaLand】男主Ryan Gosling年少曾患過動症　幸遇舞台展現自我

Ryan Gosling在2016年憑《La La Land》《星聲夢裏人》被提名多項獎項，實力備受肯定，但其實他也有過艱難的時期。就讓我們來回顧一下他的經歷和作品吧！

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Freedom is such a gift. Ryan Gosling

Ryan Gosling在荷里活享負盛名。（《全為愛》劇照）

幾乎無法定義的天蠍座男星，也是少數來自加拿大的男神級影星，誕生於加拿大倫敦（London，位於安大略省西南）的他，求學期間遭逢父母離異，更因閱讀困難被診斷出罹有「注意力不足過動症」（港譯：專注力失調或過度活躍症）（ADHD），甚至過度沉迷於反英雄電影情節而攜帶刀械前往學校（他當時看的電影正是《第一滴血》（First Blood）！），因此後來在家自學了一年，並定期服用治療藥物。

雖然Ryan看起來是個絕對腦袋有問題的危險小孩，但12歲就順利試鏡成功，並在綜藝節目上以童星身分亮相演出的他，其實是用着不同於其他「凡夫俗子」的腳步，緩緩踏入他專屬的宇宙……所以，Ryan在17歲時選擇輟學，將精力全數專注於舞台之上。

兩年後，因童星盛名被外界定型，迫使他幾乎找不到戲劇可接的Ryan，毅然進入獨立製片的冷門領域，經由政治、宗教、心理驚悚等題材的死硬磨練，即使票房收入慘淡，片商也完全沒有外銷海外計畫，但他卻開始贏得不少影評人的注目，順勢在地方電影節上大放異彩。

I don't even think of myself as particularly good looking, and not at all a typical kind of Hollywood leading man sort of actor. Ryan Gosling

接下來的數年間，Ryan透過《忘了、忘不了》（The Notebook）、《充氣娃娃之戀》（Lars and the Real Girl）和滿三十歲時上映的《有人喜歡藍》（Blue Valentine）等作品，以不同角色的精湛詮釋，打開了國際知名度，也拿到數個演技獎項。尤其他某種程度玩世不恭、幼稚又孩子氣的扮相，想揍他又想親他，實在是深深吸引了女性粉絲們的好感。而且更厲害的是，他不只會演戲，還會唱歌，更負責擔任製作人與編劇等位置，將個人價值發揮到了超限量的極致。

+ 3 + 2

假如說，《極速罪駕》（Drive）是Ryan黑色藝術的經典，更在「天使之城」洛杉磯營造出沉重的成人版犯罪童話，那唱歌跳舞的拉拉鍊，抱歉，是《星聲夢裏人》（La La Land），就是他的白晝啟示錄。

奮鬥追夢的爵士鋼琴家，Ryan在鏡頭前訴說自己三十餘年來的人生道路，洛杉磯的迷人夜景，載歌載舞或許都是陪襯，重點就在於男女主角自己的劇本和選擇，童話裏的王子與公主最後都過着幸福快樂的日子，但在大人的世界，Sorry……

劇情重點就在於男女主角自己的劇本和選擇，童話裏的王子與公主最後都過着幸福快樂的日子，但在大人的世界，結局卻是...（《星聲夢裏人》劇照）

《星聲夢裏人》在2017年的第89屆奧斯卡金像獎獲得了14項提名，也如願抱回了六座小金人（包含「最佳導演」和「最佳女主角」兩個指標獎項），3千萬美金的拍片預算更締造出超過4億4千6百萬的票房收入。Ryan有點可惜，錯失了影帝寶座，但金球獎音樂及喜劇類電影最佳男主角的戴冠，加上一大堆影展與演員工會獎的提名入圍，實力已經被加以證明。

「City Of Stars」，我已經幫您找好歌單了。

作者簡介：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「萊恩．葛斯林（RYAN GOSLING，1980－），無法定義的超級巨星。」​】

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