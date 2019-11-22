【嘉麗絲．姬莉】雙料影后成摩納哥王妃　她間接命名了愛馬仕包包

編按﹕11月12日為嘉麗絲·姬莉（Grace Patricia Kelly，1929-1982年）的90歲冥誕。氣質高雅的她由奧斯卡金像獎及金球獎的雙料影后，搖身一變為摩納哥王妃，她的短暫而光輝的影涯因此亦畫上句號。她的名氣之高更間接命名了名牌「愛馬仕」（HERMÈS）的一款著名馬鞍袋……

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For to have complete satisfaction from flowers you must have time to spend with them. 嘉麗絲·姬莉

嘉麗絲·姬莉是荷里活百年難出其右的氣質女神，也是「摩納哥王妃殿下」（Her Serene Highness The Princess of Monaco），Grace誕生於美國賓州費城的愛爾蘭後裔家庭，父親是前奧運賽艇金牌國手，後來更經商致富，擠身當地名流。從小信仰羅馬天主教，熱愛表演工作的她，是在1947年時，得知未獲錄取進入大學的情況下，不顧家人反對而選擇投入演藝戲劇學校的甄試，並順利在競爭激烈的百老匯舞台上脫穎而出，才短短的四年，即取得進入荷里活的「門票」。

嘉麗絲·姬莉是荷里活百年難出其右的氣質女神，也是「摩納哥王妃殿下」。（資料圖片）

1952年，簽下大螢幕合約不到一年的Grace，透過在西部片《龍城殲霸戰》（High Noon）裏的亮麗演出，技驚四座，電影劇情與現實時間同步的85分鐘裏，完全看不出她的青澀，尤其和搭檔影壇前輩Gary Cooper的忘年組合（兩人年紀相差28歲），更是讓這部黑白電影成為史上難得攻下奧斯卡寶座的西部佳作。兩年之後的《鄉下姑娘》（The Country Girl），Grace有點冷門地贏得了奧斯卡金像獎與金球獎的雙料影后，因為當年她擊退的兩大對手，嗯嗯，Judy Garland和Audrey Hepburn……

同樣在1954年，藉著名導演希治閣（Alfred Hitchcock）的青睞和賞識，Grace在《後窗》（Rear Window）與《電話謀殺案》（Dial M for Murder）兩部犯罪懸疑片裏同樣表現不俗，後者除了是驚悚舞台劇改編的最佳範本之外，也是當時劃時代、短暫風靡過的3D投映電影先驅。

It was thanks to Alfred Hitchcock that I understood that murder scenes should be shot like love scenes and love scenes like murder scenes. 嘉麗絲·姬莉

鎂光燈聚焦的人生，看似前途光明……但就在Grace與摩納哥親王Rainier III於法國康城影展上的偶然相識，猶如電光石火，王與后，天平上的兩顆星星，相見恨晚似的陷入難分難捨的熱戀。隔年，Grace毅然做出了讓媒體出乎意料的決定，放棄到手的戲約，也終止螢幕前的一切活動，正式宣布嫁入歐洲皇室。童話世界裏的真實佳偶，在歐洲大陸最美麗的一隅上演着，即使親王不反對親王妃繼續從事演藝事業，但夫唱婦隨，Grace在不想凌駕夫婿與皇室的風采下，寧可犧牲自我。

蒙地卡羅的無憂歲月，藍色海岸旁的愜意生活，就此遠離荷里活的Grace，日後也未再有復出計劃。然而，就在1982年的9月，沿岸公路旁所通報的一場車禍意外，一輛墜落懸崖近40米深的Rover 3500，重傷昏迷的駕駛人居然正是Grace親王妃！或許是某種程度上的命運，也可能是造物主早已擬定的劇本，24個小時之後，疑似因腦栓塞而肇事，同時無法恢復意識的Grace，傷重不治。紙醉金迷的賭場此刻關燈默哀，原本充滿熱情與陽光的摩納哥也隨之抹上了黯淡的憂痛，上帝微笑接回了祂的女兒，世間卻永遠失去了Grace的倩影。

上帝微笑接回了祂的女兒，世間卻永遠失去了Grace的倩影。（資料圖片）

女神驟然離去今日已經37年，Rainier III亦早在2005年時別世，鶼鰈愛侶是否在遙遠的天邊再次相逢呢？看着Grace最後的電影作品，浪漫愛情喜劇《上流社會》（High Society），那定格在1957年的無瑕臉龐，她的笑，她的美，勢必將永久珍藏在影迷的心中，她不是稍縱即逝的彗星，而是璀璨光耀的恆星。

尾聲，好友您們知道嗎？

法國奢華時尚精品「愛馬仕」旗下，鼎鼎大名的「Kelly Bag」（凱莉包），其實正是以Grace來命名的喔！當初她拎着原本被稱為「Sac A Croix」的大尺碼馬鞍袋來掩飾着自己已經懷孕的身材以接受媒體的訪問，但沒想到被攝影師捕捉到並刊上雜誌封面後，沒想到竟引來了大家的熱烈討論與關注，也讓這個本來默默無名的馬鞍包，搖身一變成為了熱銷商品，愛馬仕公司於是順應潮流，將包包名稱正式更名為「凱莉包」！

作者簡介：Camillus History and People

作者面書專頁：https://www.facebook.com/camillushistoryandpeople/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「璀璨恆星 葛麗絲．凱莉（GRACE KELLY，1929 － 1982）」​】

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