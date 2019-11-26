【本土創作】燃燒玩具魂搞創作　撇開市場主導乃成功首要條件

編按：要創作成功，除了堅持和熱情以外，還需要更多因素扶持，來看看三位創作人從訪談中如何分享自己的經驗吧！

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堅持夢想，不是一件容易的事。重拾夢想，更是困難。講的是三位中佬：Patrick、文俊和Robert。

常說金錢和女人對於男人來講是不可或缺的，男人沮喪失落，無非都是為這兩樣東西。但是，玩具絕對比得上美車靚酒鐘錶的地位，Patrick十多年前已經在灣仔開藝廊，主要做玩具模型等展覽。後來與太太合辦餅房，做蛋糕曲奇生意，將公仔放在一旁，隔了十幾個寒暑，重新喚醒了心中的玩具魂。

堅持夢想，不是一件容易的事。重拾夢想，更是困難。講的是三位中佬：文俊、Robert和Patrick。（受訪者提供）

喚醒心中的一團火，不需要什麼儀式，反而係佛系似的，時機到了，靈魂便會自我解放。負責美術及設計的文俊將上年的故事娓娓道來，一切都恍如昨天：「本身我哋個plan好簡單嘅啫，畫下嘢擺上社交媒體呃下like咁。」這樣做法與一般人無異，經年累月，三、五、七年或許有成績，又或者都儲不到粉絲。」在這一行浸淫了十幾年的文俊也有成立公司，跟Patrick、Robert合作初段時忙碌得難以抽身，他們的IP（Intellectual Property - 智慧產權）當時只有一張畫可以對外展示！

Patrick話當年在模型班認識了Robert，在那個時候都相當流行做黏土、模型，當時Patrick已經設計了現在「10K」的九位強化人角色，與Robert一起製作模型。（作者提供）

「咁件事有少少停滯不前啦。」文俊道。「直至舊年，有朋友同我講有個Licensing Show（香港國際授權展）有個program可以試下，咁參加咗又好好彩入到圍，就幾個月做咗幾年嘅嘢返嚟啦。」這就是「10K Project」與Blow Creation成立的契機。

問到10K Project的緣起，Patrick話當年在模型班認識了Robert，在那個時候都相當流行做黏土、模型，當時Patrick已經設計了現在「10K」的九位強化人角色，與Robert一起製作模型。可是當時流行的是一些看上去可愛的東西，10K的人物走型格風，並未得到太多人垂青。

文俊主責處理美術設計部分。（作者提供）

至於與Patrick拍住上的Robert，坦言自己由細到大都深受星球大戰、幪面超人等影響，而在10K之前，這對拍檔已經合作過一個系列叫：「We are human beings」。

「當時已經覺得Patrick創意十分天馬行空，嗰陣睇到佢嘅頭雕已經覺得好有潛力，雖然冇五官，但凹凸有致，唔同光影下會帶出唔同表情。」就是如此，兩人便合作去創作10K了。

10K的人物設計，例如基本高矮肥瘦、樣貌及配色等，都由Patrick這位「父親」操刀。（作者提供）

10K的人物設計，例如基本高矮肥瘦、樣貌及配色等，都由Patrick這位「父親」操刀，「我畫畫唔叻，當年用啲黏土砌出嚟，咁文俊成為咗我哋嘅力量啦，佢就幫我再美化，咁呢班人物先可以咁有型。」

問及創作靈感和啟發，Patrick表明他是深受黑幫文化產物影響，例如《教父》、杜其峯的電影系列，至於港漫他則較喜歡《海虎》、《龍虎門》等等，反而大行其道的日系王道漫他就不喜歡，這亦間接印證10K並不會走尋常路。

10K的世界觀和人物設定都很有特色，例如時間設定在未來，但是場景會用30、40年代的美國街景，相當有味道。世界觀設置，在於一個世界有八大家族，其中一個黑幫家族為了雄霸世界而利用一個博士的生物學知識，博士識穿奸計後便募集一班人希望可以對抗這個家族設立的強化人軍團。

10K的世界觀和人物設定都很有特色，例如時間設定在未來，但是場景會用30、40年代的美國街景，相當有味道。（作者提供）

故事聽來似乎很簡單，但是其獨特的地方，在於強化人主角群並不是大公無私又或正義感爆發去拯救地球，他們只是各有因由，要與迪卡龍家族對抗，或要報仇，或因利益等等。

「我一直覺得絕對正義同無私奉獻係呃細路，你三唔識七點會連條命都唔要去保護其他人先？」在訪問之際，我也想起了一段時間之前一首網民原創歌曲《超合金魂》，立即分享開來，三位受訪者都覺得心中一團火燃燒得更盛，而且也正符合Patrick上述比較貼地、現實的創作訊息。

創造道破了想像的美好，不忍對孩子說謊，而10K雖然天馬行空，但不會太過分。（作者提供）

在美術設計上採納了香港、亞洲並不常見的美漫風格，除了因為文俊要配合黑幫主題，其次係他本身於外國動畫公司做了十多年，深受影響，也就承襲了簡單造型、角色會起角、線條很粗糙這些特點。

可是，如果如此現實的話，那讀者觀眾只消看現實世界不就行了嗎？創作難道不是創作一個幻想世界給人們翱翔嗎？

Patrick打趣道：「點解唔睇現實，係因為現實世界啲人冇咁型啊嘛！」其實，與《超合金魂》一樣，道破了想像的美好，不忍對孩子說謊，而10K雖然天馬行空，但不會太過分，例如強化人不會有過人的自癒能力，力量強化上可能只係比常人強幾倍；如此貼地設定，令10K不走前人走過的路：「加齊嗰啲元素，咁大家不如睇返北斗之拳或者JOJO算啦。」

那麼，講到創作有這麼獨特的地方，成立了公司的三位，又是否會有「純粹創作」與「雜務」相對抗的煩惱呢？

Robert則相當謙遜：「講成團隊大腦我就唔敢當，只係講到創作係兩位拍檔嘅強項！我擔當嘅係『魔鬼代言人』角色，畀一啲意見啫。」（作者提供）

「對於我哋嚟講，Robert好重要，因為佢係一個相對實際嘅人，佢留意好多細節嘢。」文俊如是道，Patrick也大讚Robert：「佢會用返受眾角度去畀建議，造就咗個平衡喺度。」始終，做創作不同做生意，牽涉的範疇太多，例如一定會要做Branding（品牌），「如果純粹創作嘅話好難做到嗰種效果出嚟。」

Robert則相當謙遜：「講成團隊大腦我就唔敢當，只係講到創作係兩位拍檔嘅強項！我擔當嘅係『魔鬼代言人』角色，畀一啲意見啫。」可見其實團隊協作合力，在於「生意」而言也是相當重要的一環。

堅持自己理想，將自己喜歡的、擅長的都發揮到淋漓盡致，加上堅持總有一日會遇上一群適合的受眾。（作者提供）

創作經年，對於後來者有何勉勵話語？「就係唔好理個市場。」Patrick說得斬釘截鐵，「當你係一把劍，你會用最鋒利嘅一面去斬人，而唔係鈍嗰邊。」堅持自己理想，將自己喜歡的、擅長的都發揮到淋漓盡致，加上堅持總有一日會遇上一群適合的受眾。「簡單嚟講，未搵到即係個運未到。」文俊則分享迷茫的經驗：「其實即係好多嘢想做，你決定唔到邊樣做先做後，咪迷茫囉，但呢樣嘢冇人畀到答案你。」

文俊則分享迷茫的經驗：「其實即係好多嘢想做，你決定唔到邊樣做先做後，咪迷茫囉，但呢樣嘢冇人畀到答案你。」（作者提供）

而這三個老友，未來都會專注於創作上面，「計劃上都係會做一啲產品，但近嚟籌備好多都係活動、產品上，所以嚟緊都係想專注創作方面。」

而他們在創作上面，其實故事非常宏大，將來除了透過漫畫或動畫表達以外，在各種副線產品或活動上，都希望盡量可以用故事形式帶出來，「分拆上市」，「其實好似Matrix嘅做法咁。」

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香港地，還有很多本地薑。除了Blow Creation以外，希望其他創作人都能發掘到屬於自己的一片天地。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【本土創作】燃燒玩具魂搞創作 撕破絕對正義假面具的港漫作品」​】

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