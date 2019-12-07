【日本懸案】貴族後代和同學雙雙殉情　多年後親友證另有隱情？

「天城山心中」這個優美的名字並不是一部浪漫小說，而是1957年日本伊豆半島的一宗「殉情案」，自今仍未水落石出。案中死者是當時19歲的愛新覺羅·慧生和20歲的大久保武道。

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愛新覺羅·慧生是清朝末代皇帝溥儀的弟弟溥傑，與日本嵯峨侯爵家的千金嵯峨浩所生的女兒。他們的故事也許比溥儀陌生，但很多年前，無綫曾在週末夜晚播過一套日劇《溥傑與王妃》，亦是日本朝日電視台紀念開播45周年大戲。這段對香港人較陌生的歷史，日本人還是十分重視。劇中描述的就是溥傑、嵯峨浩一家人在戰時流離的生活，由主演常盤貴子飾嵯峨浩，而愛新覺羅·溥傑由日本首席佬味男神竹野內豐飾演。

雖然溥傑和嵯峨浩上因政治而結合，但婚後十分恩愛幸福，慧生就在他們婚後不久移居長春後出生。其後他們一家人因戰亂離離散散，直至1947年嵯峨浩與次女嫮生才回到日本與慧生團聚。

溥傑和嵯峨浩的婚戀本為一場政治聯姻，但最後他們向世人詮釋了完美的愛情。

二人相遇

慧生當時是學習院大學文學系學生。學習院大學是日本貴族的學府，除了貴族二代，富有的平民也會嘗試公開途徑爭取學位。大久保的爸爸是南部鐵路公司常務董事，父親支持下，大久保成功入讀國文系，成為慧生的同學。

慧生和大久保的交集，就像是陽光終於照射到最深暗的角落。慧生在學校有很高人氣，更有校花之名，追求者眾多，大久保是其中之一。青森出身的大久保，因為他的地方口音和奇怪脾氣，成為同學嘲笑的對象。心思細膩的慧生察覺到同班同學的煩惱，出於同學情誼，安慰他一聲不要介意。雖然對其他同學也是一樣的溫柔，但早已暗戀慧生的大久保，自然會有自己的解讀──以為自己的愛情終於迎來希望。某日大久保鼓起勇氣送慧生回家，二人便打開了話匣子，常常結伴同行。

雖然只是走得比較近的同窗，慧生媽媽還是禁止二人再接觸，重視家人的慧生也聽從母親而疏遠了大久保。忽然「失戀」的大久保窮追猛打地寫信到慧生家，提到「為了愛，死也在所不辭」等。其後慧生因病而休學，大久保前來探訪也被拒諸門外，只能在接待室等了整整一天。

愛新覺羅·慧生年少時十分善良，在校園內亦備受追捧，可惜最終紅顏短命。（公共領域圖片）

訂下婚約與萌生殉情念頭

終於明白自己失戀的大久保，為自己的失禮向慧生家道歉，寫了封道別信後，跟學校請了假回到青森老家。不善拒絕和容易心軟的慧生，在病床上閱畢道別信後十分痛苦，偷偷寫信給大久保，挽回這一個朋友。然而這時的痛苦出於朋友絕交還是失戀，後人無法斷明。

絕食修行中的大久保看過慧生的信後回到了東京，回到以前的生活。直到有一天，他們在一間麵館談了很久很久，作下了結婚的決定，那是1957年。

私自訂下婚約的慧生，不敢向家人坦白，只能先向好友們傾訴，惟好友均反對婚事，更反對二人繼續來往。孤立無援的慧生萌生了退意，向大久保提出解除婚約。和自己深愛的女孩子經歷了認識、分開再重逢，終於定下了的婚約，竟由她親自提出解除，大久保怎能接受呢？他自暴自棄，更自殘來反抗。察覺到事情已無法回頭的慧生，只能硬着頭皮繼續隱暪着親友。既然親友均反對，成婚後自然得從家中獨立，從小被妥善照顧的慧生，一下子面對親友關係和不定的未來，種種壓力令她再次病倒。

據僕人回憶，12月1日，養病中的慧生接過一通電話便匆匆出了家門。翌日，慧生在學校與親友御里說，她看到大久保在書包中藏了一把手槍，說要自殺，幸好說服了他，由自己來保管手槍。然而，大久保與慧生再次發生爭執，大久保下定決心自殺。

為愛殉情的例子有很多，例如羅碧歐與朱麗葉的故事，亦稱「殉情記」。兩人背負家族仇恨相愛，但戀人被分離，催眠藥產生詐死效果，兩人相繼自殺的曠世之戀更是流傳至今。（1968年版《羅密歐與朱麗葉》劇照）

二人失蹤 於天城山森林中被發現

御里回憶道，12月4日上午慧生仍在學校上課，中午就不見人了。

據事發地點附近的的士司機所說，下午有一男一女前往了天城山隧道的北口。女孩子一直問男孩子：「我們回去好不好？現在還來得及。」然而男孩子一言不發。

二人下車後，拒絕了司機等他們回程的好意，便入了山中，司機覺得二人十分奇怪，便報了案。

天城山隧道入口的山林處。（資料圖片）

二人久久沒有回家，家人到處打電話也沒有消息。學生宿舍宿長穗織收到了慧生的信，他們才知道二人到了天城山，開始尋找二人的下落。兩家人終於碰面，知悉二人失蹤與他們一直反對交往有關，深感後悔，承諾二人平安回來的話，一定會好好支持他們，然而這表態也來不及了。

12月10日，在天城山隧道入口的山林中，消防隊發現了二人的遺體，慧生頭部有一彈孔，靜靜坐在樹下，而大久保躺在一米外的草叢中，頭部中彈，右手握着手槍。

當年剪報。（公共領域圖片）

數十年後的親友證詞

到底二人是同意一起自殺，還是大久保謀殺了慧生？

事件發生五十年後，慧生一名親友終於開口。她在慧生過世一個月後便退學，對這事一字不提。在2009年，她對這事終作出第一身證言：比起女朋友，慧生更像大久保的媽媽，就像照顧小孩一樣。在寫給穗織的信中，她沒有想尋死的念頭，而是努力地阻止事情發生。她那不會拒絕人的溫柔，成為了殺害她的凶器。穗織說，慧生真的是不想自殺的（エコちゃん、本当は死にたくなかったのよね）。

這段「在天國結合的戀愛」美化後拍成了流芳百世的電影。（公共領域圖片）

事情已過去了62年，雖然有親友證言，但沒有官方的說法作結，所以把這案件美化成浪漫的「在天國結合的戀愛」（天国に結ぶ恋）似乎不太恰當呢。

內容提供：次所舞次子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【日本上世紀懸案】皇室後人是「被殉情」？」​

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