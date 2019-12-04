【海盜王】清末傳奇女海盜　張保仔與鄭一都拜倒石榴裙下

編按：講到傳奇女性，不少人會想起德蘭修女或聖女貞德，但是中國其實也有很多不同的傳奇女性，下文作者將分享鄭一嫂這位奇女子的經歷。

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說起海盜王，大家第一時間會想起誰呢？張保仔還是Jack？但在現實，真正的海盜王並不是他們，而是一個叫鄭一嫂的女人。

鄭一嫂的形象不在乎是又老又醜，又或是與張保仔和張保仔父親的一段不倫關係，但其實，她真正的身份是建立和帶領海盜王國的領袖。

鄭一嫂的形象不在乎是又老又醜。（《魔盜王》劇照）

鄭一嫂原名石陽，乳名香姑，是一名妓女，在她26歲的時被海盜抓走，並嫁給了當時已在海盜界薄有名氣的鄭一，成為了鄭一嫂。在她加入海盜團隊「紅旗隊」後，與鄭一共治江山，成為了鄭一的得力助手。鄭一嫂不僅會學習西方先進的船艦技術，改善自己的設備，而且還建立了一套屬於自己的海盜法規，要求所有團隊成員嚴格遵守，以達成有效的群體管治。例如鄭一嫂會要求屬下的海盜不可欺壓百姓，搶回來的財物一定要平均分配，不能據為己有。另外，海盜也不能侵犯女性，已婚的必須把她放走，而單身的則可自行追求對方，不過日後不能對另一半不忠，違反海盜法規者，即時殺無赦。鄭一嫂憑着其海盜本領，以及完善的海盜法規，使無論是平民還是盜眾都十份支持她們，她們的海盜團隊也成為了當時的南海霸主。

鄭一嫂加入海盜團隊「紅旗隊」後，與鄭一共治江山。（《張保仔》劇照）

在鄭一的一次出海搶劫中，他搶走了當時與父親出海的張保仔，後來鄭一把他收為義子。在鄭一過身後，鄭一嫂便順利成章地掌管整個紅旗隊，原本她打算讓鄭一的姪子鄭安邦一同繼承紅旗隊，但在出海實戰時，她發現鄭安邦只是一個會打咀炮的懦夫，唯獨張保仔會博盡全力去打鬥，加上張保仔旗下的盜眾也十分信服他，所以鄭一嫂便決定放棄鄭安邦，全力培養張保仔共同接管紅旗隊。

鄭一嫂決定放棄鄭安邦，全力培養張保仔共同接管紅旗隊。（《張保仔》劇照）

後來，在一次與清葡聯軍的大嶼山海戰中，鄭一嫂終於不敵對方的領袖郭婆，主動向清政府談判。但在談判的過程中，鄭一嫂深得兩廣總督張百齡的欣賞，使清政府接受她們的招降條件，而張百齡也因為鄭一嫂的才能而對她加以重用，使她們日後的生活得到照顧。最後，張百齡更為鄭一嫂和張保仔證婚，她們二人後來誕下了一男一女，在張百齡死後，四人也有上香，以表對張百齡的尊重。在1844年，鄭一嫂於澳門病逝，終年69歲。

在一次與清葡聯軍的大嶼山海戰中，鄭一嫂終於不敵對方的領袖郭婆。（《張保仔》劇照）

鄭一嫂當時是西方社會所認證的海盜領袖，亦曾使英國人聞風喪膽，不過可能中國社會大多只是着重男性，所以張保仔才會蓋過鄭一嫂之名。不過，在荷里活電影《魔盜王》中，我們仍然可以見到鄭一嫂的身影呢。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「真正的海盜王──鄭一嫂」​】

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