【射鵰英雄傳】洪七公的俠義標準與法律不一樣　竟然放走強姦犯？

編按：洪七公是善的化身，但是下文作者卻不是這樣看？且看她如何分析。

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來說說洪七公這個角色，洪七公當然是正義的化身，他最有氣勢的一幕，是大家想殺裘千仞，裘千仞說：「說到是非善惡，那一位生平沒犯過惡行錯事的，就請上來動手。」眾人都呆了，紛紛回想自己做過的錯事。

這時候，洪七公挺身而出：「我來鋤奸。老叫化一生殺過五百三十一人，這五百三十一人個個是惡徒，若非貪官污吏、土豪惡霸，就是大奸巨惡、負義薄幸之輩。」多麼有氣勢。

但仔細一想，以現代先進的司法系統，還未能做到「絕無冤假錯案」，洪七公真的可以殺了五百多人，也沒殺錯一個人嗎？有人質疑洪七公嗎？

2017年版本的《射鵰英雄傳》。（《射雕英雄傳》劇照）

金庸先生質疑了，所以改版時，把洪七公殺的人數改成「二百三十一人」，一下子少了三百個。人數少了，但問題依然存在，殺二百人不會有冤案嗎？所以新修版再加一句：「我們丐幫查的清清楚楚，證據確實，一人查過，二人再查，絕無冤枉！」有人負責查證，而且不止一人，查清楚了，洪七公才去行刑。由這兩次改版可見，金庸先生努力把這件事，以現代人的眼光來看，顯得公義一點。

洪七公殺二百人的故事沒有詳述，但我們可以看到他不殺什麼人。歐陽鋒濫殺無辜，洪七公有機會殺他，卻沒有殺，可能是惺惺相惜。但洪七公也不殺梁子翁，梁子翁強姦了很多女子，被洪七公擒獲，就「拔下了他滿頭白髮，還要他立下重誓，不得再有這等惡行」。

在宋朝，強姦也是嚴重罪行，最高判死刑，最少也要流放三千里。面對連環強姦犯，洪七公也不殺，他會殺誰？他動手要殺裘千仞，原因是「與金人勾結，通敵賣國」，是政治理由。我們回想洪七公殺那二百人的罪名，有「負義薄幸」，即是對不起朋友，這確實討厭，但也不至於要判死刑吧。

結果我們發現，大俠的行刑標準，和法律有根本上的不同。

法律是根據事實上造成了多大的傷害；大俠則談道德，忠孝仁義。所以濫殺無辜、連環強姦，可能不會死，不忠不義之人就要判死刑。

洪七公有沒有殺錯人？我相信，其中有一部份人，以法律的標準，是罪不至死的。但錯的不是洪七公，而是大俠的審判標準，本身就有很大的局限性。

新版《射雕英雄傳》洪七公角色由內地演員趙立新飾演。（2017年版《射雕英雄傳》劇照）

不過，這種設定也很合理，大俠就是要快意恩仇，沒道理斤斤計較，你到底是謀殺抑或誤殺，要怎樣判刑嘛。

所以，大俠只可以留在小說世界裡。如果現實真的有一個洪七公，大家也不知道他用什麼準則來判刑，相信會令人心惶惶。

你怎麼看洪七公這個角色？

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「洪七公：什麼是正義？」​】

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