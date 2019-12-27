【夕霧花園．影評】紋身背後藏日軍秘密？李心潔阿部寬譜禁忌戀曲

編按：《夕霧花園》是改編自馬來西亞作家陳團英的小說，該片講述女主角因受到二戰日軍的俘虜行動而失去妹妹，令她十分傷心，後來她更與日本園藝師發展出一段禁忌的愛情故事。而下文作者對《夕霧花園》有一些看法。

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在群山之中，林木的氣息化為霧靄，霧氣滲入了雲朵，再度落在大地上化為雨水，而雨水則被深埋在地裡的樹根吸收，化為蒸氣，再度由距地面百呎高的樹葉散發到空中。這裹的歲月始於山巒，也終於山巒，教我把夕霧想成寄身在破曉和夕陽之間的褶皺裹。 《夕霧花園》陳團英

電影沒有原著如此凝重的時代色彩，陳團英入圍曼布克決選的小說，發生於太平洋戰爭爆發以後，當時的馬來西亞政局動盪人人自危，承載着英軍、日軍與馬共多方勢力的衝突對峙，大時代的煙硝無情飄落於小人物身上，劃下深不見底的仇恨、歉疚與困惑，卻須耗費一輩子的時間追尋釋懷、救贖與解答。

大時代的煙硝無情飄落於小人物身上。（《夕霧花園》劇照）

記憶的浪潮總是波瀾不驚，一盞盞脆弱燈光散發橘紅色澤，順着潺潺流水依序排列緩緩飄浮，黑夜裏光影搖曳，像是妹妹何其倉促的美麗生命，於風雨中獨自凋零，被日式庭院的夢境溫柔包覆。慰安所一幕的震撼令人久久難以平復，黑夜彷彿置身俘虜營的殘酷現實，年方十四歲的少女經歷了次次蹂躪，紙包成的水燈一夜後就是殘花敗柳，憑着姊妹彼此照應、心繫夢想中的絕美花園，才咬牙挺過了求生不得求死不能的人間煉獄。

年方十四歲的少女經歷了次次蹂躪。（《夕霧花園》劇照）

那些刀刀見骨的往事，人們可以遺忘，卻無從選擇寬恕。日夜糾纏的痛苦切斷了倖存者與外界的連結，過去的身分與未來的希望從此一刀斬斷，李心潔望向阿部寬那疏離僵硬的視線數度投射在永無癒合之日的傷口上，白霧茫茫放眼望不見未來，國仇家恨的視線又只容下死亡。並非痛苦讓她覺得好過，是痛苦讓一個人覺得自己還活着，姊妹相依為命的時光鎔鑄成同一塊靈魂碎片，妹妹從此和雲林的軀殼同行，刺在肉身上的痛覺，不容於情理的愛慾，慢慢滋養於隱身山麓之間的夕霧花園，迴盪在夾雜情不自禁與情緒釋放的聲聲哭泣中。

李心潔望向阿部寬那疏離僵硬的視線數度投射在永無癒合之日的傷口上。（《夕霧花園》劇照）

花園是由許多時鐘組成，有些快、有些慢，花園裡的生命都有自己的時間。 《夕霧花園》陳團英

張艾嘉的雲林，流連歲月中傾瀉的是風霜足以柔軟身軀的年華痕跡，似乎遠離了悲劇的禁錮，瞳孔依然閃爍時間靜置過後的韌性，直視一個人動盪一生的深度。日復一日等待破曉迎向夕陽，在時間沉澱下，或許世事到頭來依然會圓滿，最後一眼深情回眸餘韻深遠，文學和影像相互輝映，山谷上方的雲朵隨風飄移，縫隙灑落的陽光因此浮動，有時落在時光的某一點，片刻後又重回陰影，那眷戀多年的熟悉笑容依舊撫慰人心，葉片無聲飄落，掀起了陣陣漣漪。

瞳孔依然閃爍時間靜置過後的韌性，直視一個人動盪一生的深度。（《夕霧花園》劇照）

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《夕霧花園》」​】

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