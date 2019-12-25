【葉問4】新書回顧電影創作歷程　凡事有始也有終

編按：葉問、甄子丹似乎已劃上密不可分的關係，隨着新戲上演，也有新書回顧這齣電影，且看以下作者分享。

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《葉問》來到第四集，正如人的一生，有始也有終，最後一集講述葉問將會壽終正寢。劇情方面暫且不說，更重要的是整套電影系列的製作團隊背後的心路歷程。

有始也有終。（《葉問4》電影截圖）

除了大銀幕現正上映的《葉問4》，《甄子丹 葉問電影回顧》這部書也面世了，這兩個名字可以話共生共長，葉問作為一代武學宗師，門下弟子甚多，尤為著名的當然係一代武打明星李小龍。

而自從《葉問》上映後，可謂再一次帶動了中國武術的風潮，嶄新的拍攝手法和現代科技協助下，讓《葉問》系列作變成了自《黃飛鴻》之後，在現代的一個新的圖騰、象徵。

《甄子丹 葉問電影回顧》書封。（三聯書店）

《甄子丹 葉問電影回顧》這本書製作相當精美，同時也非常低調，完全切合作為武者應該具備的德行素質，裡面一幅幅劇照，讓人聯想起幾集《葉問》的經典場景，當一連串動作場面變成了靜止的硬照，那又是另一番的韻味。而硬照配合一句句的台詞、對白，讓人尤有感覺，彷彿在細味藏在詠春功夫背後的哲理一樣。

而撇除精美劇照外，內裏確實也包含詠春功夫背後的哲理一樣的東西：創作人的心路歷程，之前可能有新聞報道過，但這裡也略提一下：原來甄子丹在拍《葉問》之前，是不懂詠春的！

甄子丹在《葉問》前不懂詠春？（《葉問4》影片截圖）

而且，透過這本書可以見到《葉問》以外更多的東西，例如電影這行業、電影製作人眼內的世界，他們如何看電影這行業的發展，武打片的發展史，動作演員如何入行……諸如此類，可說是一杯濃縮的電影咖啡。

無論是葉問抑或甄子丹，都帶給我們這個世代一個新的共同回憶。劇終人未散，宇宙最強日後的演藝事業會如何走下去？我們又會創造一些什麼新的符號呢？

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「葉問與甄子丹」​】

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