【葉問4】回顧電影起源　團隊幕後付出終成就宇宙最強葉問！

編按：一代宗師的傳記電影《葉問》系列十年後終於完結，憑着甄子丹扎實的功夫根底及對於角色的拿捏，敬業及謙虛的態度使他造就出有自己特色的「葉問」，成為難以超越的經典。

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《葉問》系列的電影在世界各地取得空前成功，獲得高票房之餘，亦將香港功夫電影的地位推向國際更高位置。現實中，外國人常不自覺地認為「每個華人都識得功夫（Gungfu）」，這種刻板印象在我們看來是可笑之事，但也不是壞事，反而反映了華人功夫電影對外國人的直接觀感影響不亞於華人。《葉問》系列電影中反映出的傳統中國武術家的「仁和」精神遠比電影本身更值得稱頌，這是為何抱有武德仁心、情義兼備的葉問能夠打動銀幕前無數觀衆的原因。

説起《葉問》電影的誕生，起初還是以商業考量為主。2005年，黃百鳴與甄子丹合作拍攝完武俠電影《七劍》後，基於甄子丹的真功夫和專業的演員精神，黃百鳴一下子跟甄子丹簽了三年合約，一年一套動作片。前兩套動作片是由漫畫改編的《龍虎門》（2006年）及警匪片《導火綫》（2007年）。來到第三年，最後一套動作片原定拍攝《衛斯理》，但礙於當時已經有多位影視紅星（例如許冠傑、周潤發、劉德華）都演過衛斯理這個角色，黃百鳴覺得如果再讓甄子丹出演該角色就沒有什麽新鮮感了。後來有人跟黃百鳴提到「詠春一代宗師」──葉問。由於葉問與功夫巨星李小龍有師徒淵源，因此在商業考量方面，更易在市場定位，題材亦具賣座潛力。黃百鳴特此前往探訪葉問兒子葉準，詢問對方意見，結果被對方告知：「早就想看到父親故事改編的電影。」這才讓黃百鳴下定決心拍攝，所以才有後來在香港，乃至於華人地區掀起的「葉問」熱潮。

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銀幕前的成功，有賴於背後默默的付出。

甄子丹年輕時便開始習武，練得一身好武術底子，直到四十歲後才在影視圈中大紅大紫，他的演藝生涯可說是「大器晚成」的勵志故事。《葉問》系列電影帶給甄子丹的不只是演技上的突破，更是心態上的突破。年輕時的甄子丹其實是好勝、強悍之人，對於「宇宙最強」之類的稱號也有看重的時候，總想證明自己在電影圈裏是最強的武者。當真到了最強的位置，固然也讓他難以放下。這是武術成就他，也限制他的反面。人生中總會經歷思想轉變的時期，今年五十六歲的甄子丹現在覺得稱號不過是包袱：「……最好的萬事萬物都會消散，我們或許都會變成沙塵。我不知道什麽叫做最強，最強應該是跟自己比的最強……」。如今甄子丹的雲淡風輕不就是電影中所說的「宇宙最強」嗎？

回顧十年，甄子丹敬業精神下演繹的「葉問」仿佛已經與他融為一體，成為了不可超越的經典。他亦堅持不斷超越自己，成為「最強自勝者」。（《葉問4》電影劇照）

在拍攝《葉問》之前，甄子丹其實對演好葉問這個角色的挑戰並沒有十足的底氣，為此他仔細研究過葉問的生平，甚至遠赴佛山（葉問的家鄉）。可是導演葉偉信強調，不要執着，要放下包袱，創造一個新的人物。甄子丹甚至在電影上映後秘密走入戲院觀察觀衆的反應，直到電影結束時觀衆掌聲不斷，他才鬆了一口氣。之後的續集，甄子丹才可以無束縛地順着自己的演繹路綫，塑造出有着甄子丹特色的一代宗師──葉問。葉問這個角色的成功，滲透了甄子丹現實的個性在裏面，例如電影中的葉問是以一個愛家庭愛老婆的住家男人形象出現的，廣獲觀衆受落。現實中的甄子丹也是一位不折不扣的住家男人，在娛樂圈更是出了名的「愛妻號」。

在《葉問》系列中，葉問也是個護妻狂魔，不懂武術的妻子被欺負時，他會站出來維持保護她。（電影劇照）

葉問的角色帶給甄子丹演藝事業上的新轉折和廣大影迷的認同，相信大衆都期望他能夠繼續強下去，日後再塑造更多深入民心的角色。

内容提供：蝦你先生

《甄子丹．葉問電影回顧》封面（三聯書店(香港)有限公司出版）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【甄子丹．葉問電影回顧】《葉問》系列電影成功的背後」​】

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