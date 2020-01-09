【情緒管理】憤怒者並無自覺　正確認知憤怒情緒可避免火星撞地球

編按：你生活中有沒有遇到過容易生氣的人？當一個人處於氣憤時刻，當事人往往是不自知的，卻在無形中破壞了雙方的關係，最後不歡而散。高情商的人又應該如何應對動怒者以避免衝突？

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我們時常在低情商的人士身上輕易察覺「憤怒」的情緒，無論這個人是位高權重的上司，還是同事或朋友；當一個人處於氣憤時刻，當事人往往是不自知的。如果這時候，直接與他們頂撞，定會造成「火星撞地球」的悲劇。因此，有不少人總是選擇容忍對方，結果直到忍無可忍的階段，雙方還是不歡而散。

對於容易動怒或者發脾氣的人抛過來的負面情緒，我們不應該一味全部接住，反而可以嘗試去理解對方，避免衝突。（《校對女王》劇照）

如果你的身邊有一個經常情緒失控的人，而你又不得不與之相處，學會如何應對顯得十分必要。首先，如果你是一個高情商的人，你要先理解一個概念──「生氣的人就是有困難的人」。選擇幫助對方，還是無視對方要看你的個人決定。如果是上司對你發火，當然不可能選擇無動於衷；無論對方是在有理或無理的情況下動怒，由對方動怒的那一刻起，交談的氛圍就不同了。你有必要先將此看作是「那人在哀鳴」，而不是「在攻擊我」。心理上預先作好建設，所受的傷害就不會太深了。原則上，你還是需要了解對方是為了什麽事感到困擾，請求對方具體點明批評的焦點，並提出「可以如何改善？」這類的謙詞，不要將對方的批評照單全收。

研究發現人類身上發現的疾病九成都與情緒有關，情緒容易失控或者經常發脾氣的人容易腸胃變弱、皮膚變差、免疫力下降。（《校對女王》劇照）

常常心浮氣躁的人有可能是（心理或生理）健康出了問題，例如工作狂時常感到急躁，為了填補内心的不安和空虛而寄情工作，儼然一個完美主義者。最要不得的是將自己的苛刻要求强加在別人身上，不容許任何人犯錯，這本身就是病態了。從這個角度出發，當下次再有人有理無理向你發火的時候，你可以最大限度地免受其煩躁情緒影響，甚至多出一點慈悲心，覺得對方可憐。

硬要指出低情商人士的缺點是不可取的，因為你不能馬上改變對方長久養成的習性。只能間接影響，或許對方冷靜下來之後，會察覺到自身情緒控制的不足。以高情商、成熟的處理方式與這類人相處，收益最大的是自己，這將增長個人的包容度和忍耐性。

透過與低情商的人交往，我們能學會包容及忍耐，以及冷靜應對不同情況。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

内容提供：蝦你先生

《解放90%的心理痛覺——擺脫憤怒系人格的情緒管理》封面（非凡出版）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【情緒管理】生氣的人是有困難的人 高情商人士如何應對動怒者的訣竅？」​】

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