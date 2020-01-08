【高爾夫球】香港高爾夫球場非常珍貴　港督鄉郊別墅也在裏面？

編按：當民生發展所需遇上歷史價值，都會成為發展卻步的一大原因。粉嶺高爾夫球場便是一個例子。無論這片土地最終會被如何處置，它的輝煌歷史都值得人銘記。一切需從高爾夫球史講起……

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近年，香港房屋供應短缺的問題引來社會各界熱議，坊間有不少聲音要求政府全面回收粉嶺高爾夫球場（共佔地172公頃）用作興建公營房屋，以助民生；政府顧慮當中所牽涉的各方龐大利益，加上粉嶺高爾夫球場具有的珍貴歷史價值，故始終未能落實相關方案。

粉嶺高爾夫球場在新界粉嶺古洞，佔地172公頃，包括3個18洞球場。歷史比台灣最古老的老淡水高球場（於1919年興建）更悠久。（資料圖片）

翻查香港高爾夫球會成立至今的歷史進程，可以窺探高爾夫球運動在港源起和演進的歷史意義。早在19世紀，外國人便仿照英倫傳統在香港成立各式性質不同的會所，例如婦女遊樂會、皇家亞洲學會香港分會、共濟會等等，目的是幫助歐美人士在短時間内融入香港社會，結交朋友，建立人脈網絡，從而立足香港，發展事業。當時香港有各式運動的會所成立，高爾夫球便是其中一例。

高爾夫球為蘇格蘭人首創，而早年把高爾夫球運動傳入香港的正是蘇格蘭人──Gershom Stewart。Stewart當年是滙豐銀行的僱員，同時亦是香港哥爾夫球會（1889年）成立的倡議者之一。1897年，港英政府批准球會取得深水灣一幅土地作為球場，事關當時的政府高層和本地機構均有不少高球愛好者，故此在多方面給予支持和方便。

香港哥爾夫球會獲評為鉑金級高爾夫球俱樂部，亦是香港唯一一間能夠獲選入全球首100間高爾夫球俱樂部的高球球會。（資料圖片）

戰前的香港高球會為外國人士所主導，所有正式的會員都是外籍人士，華人只能當附屬會員；直到六七十年代，華人社經地位有所提升，這種不平等的局面才有改變。在此期間，球場亦經歷戰後重建。1911年球會在粉嶺現址興建新會所（現時為二級歷史建築），成為上流人士一家在周末消遣的好去處。時任港督Sir William Peel一手籌建的港督鄉郊別墅（建於1934年）就選址於粉嶺球場内，供歷任港督或行政長官用作周末度假和招待嘉賓，現時屬於一級歷史建築。

現時粉嶺高爾夫球場内仍有不少新界原居民五大氏族的祖先墓地，部分人的後代更居住在球場附近，同時服務於球場，連繫着祖先與子孫的跨代情感。另一方面，粉嶺球場的總面積有逾40%為密林，不乏古樹名木，栖息多種本土鳥類、昆蟲和爬蟲類，當中更有受保護的瀕危物種，儼然一片不可侵犯的綠蔭聖地。

2019年2月，行政會議通過研究局部發展粉嶺高球場的工作，面積達32公頃，被指收回土地面積保守，礙於權貴面色。（資料圖片）

1968年，香港高爾夫球總會成立，取代香港哥爾夫球會成為香港高爾夫球公開賽的主辦機構。球會對推動本港高爾夫球運動發展的功勞是不可抹煞的。直至九十年代，香港高爾夫球會已確立其國際級賽事地位。進入21世紀，香港舉辦的高爾夫球公開賽更升格為亞洲及歐洲巡迴賽認可賽事，享有國際聲譽。高球運動在港普及的結果造就不少優秀的本地高球手誕生（例如陳芷澄），使他們得以躋身國際體育賽事，為港爭光。

曾代表香港出戰里約奧運的陳芷澄，去年6月大學畢業後轉為全職球手轉為全職不足一年便代表香港出戰，成為香港首人。（資料圖片）

以上種種因素的顧慮，足見政府在選擇以高爾夫球場用作興建公屋，抑或是保留球場以作發展高球運動的兩難局面。無論取捨如何，歷史的事跡終會被記錄。

内容提供：蝦你先生

《香港哥爾夫球會走過的130年》封面（三聯書店（香港）有限公司出版）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【粉嶺高爾夫球場】香港高球運動的源起歷程 成立球會功不可沒」​】

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