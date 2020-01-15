【明治維新】印在一萬円上的教育家　福澤諭吉如何引領日本成功？

編按：不知大家有沒有留意印在一萬円日元上的人是誰，福澤諭吉一生為日本的民主自由而努力，現今日本軟硬實力都十分雄厚，他可謂全日本人的精神導師。

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個人的自由獨立，關係到了整個國家的自由獨立！ 福澤諭吉

福澤諭吉是近代亞洲功績最為遠大的思想教育家。（維基百科圖片）

奉行「獨立自尊」之開闊遠見，陰曆出生於日本紀元仁孝天皇天保5年12月12日，福澤被譽為是近代亞洲功績最為遠大的思想教育家，出身昔日江戶幕府大坂堂島（今大阪府大阪市福島），18個月大就失去父親的他，19歲時前往長崎修習「蘭學」（尼德蘭），後來又搭乘蒸汽輪來到新大陸，歷經多次海外使團的參訪，親眼看見西方世界相較於日本猶如異次元般的進步，又清楚在歐美列強環伺之下，日本人仍固守中華文化和儒學思想本位的迂腐和危機，因此回國後積極推廣西學之用，期盼透過教育下一代來完成東瀛前所未有的寧靜革命，也就是「脫亞入歐」！

福澤諭吉的故居。（維基百科圖片）

福澤認為，改變要從己身做起，方可完成整個國家改頭換面的偉業，因此他鼓勵人人應當具備數學、地理、物理、歷史等現代性的科學知識。個人要有思想的自由，才能享有獨立的自由，國家也就能夠一點一滴獲得真正的獨立自主，不再受到外來勢力的影響與干擾。在此核心架構下，他鼓吹拋棄中國式的封建制度，主張社會轉型，尋求階級平等、男女地位一致，同時也崇尚婚姻自由。此外，他也參考了盧梭《社會契約論》（The Social Contract）裏有關「主權在民」的論述，希望有朝一日人民與政府的權力能夠兩相均衡，後續甚至將經濟學、會計記帳和現代保險等概論導入日本，堪稱亞洲西洋風新潮流化的先驅者。

被視為成功推動劃時代之「明治維新」的有功者，向全體日本人推廣西方先進的民主政治和議會制度，還有普世價值觀的福澤，其實就動機論，不少歷史學者認為他是近代日本帝國推動軍國侵略主義的理論基礎來源，尤其面對當年清國與日本在遠東的戰火，他將其定義為是野蠻民族與文明世界的戰鬥，更進一步被視為是日本右傾思想的第一人！

站在左邊第二的福澤諭吉與其他訪歐團成員於烏德勒支大使館前拍照。（維基百科圖片）

只不過，現實證明一切，百年來的盛衰變動，對照明治維新後，日本國力的富強與清國末年愁雲慘霧的衰敗，福澤所堅持的理念與其影響力，確實讓日本脫胎換骨，即使二戰期間受到重創，以戰敗國身分一度淪為盟軍駐守地，然而隨着自我蛻變的民族性彰顯，上下一心，日本今日早已擠身世界強國之列，而且是軟實力與硬經濟兼備的先進國家，武士道的昇華與覺醒，因此一世紀以來，他始終都被尊奉為是近代全體日本人的精神導師。

前排右端的福澤諭與吉咸臨丸的指揮官合照。（維基百科圖片）

人民糊里糊塗地安於享受和平的空氣，卻又在國內的派閥鬥爭之間，為外國商業權威所壓迫着，最終將喪失了國家主權。 福澤諭吉

作為日本當代六大教育名家之一，更是日本私校名門，位於東京港區「慶應義塾大學」（Keio University）的創立者，魔羯座的真男人，福澤以超越時空的眼界，勾勒並實踐了日本國的藍圖，也讓太陽旗傲然致力在遠東的海島之上，此等成就，千萬人中難出其一。

福澤諭吉是慶應義塾大學的創立者，東館門口上用拉丁文寫上「天在人之上不造人，天在人之下不造人」。（維基百科圖片）

尾聲：

常去日本旅遊的好友們，我想絕對不會對福澤先生的頭像感到陌生，因為日本政府從1984年起，經由日本中央銀行所發行面額最大的日本銀行券「万円」紙鈔，肖像人物就一直是福澤！所以不論是買藥妝還是選電器，甚至是搭乘新幹線，您一定都會跟福澤「近距離接觸」的啦！

作者簡介：Camillus History and People

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/camillushistoryandpeople/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「獨立自尊 福澤諭吉」​】

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