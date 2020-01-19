【三島由紀夫】日本近代文學巨匠　切腹自盡成最具爭議名人之一

編按：相信有閱讀過日本文學的朋友對三島由紀夫都不會感到陌生。剛剛過去的1月14日是他的生日，就讓我們來回顧一下這位悲劇性的文壇巨星。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「毀滅之絕美 三島由紀夫（1925 - 1970）」，刊於01撐場】

被無數死忠書迷與追隨粉絲讚譽為二十世紀日本近代歷史上最具指標性的文學巨匠，誕生在東京的三島由紀夫，可說是第二次世界大戰戰後亞洲的代表性作家之一。《假面的告白》（仮面の告白）、《潮騷》（潮騒）、《金閣寺》（金閣寺）、《鏡子之家》（鏡子の家）與《豐饒之海》（豊饒の海）等眾多經典作品，內容不只複雜且細膩，更帶有着悲觀末世的筆觸，那種讀來不同於當代陽剛主流派的陰柔，難以言喻的感動與「矛盾」，讓他除了生涯三度被提名諾貝爾文學獎外，著作亦在日本國內累積總銷售量突破了2400萬本！

然而，才華洋溢，毫不隱露鋒芒，身兼小說家、劇作家、文學評論家以及電影從業人員的他，那極端右翼，走入偏鋒，徹底反對西化入侵大和民族的日本本位愛國主義思想，則讓他失去了應有的理性平衡，甚至進而最後發動政變失敗，毅然決然選擇了切腹自盡！如此果決但讓人詫異的自絕行為，卻也使得三島至今依舊是當代最具爭議的名人。

內容提供：Camillus History and People

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