初三赤口最適合玩狼人殺？　火紅鬥智遊戲原來起源於蘇聯

編按：近期「狼人殺」遊戲如此受歡迎，你對它的起源和玩法又知道多少呢？

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「「狼人殺」原來起源早在20世紀？」，刊於01撐場】

「天黑請閉眼～天亮請睜眼～」近期狼人殺熱潮席捲全城，但你又可知道，原來它的起源竟是早在20世紀？而玩法至今仍有多種變化？

狼人殺的前身其實是在1986年，由蘇聯心理學老師迪米特里·大衛杜夫（Dmitry Davidoff）創作的「殺人遊戲」（Mafia）。殺人遊戲原本只是心理學系的課堂遊戲，遊戲中以觀察玩家表情變化、討論分析等活動學習心理學。起初玩法比狼人殺簡單得多，角色只有殺手和無知的平民，因此只需兩款牌作辨別身份便可進行，十分方便。討論、投票等環節和狼人殺相差不大，不同的是所有死去玩家都要表明身分，MC每局都會公佈哪方的乘餘人數較多。最後，如果平民成功投走全部殺手，就是平民獲勝；相反殺手數量超過平民，就是殺手獲勝。

殺人遊戲原本只是心理學系的課堂遊戲，遊戲中以觀察玩家表情變化、討論分析等活動學習心理學。（NeONBRAND/unsplash）

這個遊戲很快就被傳開，成為蘇聯、甚至歐洲各國和美國學生之間流行的遊戲。後來為提高刺激度，遊戲新增了很多角色，他們的作用和狼人殺中的神職相似。例如「警察」可查其他玩家身份，「醫生」在每夜都可選擇一名玩家搶救，但他並不知道誰被殺，所以非常靠運氣和觀察力。再來就是「教父」和「妓女」，教父等如雪狼，不會被警察查到是殺手，只有被妓女睡才會曝露身份，反之妓女也會曝露身份，因此技能只能使用一次，必須猜對誰是教父，不然教父是誰便無從得知。

1997年，美國遊戲工程司安德魯·柏洛金（Andrew Plotkin）在全國益智遊戲聯盟大會上認識了「殺人遊戲」，但他認為「殺人遊戲」有很多漏洞，尤其在初始版本中，平民過於無知，只能倚靠MC的公佈獲得資訊，這對平民形勢非常不利。再者，狼人村的魔幻設定更適合增加不同角色，如女巫、預言家等，以平衡兩方形勢，並使遊戲背景更完善和更具趣味性。於是，「狼人」的設定便套進了「殺人遊戲」，再經過多年的改良和變化，就變成現今的狼人殺了。

經過多年的演變，今天的「狼人殺」遊戲難度已經很難了。（《娛樂大家》）

不過即使是現在，狼人殺的玩法和規則還是千變萬化。就如台灣《凹嗚狼人殺》中，多採用屠邊局，即神職或平民全部被殺就是狼人獲勝。另一種屠城局則是兩方人數相同或狼人人數更多，就是狼人獲勝；相反，村民必須讓所有狼人出局才能獲勝。

現在狼人殺已經變成綜藝節目的熱門遊戲單元，但除了看節目看到滾瓜爛熟的「狼王局」、「警長局」、「獵人局」等，街邊最常見的狼人殺卡牌「新月篇」，裏面亦更有不少有趣的角色－如白痴被投票處決的話，可翻開卡片繼承進行遊戲，但沒有投票權；小女孩可在狼人殺人時偷看，但被發現的話會被立即處決。

「狼人殺」如今已經變成綜藝節目的熱門遊戲單元。（《凹嗚狼人殺》）

因此大家享受遊戲樂趣的同時，不妨也認識一下遊戲起源和流變，這樣既能更了解整個遊戲，亦可增加玩樂時的投入度！

內容提供：煩老師

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