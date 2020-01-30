【綠色酒店】儲存廢物打造酒店房間！　揉合環保與藝術為地球出力

編按：富有的財團存在與否，不由你選擇，但是，他們是否為社會做點實事，那卻可以選擇的。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「信和的好主意，利用渡假酒店，推動「Green & Art」新浪潮」，刊於01撐場】

信和集團的年輕管理層，想為香港的文化和創意做工作，他們對環保和藝術，皆有抱負。

最近，他們邀請我去信和的香港黃金海岸酒店參觀，那裏有美麗的沙灘，附近還有著名的三聖邨海鮮市場，非常適合一家大小渡假。在2018年，他們打造了一個項目，叫「Gold Coast Green Journey」（黃金海岸綠旅程） ，很有社會意義，包括建立了一個organic farm（有機農場），種植太陽花、木瓜、芒果等二十多種植物。其中最吸引我的，是把藝術元素加進環保活動。

黃金海岸綠旅程「Gold Coast Green Journey」將環保和藝術融合，圖外酒店外種植的向日葵。（作者提供）

環保和藝術，有四個共通點：兩者都是為了人類更美好的生活；而且，它們和物資主義對立，召喚人類回歸簡約精神；跟著，環保和藝術，是兒童教育的重要焦點；而第四點則叫人惋惜，環保和藝術都被香港人多年忽視，社會依然生產大量無謂商品，製造大量垃圾。

我叫信和的概念為「Green & Art」，即藝術和環保走在一起。藝術融合別的東西，有兩種方法：一種是「二合為一」，叫「fusion」；第二種是「二者跨通」，各自精采，稱為「crossover」。今次，香港黃金海岸酒店的手法，不知應該稱為那一種，他們找了數位藝術家合作，做了一間「Green Upcycled Themed Room」(綠色升級再造房)，把藝術加入環保，例如把棄掉的膠樽，拼湊出牆上藝術作品，又把雜誌加以處理，製成美麗的茶几和椅子。我看完後，四個字形容：「大開眼戒」！

對於今次「Green & Art」的初體驗，我委實興奮，找了信和同事Melanie Kwok，八卦一番。

Melanie說：「我們的年輕老闆，都關心地球保護和人類幸福，當人們每天不斷追求物質享受，然後又浪費它們，這樣的生活，無論在物質上或精神上，都不可能sustainable（持久）。故此，公司成立了一個「可持續委員會」，看看在業務運作上，如何帶動新風氣，當我們取得經驗後，和其他朋友一齊推動，大家的生活進步之餘，地球也可以喘一喘氣。除了那一間藝術房，我們還有廚餘處理機器、太陽能板、環保水機等環保裝置。」

我問Melanie：「把藝術和環保加在一起，有什麼體會？」她想想：「每一樣新事物的誕生，除了最後的result（結果）之外，更要注重之前的process（過程）。過程當中，除了思考如何克服困難，更要斟酌如何設計流程，讓它更有意義。舉例來說，我們製造環保床旗的碎布，是來自酒店棄用的檯布，要慢慢儲起來，不能急。我們當然可以向外面訂一大堆碎布料，但是這樣做，意義便大打折扣了；同樣地，我們藝術家所用的過期雜誌、雞蛋盒、酒瓶塞等等的『再生』物料，都是逐少逐少儲存回來，然後再造。雖然過程麻煩了，但是這才有意義。」

我明白：「怪不得以往善用廢料，叫做『recycle』（回收再造），現在是『upcycle』（升級再造），過去收集垃圾塑膠瓶，送回工廠清洗再用，便是『回收再造』。現在，把廢物收回來，加以改變，『輪迴』提升為藝術品，所以叫『升級再造』。」

Melanie有感而發：「我難以忘記的，是我們的木匠說：『樹木，本來有生命力，我們把它斬伐下來，為的是作業，養活一家人，故此總有歉意。但是，現在有機會把木塊變成一件藝術樂器(酒店把廢木造成一個夏威夷小結他，讓房客的父母和小孩子，開開心心，一面欣賞結他的彩繪圖案，一面彈出好玩的音樂)，撿回它的生命力！』這番話，叫我感動。」

木匠的說法，也讓我雞皮疙瘩：每天我的辦公室都產生數桶的垃圾，那些過期的法律文件，為了保障客人的隱私，要一堆堆地剪碎，其實，我們不單毀滅一張紙，而是毀滅一顆顆的樹，甚至一個個的森林。

我們不單毀滅一張紙，而是毀滅一顆顆的樹，甚至一個個的森林。（作者提供）

更可怕的事情，是我家裏附近住了一個野豬家族，牠們不怕人，但是也不會傷害人。有一天晚上，看到豬媽媽帶著五隻小豬出來山邊覓食，小豬豬年紀輕，不知好歹，竟然把塑膠袋吞下肚裏，當時，我沒有制止，回心一想，真麻木不仁。

我問Melanie：「如果有其他機構，想學習『Green & Art』，可否公開一些心得？」她微笑：「不算什麼心得，但是有五點，可以分享：首先，『上下一心』非常重要，如果老闆不相信環保想法，要推行創新的東西，幾乎沒有可能。第二，宣傳很要緊，但是，應該如何推廣呢？不論機構多大，總有預算的限制，我們只好靠『word of mouth』（口碑傳口碑），邀請一些『網紅』來參觀，再邀請一些環保團體來合作。日子有功，志同道合，我們感染了一批朋友來協助宣傳。跟著，是虛心聽取批評，因為新生事物，永遠有改善空間。第四，便是提供一些『誘因』，加快目的，例如我們不希望濫用毛巾，不能只在房間放一塊『溫馨提示牌』那般簡單，於是想出一個辦法：凡客人自攜毛巾，酒店會送上晚餐贈券，結果受到客人歡迎。最後，我稱之為『total experience』完全體驗，除了改造酒店設施，亦為客人舉辦教育講座，讓他們了解目的，大家討論，看看如何把香港弄得更green、更art！最近，我們探討牆壁顏色的原料，可否也用『環保』的，結果找到一隻環保顏料，於是，環保和藝術，又走前一步。」

+ 5 + 4 + 3

我望著充滿笑容的Melanie：「你個人的感想呢？」她甜蜜地說：「我最近做了媽咪，感受到『生命帶來生命』的喜悅，但是，我不想把一個污染的地球交給下一代，我希望小朋友明白：地球有盡，但是環保的可能性和藝術的可索性，卻是無窮無盡的。」

和Melanie談天說地，使我上了珍貴的一課。Melanie補充：「過去，經濟活動和環境保護好像互相抗衡，我希望更多的商界，能夠把兩者和諧共存，但願有更多老闆，在營利之餘，多花點心思和資源，使環境變得更美好。最近，我們決定把酒店的舊床單送去台灣循環再生，把它們製成圍板。當大家觸摸這些圍板時，可會想到它的『前世』竟然是一張床單！這叫做circular economy(循環經濟)。」我想起另一個circular economy：「數年前，我在倫敦Bond Street的畫廊，看到一幅質感奇怪的畫，於是問老闆那是什麼物料，老闆說：『藝術家把路邊一層層的塵漬撿回來，壓成厚板，再在上面作畫。』聽到後，我不敢相信世間有這樣創意的環保藝術！」

家父家母常常教訓：「做人別貪心，三餐溫飽，無穿無爛。」自己每年都棄掉一大堆衣服，是時候開始環保，重新做人。

另一位朋友，他經營工廠，不算富豪，卻每年捐贈百萬計的錢，幫助窮人；香港的「自由資本主義」走了樣，弄到今天青年人仇富，是因為有些資本家「賺得太盡」。我稱讚這位關愛社會的朋友，誰料到他俏皮地說：「我那裏是好人，我只是自私的商人，不過笨的自私人，只關心自己口袋留住多少錢，我是聰明的自私人，我要社會環境改善，大家都富裕，那麼，我自然從這大家庭，賺到更多的錢，明未？」哈哈，真是謙虛的大智慧。

我們常說「拋走」一件垃圾，地球這般小，真的可以消失嗎？垃圾腐壞躲在暗角，反遺害人間。

内容提供：李偉民

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