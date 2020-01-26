【Netflix】新年連假留家觀影推介　睇愛情小品喜劇佳作過長假

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鬼絲愛漫遊推介新年連假殺時間 Netflix 篇」，刊於01撐場】

影音串流平台百花齊放，Netflix又有原創作品，又購買播放作品權。原創作品甚至被提名到金球獎、奧斯卡等，算是積極進取的平台。新年連假之際，可能在家沒事做。鬼絲推薦以下電影、劇集讓大家可以殺時間。

以下介紹以香港地區能夠觀看為準。

一、《愛的過去進行式》（To All the Boys I've Loved Before）（片長約99分鐘，預計一天完成）

二、《席艾拉正廢柴》（Sierra Burgess is a Loser）（片長約105分鐘，預計一天完成）

（均為Netflix 原創作品）

這兩部電影的女主角不約而同並非傻傻的甜姐兒而是聰明的女生。沒得談戀愛其實不是自身問題，只是沒遇上對的人。丘比特還是沒有忘記她們，儘管遇上喜歡男生的時機均是亂打亂撞，但是會有意想不到的大團圓結局。

《非凡浪漫 》（Isn't it Romantic）。（電影海報）

三、《非凡浪漫》（Isn't it Romantic）（片長約88分鐘，預計一天完成）

（Netflix 原創作品）

看演出名單有Rebel Wilson, Adam Devine就知道是喜劇。不合情理、自嘲、惹笑的合家歡電影。管他是肥瘦帥醜，一旦愛上了，肉感女生還是成為三角關係的中心點。

《愛爾蘭人》（Irish Man）。（電影海報）

四、《愛爾蘭人》（Irish Man）（片長約209分鐘，預計三天完成）

（Netflix 原創作品）得金球獎、奧斯卡提名，長達3.5個小時改編真人真事的黑幫傳記電影。細緻的服裝與場景設計，真的還原美國6、70年代的狀態。導演Martin Scorsese與老戲骨Robert De Niro, Al Pacino再次合作實屬難能可貴的事情。一氣呵氣完成觀看可能有點難度，即管分開幾次觀看吧﹗

《阿爾罕布拉宮的回憶》。（電影海報）

五、《阿爾罕布拉宮的回憶》（共16集，每集約70分鐘，預計四天完成）

鬼絲除了推薦這部劇集於新年連假觀看外，也是2019年不可錯過的作品之一。原因是，拿槍姿勢帥到讓人自動投降的玄彬擔當男主角。其次把熱門VR成為劇集主題，讓單純的愛情片加入疑真似假的懸疑元素，確確實實把劇情豐富起來。

《低俗喜劇》。（宣傳海報）

六、《低俗喜劇》（片長約93分鐘，預計一天完成）

吸引鬼絲觀看主要原因並非鄭中基，也不是杜汶澤。而是被評定為富有廣東話文化的「三級片」喜劇。涉及大量粗俗語言、性暗示的情節讓大家觀看之後仍然念念不忘。走出國際仍然得到外國人的掌聲肯定。

《醉爆伴郎團》（Hangover）。（電影海報）

七、《醉爆伴郎團》（Hangover）（系列共3集，每集約100分鐘，預計三天完成）

經典公路喜劇又怎能沒有《醉爆伴郎團》。喝酒喝到失憶真的不能模仿，但是斷片之後惹來莫名其妙的麻煩，然後利用一部電影的片度來解決困局。其中情節讓人抱腹大笑之餘，也感受到濃厚的難兄難弟之情。

以上電影/劇集詳細影評均可到部落格閱讀。

內容提供：鬼絲愛漫遊

作者Facebook專頁：鬼絲愛漫遊

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（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）