【綠袖子】原是悲慘愛情故事的情歌？英國民謠講英王愛上平民

編按﹕《綠袖子》（Greensleeves）為陪伴着多代中學考生的歌謠。大家在考試壓力沉重的同時，有沒有想過這首歌背後的故事呢？

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「令莘莘學子聞風喪膽的綠袖子到底係點嚟？」，刊於01撐場】

2020年DSE快到了，中學考試時期其中一樣最恐怖的東西莫過於要瘋狂聽《綠袖子》，是否看到個歌名已經有聲呢？

陪伴着多代中學考生的《綠袖子》。（《逃學威龍》劇照）

說到《綠袖子》是什麼歌曲，其實是英國的一首民謠，並於16世紀期間開始流行，而民謠的主角是英王亨利八世（Henry VIII；1491-1547年）和第二任妻子安妮·博林王后（Anne Boleyn；1501-1536年）。安妮原本是亨利八世第一任妻子的仕女，但因為亨利八世被安妮的美色所吸引，因此就創作了《綠袖子》來向安妮表達自己的愛意，所以《綠袖子》是一首國王愛上平民的情歌。

但為什麼《綠袖子》又會成為中學生考試必聽的歌呢？原因是這首歌是由考試局（即現在的考評局）前副秘書長京力士（Rex King）親自挑選。他當時考慮到歌曲要在不影響考生閱讀指示和整理答案的情況下播放，所以不能挑選流行曲和古典音樂，而在千挑萬選後，京力士終於決定用《綠袖子》來作聆聽考試時的歌曲，因為它旋律既簡單又優雅。而歌曲的版本是選用了由倫敦交響樂團所演奏的，由此考評局每天也需為歌曲支付版權費用。

《綠袖子》成為中學生考試必聽的歌。（《逃學威龍》劇照）

上文提到的安妮最後因為生性殘暴，不斷打壓異己，而且久久也未為亨利八世誕下男嬰，因此在35歲時就被賜死。安妮的故事十分悲慘，而考生也需要背上「一試定生死」的沉重考試壓力，簡直是兩件慘事連在一起，所以想一想，其實《綠袖子》也挺適合作為考試歌曲的……

內容提供：自由才是真正的騎士精神之靈魂創紀

看更多01撐場相關文章：

【01撐場為開放式自媒體平台，點擊此處進入01撐場及發表作品吧！】

（以上文章內容為用戶提供，並不代表香港01官方立場及觀點）