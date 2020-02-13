【企業文化】快餐店主打地產非餐飲？　知名企業賣「這些」更賺錢

我常常某一陣子就特別喜歡某個創業家的故事，多聽多看創業家的故事，並不是為了走跟他們一樣的路，而是為了從他們的故事中得到啟發與學習。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《你知道你所熟悉的品牌，提供的服務可能跟你想的不一樣嗎?》」，刊於01撐場】

像我們以為星巴克是賣咖啡，但事實上他們是想提供一個除了家與辦公室的第三空間。使得星巴克的咖啡未必是最好喝的咖啡，甚至蠻貴的，但消費者還是很願意去星巴克買咖啡。

星巴克。（unsplash@nadineshaabana）

而麥當勞也是個有趣的故事。一開始麥當勞的加盟店也是以盈利抽成的方式賺錢，但有創業的人都知道，客戶都是需要慢慢累積與培養的。使得麥當勞加盟店開太快，但盈利卻不夠穩定，甚至差點破產。但後來創辦人被點醒後，把麥當勞定位為房地產公司，將買來或租來的土地再轉租給加盟者，使得加盟者盈利不夠穩定時，也可以收到一定額度的資金。而最聰明的是他們靠賣速食（以當時來說是很新的餐飲模式）來吸引加盟主來租他們的土地。

創辦人被點醒後，把麥當勞定位為房地產公司，將買來或租來的土地再轉租給加盟者。（unsplash@awildfeeling）

再來就是APPLE，我想大家最熟悉應該是APPLE的手機，或許也有些人會買他們的電腦、平板…...等。但這幾年他們拓展的產品越來越廣泛，包括信用卡、線上支付、手錶...…等。但！APPLE的系統永遠都跟別人不一樣，所以他們實際上在賣名叫「APPLE」的生活模式，要說是他們專屬的智慧生態圈都不為過。

他們實際上在賣名叫「APPLE」的生活模式。（unsplash@arnelhasanovic）

老話一句「有錢人想的和你不一樣」。表面上這些成功的企業看起來在賣什麼，但事實上他們背後都有著你異想不到的策略與想法在呢。

作者簡介：紹庸

從小就有個創業夢，不想一生安於一個工作上。曾經在餐飲業待過幾年，也在20歲之前有過幾次擺攤經驗。如今仍堅持在創業道路上，在全台各地都有創業足跡。 覺得人生有限，但能創造的價值無限！所以想在人生中做各種不同的事，展開我的斜槓人生。

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