【絕代雙驕】原著江楓死時披頭散髮　劇中卻始終整齊貫徹美男形象

編按：古龍大俠雖然仙逝多年，但他的作品依舊流芳百世。以下來看看喜愛武俠小說的網絡作者如何看最新版電視劇改編《絕代雙驕》吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「最新版《絕代雙驕》」，刊於01撐場】

新版《絕代雙驕》已經播映。

先談談演員，胡一天演花無缺，長相與造型不俗，但有幾分呆氣。行走江湖時，像是專門被騙的傻白甜，只靠絕世武功化險為夷。

胡一天演花無缺，長相與造型不俗，但有幾分呆氣。（《絕代雙驕》劇照）

陳哲遠演小魚兒，非常活潑，狡猾得能把人氣死，卻能感受到他內心的正義與溫暖，有原著中「惡人谷的好人」的感覺。

陳哲遠飾演的小魚兒不停被拿來同張衞健﹑林志穎版本比較。（《絕代雙驕》截圖）

一個有武功卻沒什麼智謀，一個聰明但武功不夠，這個對比頗為有趣。

其他女角也長得挺漂亮的，整體上，選角令人滿意。

背景方面，劇中有不少實景拍攝，惡人谷的佈景搭得不錯，草原也很是大氣。

這套劇最令讀者滿意的，是遵從原著，遵從到什麼地步？

劇中很多台詞，例如小魚兒在谷中作弄惡人，對於這些原著劇情，幾乎照著原著，一字一句的讀出來，連桃花這種小配角也沒有遺漏，應該能令原著黨滿意。

但有一幕，配角們在形容燕南天，說他「一雙眼睛永遠半張半閉，仿彿有好幾天未曾睡覺」，這確是原著的設定。

但對白妥當了，演員卻沒辦到，他的眼睛一直都睜得很大嘛，我忍不住重看一次，根本沒有半張半閉。

美中不足的是，在原著之外，劇中加了不少情節，設定上卻有些問題。

例如花無缺初出江湖，有幾宗行俠仗義的經歷。但卻把他編排得笨笨的，容易相信別人，被人哀求幾句，什麼都答應了，險些被開黑店的人用蒙汗藥迷暈，有時侍女都比他聰明過。

還有一個有趣的地方，劇中很著重角色的外貌。江楓逃亡時，原著說他「穿著件粗俗的衣衫，趕著輛破舊的馬車」。

照樣是一身白衣，梳著精緻的髮型，誰都知道你不是普通人了。（影片截圖）

但他照樣是一身白衣，梳著精緻的髮型，誰都知道你不是普通人了。

還有花月奴，她剛剛生下了兩個孩子，妝容依然完美。

花月奴，她剛剛生下了兩個孩子，妝容依然完美。（影片截圖）

然後，江楓身受重傷，原著說他「髮髻已蓬亂，此刻看來已如瘋狂的野獸」。

但在劇中，他的髮型至死也是整整齊齊的，充份表現出「你可以殺我，但不可以破壞我的髮型」的精神，這就天下第一美男的風範了。

在劇中，他的髮型至死也是整整齊齊的，充份表現出「你可以殺我，但不可以破壞我的髮型」的精神，這就天下第一美男的風範了。（影片截圖）

其實，這也是近年武俠劇的常見現象，製作方努力地美化畫面，確是把景色拍得美侖美奐。

不過，武俠劇難免有狼狽的場面，角色們面對生死關頭，妝髮仍然保持完美，觀眾就不容易投入劇情了。

你怎麼看2020版的《絕代雙驕》？

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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