【武漢肺炎】社會面對疫情日漸不安　三大方法舒緩焦慮情緒

編按：武漢肺炎（新冠炎）疫情持續，社會瀰漫不安情緒，且看看以下撐場用戶分享如何舒緩情緒吧。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「武漢肺炎引恐慌 3個方法舒緩情緒」，刊於01撐場】

武漢肺炎來襲，本地確診個案愈來愈多，市民人心惶惶。相信你也會害怕，可能下一個中招的就是自己吧? 適當的緊張可以提高對病毒的警戒心，更認真防疫；但過度的焦慮除了可能引致嚴重的情緒病，更會影響生活作息，令自身免疫力下降。如果你也覺得自己有這些恐慌情緒，不如來試試這三個方法，嘗試讓自己放鬆一下吧！

1、不要過度追蹤相關新聞

很多人都會守着手機新聞app以接收最新資訊，但新聞消息不知不覺間影響着我們的情緒，使我們覺得疫情愈發恐怖，從而更緊張。而且看到新聞消息很多人都沒有認真思考其真偽便即時轉發，導致假消息迅速傳開，製造恐慌──現在超市的搶購潮和一些假口罩消息便是例子。所以從現在開始，一起放下手機，做做其他事情吧！

不要過度追蹤新聞。（maguay@unsplash.jpg）

2、靜觀呼吸練習

緊張的時候呼吸會加快，讓你覺得自己愈來愈不舒服，而這種不適感與焦慮情緒會一起增加，這時你就要把思想集中在你的呼吸上，吸氣五秒，呼氣五秒......如此類推的循環，保持平穩的速度，同時留意這一呼一吸給你的感覺，很快便能平服你的緊張。如果未能完全集中亦不要強逼自己，告訴自己慢慢來，或可參考Youtube上的呼吸練習的片段，讓自己更熟練地融入在呼吸之中。

練習好呼吸有助舒緩情緒！（《鬼滅之刃》動畫截圖）

3、與親友互相支持

除了你之外，相信你的親友也對這次的疫情有不同看法，有好的，也可能有壞的。儘管如此，多聆聽人的意見，可能可以使你的負面想法有所改變──正面的朋友可以感染你，使你向樂觀的方向想；同樣焦慮的朋友則能令你產生共鳴。適當抒發自己情緒，與親友互相支持，是百利而無一害，特別是在這種非常時期，有親友們作為你的後盾是一種強大的心靈力量。

親友或能成為你強大的後盾。（VCG）

雖然這些方法有助舒緩緊張焦慮，但如果你的情緒已持續一段時期，就應尋求專業的協助了。

內容提供：西伯利亞人

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